Različite zemlje imaju različite kriterije za ulazak hrvatskih državljana tijekom pandemije, a neke čak i potpuno zabranjuju ulazak strancima

Brojne zemlje zbog bujanja pandemije koronavirusa uvode nove, strože mjere, koje uključuju i zatvaranje pojedinih dijelova ili čitavih zemalja te policijske satove. Promjene su uvedene i na granicama, pa je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na svojim internetskim stranicama objavilo detaljne upute za putovanje u pojedine destinacije.

Tako građani mogu na jednom mjestu doznati, ako planiraju na privatno ili poslovno putovanje, treba li im PCR test i koliko on smije biti star, hoće li završiti u samoizolaciji pri ulasku u zemlju te kakve su ondje restrikcije. Iste se informacije mogu dobiti na broj 113, a RTL je složio najvažnije preporuke oko putovanja za najčešća odredišta na koja putuju Hrvati.

Austrija

Ako putnici nemaju potvrdu da su obavili test na koronavirus unutar 72 sata prije ulaska u zemlju te da su nalazi tog testa negativni, morat će u 10-dnevnu samoizolaciju, čije troškove sami plaćaju. U njoj ostaju sve dok im nalazi testiranja ne budu negativni. Ovo se ne odnosi na putnike u tranzitu u cestovnom i zračnom prometu, koji moraju sa sobom imati unaprijed ispunjenu potvrdu o tranzitu.

Bosna i Hercegovina

Svi koji dolaze u BiH trebaju imati negativan test na koronavirus star najviše 48 sati. To se ne odnosi na državljane Hrvatske, Srbije i Crne gore koji u BiH ulaze iz tih zemalja, kao ni njihovu maloljetnu djecu ili supružnike koji su državljani drugih zemalja.

Srbija

Od 20. kolovoza hrvatskim državljanima je dozvoljen ulazak uz predočenje negativnog PCR testa starog najviše 48 sati. No, to se ne odnosi na one koji su u tranzitu kroz Srbiju (smiju se zadržati najviše 12 sati u zemlji), posadu i zrakoplovno osoblje letova za Srbiju, posadu, zrakoplovno osoblje i putnike u transferu, akreditiranih članova osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva i ureda međunarodnih organizacija te članova njihovih obitelji s posebnim iskaznicama koje je izdala Vlada Srbije, djecu do 12 godina starosti ako im roditelji, staratelji ili članovi kućanstva imaju negativan PCR-test i pripadnike vojnih, sigurnosnih ili drugih službi koji su u tranzitu ili na zadatku u Srbiji.

Sjeverna Makedonija

Od 26. lipnja dozvoljen je neometan ulazak u zemlju. Otvoreni su svi granični prijelazi te Međunarodna zračna luka Skopje. Nije potreban PCR-test niti samoizolacija po ulasku u zemlju. No, postoje restrikcije u radu shopping centara, trgovina, ugostiteljskih objekata…

Italija

Od 8. listopada, hrvatski državljani koji putuju u Italiju moraju obaviti test na koronavirus najviše 72 sata prije ili 48 sati nakon dolaska u zemlju. Ta odredba vrijedi i za hrvatske državljane koji dolaze iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Češke i Španjolske, ali i za talijanske državljane koji se vraćaju kući iz Hrvatske.

Testirati se moraju i sve osobe koje su putovale u navedene zemlje 14 dana prije dolaska u Italiju. Uz test, potrebno je ispuniti i obrazac s osobnim podacima te izjavom da osoba nije zaražena koronavirusom. ministarstvo vanjskih poslova savjetuje putnicima da provjere kakve su epidemiološke mjere na snazi u pojedinim talijanskim regijama.

Francuska

Svi državljani članica EU i još nekih zemalja mogu ući u Francusku bez ikakve papirologije. No, pri dolasku trebaju potpisati izjavu da nisu zaraženi koronavirusom niti da imaju simptome, a vlasti potiču putnike da se testiraju odmah pri dolasku.

