POTPUNO SE PROMIJENIO / Ovo je Željko Kerum danas, a sjećate li se njegove bijele zvjerke i kako je izgledao u vrijeme kad je bio najmoćniji čovjek Splita?

Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum oglasio se nakon dugo vremena na Facebooku. Naime, povod njegovog javljanja je potraga za radnicima koji bi brali masline na njegovom OPG-u. "Dragi prijatelji, dobar dan! Dugo se nisam javljao, još od zadnjih izbora, na kojima su birači koji su izišli glasovali za nakaradnu gradsku vlast. Ali volju građana koji su glasali treba poštivati. Ali nije to razlog zašto pišem", napisao je uvodno Kerum. "Počinjem brati masline u najvećem dalmatinskom masliniku u Kaštelima. Pozivam sve koji žele brati da se jave na broj mobitela 098 264 069. Napominjem da prosječni berač može ubrati 100 kg dnevno, a plaćanje branja je 4 kune po kilogramu plus marenda. Svaki dan masline idu u uljaru i dnevno svježe maslinovo ulje prodajem u boci 100 kuna, a rifuzo 90 kuna, u OPG Kerum - Lora Split. Branje je već počelo. Zdravi i veseli bili! Vaš Kerum", napisao je poduzetni Kerum. A mi smo ovih dana naletjeli na pravi biser - fotografiju Željka Keruma iz 2006. ka daje sponzorirao koncert Tonija Cetinskog. Razlog je to što smo malo zavirili u prošlost i pogledali kako se splitski biznismen mijenjao kroz vrijeme.