‘OVO NAS JE JAKO IZNENADILO’; Slijede dodatne mjere: Maske će se morati nositi u svim zatvorenim prostorima?

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ Zvonimir Šostar kaže kako se ne radi o novom ‘zatvaranju’ nego o obvezi nošenja maski u svim zatvorenim prostorima, naročito u ugostiteljskim objektima

“Novozaraženih je u Zagrebu jučer bilo 28, a ukupno je 79 aktivno bolesnih. Imamo čak 591 osobu u samoizolaciji i taj se broj povećava. Očito je da ćemo morati donijeti još neke dodatne mjere koje ćemo danas predložiti Nacionalnom stožeru”, izjavio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” na HRT-u.

‘Moramo biti pametni’

Šostar kaže kako se ne radi o novom “zatvaranju” (lockdownu) nego o obvezi nošenja maski u svim zatvorenim prostorima, naročito u ugostiteljskim objektima. Najavio je i skori početak edukativne kampanju na svim javnim prostorima u Zagrebu kako bi se kod građana osvijestilo da se s bolešću Covid-19 mora živjeti.

“Građani moraju zaštititi prije svega sebe, a tako i druge. Moramo biti pametni”, poručio je Šostar.

‘Ovo nas je jako iznenadilo’

Na pitanje je li epidemiologe u Zavodu iznenadila brojka novozaraženih, Šostar je kazao kako su njih 12 uz sanitarne tehničare i inženjere zadnjih mjeseci odradili ogroman posao, više od 150 tisuća telefonskih poziva i 15 tisuća testiranih u Zavodu.

“Hodali smo kao zombiji, morali smo neke ljude pustiti na godišnji. Ljudski se opustiti. Međutim, vraćamo se. Na Klinici za mikrobiologiju prelazimo na dvosmjenski rad i već danas ćemo imati više od 300 testiranih osoba. Moram priznati da nas je ovo jako iznenenadilo”, kazao je Šostar u emisiji Studio 4 na HRT-u.

Markotić: Dok smo se držali mjera situacija je bila izvrsna

Inače, situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj komentirala je jutros za HRT i Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

“Stvar je relativno jednostavna. Dok smo se držali mjera situacija je bila izvrsna. Ali u ljudskoj je prirodi je da se opusti, čim joj se učini da opasnost prestaje. A čim se ljudi opuste, virus nađe svoj prostor da bi preživio. Njemu treba gušća populacija i bliži kontakt da bi preživio”, upozorila je Markotić. Dodala je kako su uz popuštanje i dobru epidemiološku situaciju više prostora dobile priče da se radi o izmišljotinama, bez obzira što se vide stotine tisuća oboljelih u svijetu i umrlih. Sve je to, smatra, dalo opravdanje da se opusti.

“Svi oni koji su bili u BiH, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu morat će biti u samoizolaciji. Maske se uvode kao obavezne u prijevoznim sredstvima. To su mjesta gdje se lakše prenosi virus”, kazala je Markotić i dodala: “Imali smo izvrsnu situaciju, stanje se pogoršava i kod nas i u svijetu, morale su se donijeti nove mjere”. Primijetili su, kaže, da je većina uvezenih slučajeva zaraze bila iz BiH, a ako se primijeti da se poveća uvoz bolesti iz nekih europskih zemalja onda će se restrikcije uvesti i za njih, najavila je.

Spomenula je i komentare da koronavirus zapravo uopće ne postoji, nego je teorija zavjere. “Naravno da su više prostora dobile i one priče da su to izmišljotine i da toga ničega nije bilo. Bez obzira što smo vidjeli stotine tisuća oboljelih po svijetu, opet su dobile prostora one priče da smo to sve skupa nešto izmislili, da je to 5G ili što već i to ljudima daje opravdanje da se opuste”, rekla je Markotić.

Ova je situacija nešto bolja, istaknula je Markotić, bez obzira što će biti povećan broj oboljelih, jer su ljudi na otvorenom i smanjen je fizički kontakt. “Naš imunitet nije jači, nisu uspjeli pokušaji da se stvori imunitet u populaciji. Bitno je da smo više na otvorenom, postoje naznake da ako smo u zatvorenom, da je veća koncentracija ljudi koji mogu prenijeti virus i da je virus onda jači i jače se prenosi”, rekla je Markotić.

‘Morate se sami štititi, ne može vas država štititi u svemu’

Oprezno se gleda i na jesen, istaknula je ravnateljica Zarazne, dodavši da će tada biti i druge prehlade, gripa i ostali mikroorganizimi te da će biti teško i zahtjevno boriti se s time i prepoznati tko će trebati u izolaciju, a tko ne. Komentirala je i naznake da je virus mutirao, o čemu je jučer govorio i ministar zdravstva, Vili Beroš. “To je jedan od scenarija koji svi priželjkujemo i kojemu se nadamo. Nasreću, 80 odnosno 90 posto ljudi prolazi s blažim simptomima, ali problematično je kad virus uđe u problematična mjesta kao što su bolnice i domovi”, rekla je Markotić, poručivši da treba izbjegavati skupove u zatvorenim prostorima.

Upitana što savjetuje, treba li putovati ili ne, Markotić je rekla da je to odluka svakoga čovjeka osobno. “Nije ovo jedina infekcija u svijetu. Ljudi su i prije putovali, moraju sami preuzeti odgovornost, morate se sami štititi, ne može vas država štititi u svemu. Moja je odluka hoću li nekamo ići, hoću li procijeniti je li nešto sigurno i hoću li se ponašati odgovorno. Ako tako procijenimo, možemo imati lijep i kvalitetan odmor i ne ugrožavati druge”, rekla je Markotić.

Kažnjavat će se oni koji neće nositi maske?

Što se tiče obveznog nošenja maski u javnom prijevozu, Markotić je rekla da je lakše sašiti masku za lice, nego plaćati kazne. “Čim je nešto odredba, morat će se kažnjavati. Jeftinije je i sigurnije biti odgovoran”, rekla je Markotić.

