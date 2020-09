OVO NE ŽELIMO ČUTI OD LIJEČNIKA: ‘Čuvali smo se od jedne ugroze i ostalo stavili na stranu’; Liječnik iz KB Dubrava ima važnu poruku: ‘Javite se’

Doktor Ivica Lukšić istaknuo je kako je medicinsko osoblje u KB Dubrava više posvećeno oboljelima od COVIDA-19 zbog čega bi moglo doći do problema u liječenju ostalih pacijenata te je naglasio kako je bitno voditi računa o zdravlju i redovito dolaziti na preglede

Šef bolničkog liječenja u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava, Ivica Lukšić, poručio je kako je unatoč veće priljevu pacijenata s koronavirusom stanje pod kontrolom i da nema mjesta panici.

“Imamo 30 COVID bolesnika u KB Dubrava, od toga četiri na respiratoru. Njih četvero su teško bolesni, no među preostalima je nekoliko njih čije je stanje ozbiljno, ali nije za respirator. Imamo 80 kreveta za liječenje COVID bolesnika i 220 kreveta u šatorima gdje je moguće liječenje uz pomoć kisika. Imamo kontinuirani priljev pacijenata koji zahtijevaju bolničko liječenje, ali stvari su pod kontrolom, nema mjesta panici. Važno je da te brojke ne rastu značajno jer opterećuju zdravstveni sustav. Sad nema brige za slobodne respiratore, ali važno je imati dovoljno zdravog zdravstvenog osoblja da mogu pružiti skrb bolesnicima”, rekao je Lukšić za N1.

Ograničeni resursi

No, istaknuo je kako bi moglo doći do problema u liječenju pacijenata s drugim zdravstvenim tegobama, jer je bolničko osoblje sada više angažirano oko zaraženih koronavirusom. “Nijedna zemlja nema neograničene resurse, ni u ljudima ni materijalnim sredstvima. Aktivnostima Ministarstva zdravstva i Stožera dobro smo upravljali pandemijom i dobro je vođena. Porast je bio očekivan liberalizacijom kretanja i turističkom sezonom, sve to bilo je očekivano. Sad je važno da zaustavimo daljnji rast da uđemo što sigurnije u jesen i zimu, kad očekujemo veći porast COVID infekcija.”

Nervozno iščekivanje razvoja epidemiološke situacije na jesen, ovaj je liječnik nazvao logičnim i očekivanim. “Svi živimo u okolnostima na koje nismo bili pripremljeni niti smo ikad živjeli u njima. Bojazan je dobra u mjeri da stvara dodatni oprez i poziva na odgovornost. Važno je da smo svi odgovorni. Ovo nije moguće voditi bez zajedništva i angažmana svih ljudi”, poručio je.

Ostale bolesti nisu stale

KB Dubrava je opremljena brzim testovima, koji se provode 24 sata na dan, a namijenjeni su ponajprije osobama koje dođu kroz hitni prijem i zahtijevaju bolničko liječenje. Lukšić nije sa sigurnošću precizirao hoće li ostale zaraze pored koronavirusa ostati nezamijećene, no osvrnuo se na stanje s onkološkim bolesnicima.

“Sigurno je došlo do zastoja, ne samo u Hrvatskoj, nego cijelom svijetu. Za vrijeme lockdowna smo se čuvali od jedne ugroze i ostalo stavili na stranu. Nadam se da će građani i dalje voditi brigu o zdravlju i važno je da se jave na preventivne onkološke preglede jer ostale bolesti nisu stale. Dobrom organizacijom Ministarstva zdravstva i Stožera pokrenuti su resursi koji možda nisu bili dovoljno iskorišteni. Prilagodljivi smo, pokazali smo mnoge stvari koje dosad nismo imali prilike vidjeti”, zaključio je.

