Za dio Zagrepčana novi problem je nedostatak tople vode, što zbog nevremena koje je oštetilo vrelovodnu mrežu, što zbog rekonstrukcije.

"Posljednja nevremena su direktno utjecala na isporuku električne energije za Toplanu i Elektranu što je direktno utjecalo na funkcioniranje toplane. Došlo je do ispada Toplane. Nakon uključivanja u toplinsku mrežu došlo je do hidrauličkog udara te višestrukih puknuća na vrelovodnoj mreži. Dio građana u Novom Zagrebu su već dobili toplu vodu, no još smo u fazi puštanja građanima na sjevernom dijelu grada. Sjeverno od Save i istočno od Savske ulice. S tim da zbog jednog većeg puknuća dio građana na Borovju je i dalje u obustavi te smo u fazi sanacije i ponovnog puštanja", kazao je za RTL Danas Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva.

No, dio Zagrepčana će ovo ljeto skoro 40 dana biti bez tople vode, to se ponajprije odnosi na zapadni dio Zagreba i Novi Zagreb zbog rekonstrukcije.

"Velik dio građana je višestruko bio u obustavi isporuke toplinske energije. Radi se o izuzetno starim cijevima koje su velikih dimenzija i za koje je potrebno veliko vrijeme sanacije. Računi su umanjeni za smanjenje isporuke toplinske energije. Onaj paušal takozvani je i dalje standardan jer iz toga se pokrivaju troškovi održavanja…", navodi Brnas.

Na pitanje kako građanima nadomjestiti nedostatak tople vode, Brnas odgovara kako smatraju da građani zaslužuju novu i kvalitetnu infrastrukturu.

"Da bi se ona postigla, da se dobije jedan nivo usluge koja zaslužuje 21. stoljeće smatramo da kontinuirano treba mijenjati opremu, instalacije, smanjivati gubitke. Ulog, strpljenje je minoran u odnosu na ono što dobivaju", zaključuje Brnas.