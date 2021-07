Predsjednik Republike Zoran Milanović danas se osvrnuo na stanje u Hrvatskoj vojsci gdje se bilježe slučajevi smrti i konzumacije droga kod vojnika.

"To privlači pozornost i podiže obrve javnosti. Procjena MORH-a je relevantna, jer je to jedan sustav u kojem su tisuće ljudi, nije to mala komuna. Te su brojke ispod razine populacije", komentirao je Milanović smrti u vojsci.

"Pričekajmo da istraga završi", ponovio je više puta Milanović na pitanja o konzumiranju droge među vojnicima. Dodaje da ima informacije koje bi mogle rasvijetliti sve, ali je rekao da ih neće otkriti. "Znam dosta o tragedijama koje su se dogodile. I pričekat ću još malo prije nego što kažem svoj sud", rekao je.

Komentirao je i aferu s kokainom u vojsci. "Ja sam vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i informacije dobivam od njih u realnom vremenu. Sramota je kad vojnici počine ratni zločin, ovo nije sramota, nego devijacija života. Za to se odgovara, a oni koji će odgovarati, bit će im teško", poručio je Milanović.

Međusobne optužbe branitelja

"Ilija Vučemilović nije snimao mene. On se sad dere na HDZ. Neka se snima mene, ali nek to bude transparentno. Kakva HDZ-ova udruga? HDZ-ovi generali, ja nisam ni čuo za čovjeka dok se sam nije javio, a tamo je u državnoj firmi na hranarini. To je problem HDZ-ovih udruga i generala.

Mi ni nemamo predsjednika DIP-a, jer za to treba prisega pred Hrvatskim saborom. On to ne može napraviti, jer onda može i njegov sestrić. Prisegu predsjednika DIP-a daje predsjednik Vrhovnog suda, koji je legitimno izabran u Saboru, a takvu osobu nemamo. Ako ja to nisam, onda može prisegnuti Orsat Miljenić i njegov sin", rekao je Milanović o odlasku Đure Sesse.

"Problem je, ali nije opasnost. Radi se o problemima s kojima se susreću sve vojske. Nisu to bečki dječaci, to su muškarci koji žive teškim životom, pa neki pokušavaju i prečicom, ali dobro je što su ulovljeni. Dobro je da je postupak zakonit, a kakva su sredstva javnost ne smije znati. Problem je kad o tome odlučuju pojedinci, stranačke udruge, kabale,... Ako službe prikupljaju podatke, one to smiju činiti, ali pojedinac ne smije.

"Normalno da to nije normalno i kako to spada u segment delikta, bit će tako sankcionirano", poručio je Milanović.

'Cijepi se i misli na sebe'

Osvrnuo se i na pokušaje Vlade da "motivira" građane na cijepljenje protiv koronavirusa.

"Kao premijer i predsjednik stranke s većinom, od prvog dana bih imao dvotrećinsku većinu u Saboru i sad ne bi imali ovo da se ljudima prijeti šibom, ovo ili ono, da bi se što više cijepilo. Po stoti put - cijepite se. Ja sam se među prvima cijepio, a imam prijatelje koji se nisu cijepili i još mi filozofiraju. Što da ih proglasim ludim? Ova histerija koja se prelijeva i na Hrvatsku je jedno od značajnih posrnuća ljudske pameti koje ja pamtim. Cijepilo se s dvije doze oko 35 posto ljudi, što je nešto manje od najbogatijih država. Samo treba gledati tko je koliko cijepio. Kako se ide prema jugoistoku, to je tužnije, uz iznimku Srbije. Da je netko u 7. mjesecu rekao da ćemo biti na 40 posto ljudi koji su dobili jednu dozu, ja bih za Novu godinu rekao - super. Za nešto više trebat ćemo biti razvijeni kao Danska. Tu treba slušati vlasti, Hrvatska nije ni najbolja ni najgora. Kad gledamo svijet, sasvim dobro stojimo. Cijepite se, a prijetnje... Baš me zanima kako to misle provesti.

"Koja je to moralna vertikala da nekome tko je cijeli život uplaćivao zdravstveno kaže: 'Ti se više ne smiješ liječiti, jer se nisi cijepio'. Ukinuo bih mjere nakon turističke sezone, čisto da nas ovi nadobudni sa svih strana ne nazivaju divljacima. Cijepi se, misli na sebe. Kad se cijepiš, misliš na sebe, sebe si zaštitio, dalje ne možeš.

Od početka govorim što u državi vladavine prava i ljudskih sloboda treba raditi, a to nije napravljeno. Sada se ljudima prijeti. Činjenica je da se ovime manipulira u interesu jedne političke grupacije. Cijepi se, zaštiti sebe, jer ako cijepiš sebe, nisi sebičan - dao si poticaj drugima. U protivnom je tiranija, dame i gospodo", zaključio je Milanović.