OVO JOŠ NIJE ZABILJEŽENO U JADRANU? U moru kod Visa primijetili neviđenu pojavu – leteće lignje! U zraku prelaze i do 30 metara

Lete ispred bržih brodova

Kada se govori o lignjama tada zamišljamo mekušce koji žive u moru te nikada ne izlaze izvan njega…osim ako su naravno ulovljeni. No, postoje i “leteći lignjuni”, vrsta lignjavac (Ommastrephes bartramii) koji iskaču iz mora.

Upravo su se te leteće lignje pojavile na Visu o čemu je izvijestio Podvodni.hr. O ovim rijetko viđenim lignjama, osobito na našem području, izvijestili su na Facebooku:

“Ovih dana na području Visa, u letu su primijećeni leteći lignjuni, točnije vrsta lignjavac (Ommastrephes bartramii).

Dok je manjeg rasta, ova vrsta iskače iz mora poput ribe poletuše te uz pomoć posebne kožice na krakovima i svojih peraja u zraku može preći udaljenost i do 30 metara. Obično ih se može vidjeti kako lete u skupinama i to ispred bržih brodova. Takav let idealna je obrana protiv napada grabežljivih riba.

Vrlo rijetka vrsta u Jadranskom moru

Ono što je interesantno je i da takva pojava u Jadranu, koliko nam je poznato, nije zabilježena u stručnoj literaturi u kojoj se ova vrsta spominje tek kao izrazito rijetka vrsta za Jadransko more, i to na temelju vrlo malog broja ulovljenih velikih primjeraka”, napisali su.

Podvodni.hr podsjeća da su na svojoj stranici već nekoliko puta objavili vijest da se veliki lignjavac ulovio dok je bio izgubljen u plićaku. Najveći takav bio je 2013. u Šipanskoj luci, taj primjerak težio je 7,5 kg. Kako navodi Podvodni.hr, ni po pričama nije poznato da su manji lignjavci viđeni dok lete u zraku nad pučinom. Ipak, pozivaju čitatelje koji su ih prije viđali da se slobodno jave sa svojim iskustvom.