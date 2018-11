OTKRIVENA POZADINA PRIČE O GNJUSNOM MALTRETIRANJU PSA: Ovakvo nešto mogu samo monstrumi

Muškarac je zlostavljao svoja tri psa udarajući ih drvenim štapom, drugi je sve snimao, a ostali su promatrali nasilje nad nesretnim životinjama

Kako bi podigla svijest o zlostavljanju životinja, ekipa Provjerenog snimila je emisiju o zlostavljanju pasa. Nedavno se pojavila snimka nasilja nad nesretna tri psa koje je jedan stariji vlasnik udarao drvenim štapom. Događaju je prisustvovalo još nekoliko ljudi koji su promatrali zlostavljanje, a drugi muškarac koji je snimio prizor, smijao se i navijao.

Kako piše Provjereno Nove TV, čija je novinarka Ema Branica u emisiji Provjereno ispitala cijeli slučaj, muškarac je u srijedu priveden, a ostali će dobiti kaznene prijave.

Vraćao se s Velebita

Sve je započelo kada se muškarac vraćao s Velebita s kolegama lovcima. Psi su bili u prtljažniku automobila i izgrizli žice. Njegovi kolege lovci umjesto da ga spriječe u nepotrebnom, nasilnom kažnjavanju pasa, oni su sve to samo promatrali.

Prije nego je priveden, djevojkama udruge Animalex, koja se brine o pravima životinja, rekao je uplakan da se sve dogodilo prije dvije godine i da svoje pse ne da, piše Dnevnik.hr.

Prerezao cijeli vrat, plakao je kao dijete

Drugi slučaj nasilja dogodio se nešto prije nego je objavljena snimka, u Satnici Đakovačkoj, kada su majstori pronašli psa u životnoj opasnosti kako visi s ograde zavezan lancem. Nesretnog psa, kojemu je bio prerezan cijeli vrat, spasio je Marijan Petrović koji ga je čuo kako zavija i “plače kao dijete”.

“U rani je nađena plava špaga za vezanje slame, sijena, s kojom se balira”, rekao dr. Tomislav Šperanda, đakovački veterinar. Rana oko njegovog vrata nastala je tijekom nekoliko sati muke, a prema riječima veterinara moguće je da je bila stara i jedan dan.

Osim toga, vlasnica ovog mješanca labradora izgladnjivala je nesretnog psa koji je dobio ime Heroj. Živio je na lancu, a zadnji put je bio cijepljen prije 4 godine. Vlasnica je u početku odbijala odreći ga se, tvrdeći da ga voli, no sada se nalazi na sigurnom.

”Izgladnjivan je bio sigurno. Hranu je dobivao neredovito. Uz to što je mješenac labradora, znamo da su proždrljivi, jako je hlapljiv. I sad jako puno radimo na tome da on shvati da ima redovito hranu i da će ju redovito dobivat, a on se mora naučiti jesti”, rekla je Glorija Malin iz udruge S-Pas.

Susjed prijetio da će joj ubiti psa

Ekipa Provjerenog donijela je još jednu tešku priču koja se dogodila kada je susjed Tajane Krasnič navodno zaprijetio da će joj ubiti psa. Ona tu prijetnju nije shvatila ozbiljno, a pas Blacky ubijen je u dvorištu gdje je prvi put ostao sam. Inače je provodio vrijeme u kući s obitelji.

Susjed, Marijan Drobnjak, koji je navodno ubio psa tvrdi da nije istina da je prijetio i da uopće ne poznaje Tajanu.

”Najteže mi je što je on spasio mene kad je trebalo, a ja njega nisam kad je njemu. To mi je najgore. Nije kriv, nije ništa napravio nikome”, rekla je Tajana za Provjereno te nadodala kako se sada boji i za svoju kćer i za sebe.

U Hrvatskoj je nasilje nad psima prošireno

Nasilje i okrutnosti nad psima u Hrvatskoj nisu rijetkost, posebno u ruralnim predjelima gdje su držanje na lancu i okrutno postupanje normalna stvar. A psi se ne mogu braniti jer ne mogu govoriti o svojim patnjama.

”Novi zakon glasi da životinje ne smiju biti vezane, osim ako je za njihovu dobrobit. Ima određeni vremenski rok i određena duljina tog lanca kojim pas može biti vezan. Iako je meni to isto i dalje glupo jer tko će to provjeravati? Tko će provjeravati je li taj pas vezan dva sata dok nekoga nije bilo ili je taj pas vezan već dvije godine”, upitala se Glorija Malin iz udruge S-Pas.

Zakon predviđa niz sankcija, pa ovisno o težini djela, zlostavljač može završiti i u zatvoru, što je, doduše, u Hrvatskoj rijetkost. Jedan muškarac, otac desetero djece, nedavno je nepravomoćno osuđen na 8 mjeseci zatvora jer je ubio psa. S presudom je sud želio utjecati i na druge ljude kako takvo ponašanje ne bi bilo poimano kao normalno.