Njemačka

Svi državljani članica EU, Islanda, Norveške, Švicarske, Lihtenštajna i Ujedinjenog Kraljevstva ne moraju dokazivati razlog svojeg ulaska u Njemačku, već moraju u 14-dnevnu samoizolaciju ako su 14 dana prije dolaska u zemlju bili u zemljama ili područjima koja su na stranicama tamošnjeg Ministarstva vanjskih poslova i Instituta Robert Koch označene kao rizična područja. Trenutno su to u Hrvatskoj: Grad Zagreb, Grad Karlovac, Osječko-baranjska, Varaždinska i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Najviše 14 dana nakon ulaska u Njemačku, putnici su se dužni javiti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi prema mjestu boravka te obaviti testiranje na koronavirus. Nikakvih obveza nema ako su putnici u tranzitu, ali on je vremenski ograničen.

Velika Britanija

Od 20. kolovoza sve osobe koje ulaze iz Hrvatske u Veliku Britaniju moraju u 14-dnevnu samoizolaciju, osim određenih osoba navedenih u posebnim odredbama britanske Vlade. Zasad ne postoji mogućnost oslobađanja od karantene onih koji imaju negativan test na koronavirus.

Mađarska

Od početka rujna svim je stranim državljanima zabranjen ulazak u Mađarsku, osim onima koji ondje imaju odobren privremeni ili stalni boravak. Oni, pak, prilikom povratka u Mađarsku moraju proći 10-dnevnu samoizolaciju, koja se može prekinuti, ako im u tom vremenu stignu negativni nalazi testiranja na koronavirus.

Tranzit je dozvoljen ako se zdravstvenim pregledom na granici utvrdi da putnici nemaju simptome zaraze te ako imaju vjerodostojni dokaz o razlogu putovanja i destinaciji, osiguran ulazak u državu krajnje destinacije, kao i ulazak u Mađarskoj susjednu državu kroz koju trebaju proći. Kretanje im je ograničeno na određene granične prijelaze i prometne pravce i to u određenom vremenu, a zemlju moraju napustiti u roku od 24 sata.

Češka

Iako je u Češkoj proglašen “lockdown” on se ne odnosi na granice. Hrvatska je trenutno na njihovoj zelenoj listi, ali tvrtke i obrazovne institucije u kojima ima hrvatskih državljana dužne su tražiti negativan PCR test od svih koji su unazad 14 dana boravili barem 12 sati u hrvatskoj. Taj test se mora obaviti u Češkoj i bez njega naši državljani ne mogu pristupiti na svoje radno mjesto ili fakultet. No, ta se odredba ne odnosi na hrvatske državljane koji imaju regulirani boravak u Češkoj.

Irska

Sve osobe koje dolaze u Irsku iz inozemstva, pa čak i irski državljani, moraju ograničiti svoje kretanje na 14 dana te po dolasku ispuniti obrazac u kojem se navode osobni podaci, podaci o putovanju te podaci o lokaciji na kojoj će provesti narednih 14 dana. Osobe sa 16 ili više godina ispunjavaju zaseban obrazac, dok se podaci o djeci mlađoj od 16 godina upisuju u obrazac koji ispunjava punoljetna osoba u njihovoj pratnji.

Ispunjavanje ovog obrasca zakonski je obvezno, a davanje netočnih podataka, neobavještavanje o promjeni kontakt podataka/podataka o lokaciji ili neispunjavanje obrasca kažnjava se novčanom kaznom do 2.500 eura i/ili do 6 mjeseci zatvora. Osim toga, u Irskoj su na snazi i druge rigorozne epidemiološke mjere.

Sjedinjene Američke Države

Hrvatskim građanima se savjetuje da do daljnjega odgode sva putovanja u SAD. No, oni mogu putovati, ako moraju, ali uz određene uvjete. Ulazak u zemlju neće biti moguć ako povezani letovi prolaze kroz članice Šengenskog prostora i Ujedinjenog Kraljestva. Također, nastavak putovanja će biti zabranjen ako je hrvatski državljanin posjetio bilo koju od navedenih zemalja unutar 14 dana prije dolaska u SAD, pa čak i ako mu povezani letovi ne prolaze kroz te zemlje.

Ove se odredbe ne odnose na hrvatske državljane koji stižu letovima iz Dohe ili Istanbula, a prije toga 14 dana nisu boravili u nekoj od spomenutih zemalja.

Australija

Svim stranim državljanima je do daljnjega zabranjen ulazak u Australiju. U zemlju mogu ući samo australski državljani, osobe s odobrenim stalnim boravkom te članovi njihovih obitelji. Svi ostali moraju po dolasku u 14-dnevnu karantenu i to na mjestu ulaska. To se odnosi i na one kojima vlasti odobre ulazak po posebnim uvjetima.

