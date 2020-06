OVO NISMO OČEKIVALI: ‘Hrvatska se mora pripremiti na ljetni ‘mini koronaparty’ ili nas najesen čeka socijalni i ekonomski kaos’

Ekonomski stručnjaci smatraju da bi bilo pogubno za domaće gospodarstvo ponovno vratiti restriktivne mjere zbog pojave drugog vala zaraze koronavirusom te preporučuju izradu mjera koje bi omogućile ‘suživot’ građana s virusom

Koji god da se izraz koristio umjesto drugog vala zaraze, neminovno je da broj novozaraženih koronavirusom ponovno i konstantno raste nakon nekoliko tjedana mirne epidemiološke situacije. Zasad po broju novooboljelih osoba prednjači Zagreb s okolicom, ali brine podatak da su novi slučajevi zabilježeni u čak osam drugih hrvatskih županija.

Uz to, Adria Tour u Zadru, s trojicom zaraženih tenisača, dvojicom trenera i jednim petogodišnjim djetetom, pokazao je da je slika Hrvatske kao “korona-free” zemlje nacrtana s predizbornim motivom i u turističke svrhe. No, stručnjaci, unatoč svemu, ne vjeruju da će doći do novog zatvaranja gospodarstva i restriktivnog načina života, jer bi nas to moglo preskupo koštati.

“Hrvatska se mora pripremiti na ljetni ‘mini koronaparty’ uz sve konzekvence koje iz toga slijede ili je najesen čeka socijalni i ekonomski kaos. To je i Stožer prešutno shvatio, ali sada ima problem percepcije kako to ljudima objasniti kad se do jučer gradila slika Hrvatska kao zemlje bez bolesti i niske smrtnosti, za razliku od regije, ali i svijeta”, poručio je u razgovoru za Poslovni dnevnik Željko Lovrinčević s Ekonomskog instituta.

Danak plaća zdravlje nacije?

Lovrinčević dodaje da je to realnost koja je uzrokovana ekonomskom strukturom baziranom na ponudi usluga, a ne proizvodnji. Ističe da je zatvaranje granica za vrijeme prvog vala epidemije pokosilo ekonomiju i pokazalo se kao dugoročno neodrživo rješenje. Sada, po njegovu mišljenju, treba organizirati društvo za suživot s koronavirusom, a uspjeh toga ovisi o kolektivnoj disciplini. Nakon zadarskog turnira, ali i činjenice da su se građani, pa čak i političari te epidemiolozi, dosta opustili i zaboravili na epidemiološke mjere, čini se kako će danak ovog puta platiti zdravlje nacije.

“U slučaju drugog vala ne bismo smjeli ponovno onako oštro ukidati sve redovne funkcije i način poslovanja. Mjere trebaju biti odmjerenije u smislu dopuštanja što je više moguće gospodarske aktivnosti svih naših tvrtki. Ponovno uvođenje prvotnih rigoroznih mjera dovelo bi do prevelikoga gospodarskog udarca na sve tvrtke i radnike. Vjerujemo da je moguće izraditi model koji će poštovati i zdravstvene mjere zaštite i potrebe funkcioniranja i otvorenosti gospodarstva”, smatra predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

Nova normalnost ovisi o političkim kalkulacijama

No, prelazak u “novu normalnost”, osim o pridržavanju pravila, ovisit će i o političkim kalkulacijama. Potpredsjednik HDZ-a, Ivan Anušić najprije je izjavio da “neće biti nikakvog zatvaranja niti karantene”, no da je moguća odgoda izbora 5. srpnja, da bi kasnije rekao kako to ne dolazi u obzir i da je “situacija, naravno, pod kontrolom”. Otvoreno je i pitanje testiranja, jer za zemlju koja nastoji privući što više ljudi, Hrvatska neobjašnjivo malo testira, iako domaći zdravstveni dužnosnici tvrde da su “testirani svi koji trebaju biti testirani.” Naime, unatoč preporuci Svjetske zdravstvene organizacije da se testira što više, Hrvatska na milijun ljudi obavi tek 17.000 testova, čime zaostaje čak i za zemljama u okruženju, poput Slovenije, Srbije i BiH.

