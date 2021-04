OVO JE ZABRINJAVAJUĆE: Potražnja za sezonskim radnicima u turizmu jako je pala, ipak na jedan oglas stiže po 20 prijava

Turistička sezona u Hrvatskoj podosta ovisi i o sezonski radnicima, no oglasa za takve poslove je 38 posto manje nego lani, a i interes sezonaca je u padu iako se to po omjeru prijava po oglasu ne bi reklo

Sunce, more, plaže, znamenitosti, pa i zabavna ili gastronomska ponuda nisu više mamac za turiste u onolikoj mjeri koliko su to sad epidemiološka situacija i broj procijepljenih protiv koronavirusa. Iako Hrvatska sredinom travnja kreće u procjepljivanje oko 90.000 turističkih djelatnika, ali i sezonaca, Njemačka je, primjerice, stavila Hrvatsku na “crvenu listu”, no i dalje smo im najpoželjnija destinacija.

Iako i Ministarstvo turizma čini sve da ova turistička sezona bude uspješnija od protekle u uvjetima pandemije i ograničenja, izvjesno je kako će turistički sektor patiti zbog manjka sezonskih radnika. Primjerice, Slavonija je bila veliki izvor sezonske radne snage, odakle je ranijih godina stizalo i do 50 posto sezonaca, no sada ih je između 10 i 15 posto. Tako je portal MojPosao u prva tri mjeseca ove godine u kategoriji “Turizam i ugostiteljstvo” objavio više od 1500 oglasa. No, to je 38 posto manje nego lani.

“Do sredine ožujka 2020. nismo mogli ni sanjati o razmjerima epidemije, pa je tako samo u siječnju 2020. objavljeno više od 1000 oglasa za tu kategoriju. S druge strane, u siječnju 2021. bili su zatvoreni gotovo svi ugostiteljski objekti, s neizvjesnom budućnošću, što se odmah odrazilo i na jaki pad broja oglasa. Kako je do lockdowna došlo sredinom ožujka 2020., ove je godine znatno više oglasa za ožujak, plus 55 posto, a pretpostavljamo da će se to nastaviti i u sljedećim mjesecima. Očito je da su se poslodavci iz turističkih i ugostiteljskih djelatnosti odlučili malo pričekati sa zapošljavanjem za sezonu, poučeni prošlogodišnjim lošim iskustvom s epidemijom”, ističu s portala MojPosao.

Manje oglasa i prijava, ali veći omjer prijava po oglasu

Pad je vidljiv i po tome što je u istoj kategoriji u prvom kvartalu ove godine stiglo gotovo 30.000 prijava za posao, što je 18 posto manje nego lani. “Očigledno su i posloprimci oprezniji ove godine, te, iako ukupni broj prijava na portalu raste, u ovoj kategoriji taj je broj nešto manji nego 2020. Treba uzeti u obzir siječanj 2021. kada je za turističke djelatnike sve bilo zatvoreno te taj pad u broju prijava odražava jedino siječanj. Već u veljači broj prijava na oglase iz ove kategorije veći je 23 posto u odnosu prema lani, da bi se taj rast povećao na 169 posto u ožujku”, navode u MojPosao na čijem je sajmu Sezonac.hr ove godine pristiglo 20 posto prijava više nego lani.

Dakle, govoreći o ponudi i potražnji na sezonskom tržištu rada u turizmu, može se reći da na jedan oglas stigne 20 prijava. Taj omjer je prošle godine bio nešto manji, jer je na jedan oglas pristizalo 15 prijava. Trenutno vlada velika potražnja za konobarima, kuharima i pomoćnim kuharima, pizza majstorima, recepcionarima i spremačicama, javlja Glas Slavonije.

Optimizam ako se situacija poboljša

Turistički sektor i resorne institucije pripremaju se za sezonu projektima poput nacionalne oznake sigurnosti “Safe Stay in Croatia”, promocijom na emitivnim tržištima, radom na povećanju broja punktova za testiranje turista, snižavanju cijena testiranja i primjenom epidemioloških mjera u turističkim objektima. Na iste aktivnosti podsjećaju i u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj tvrde da je epidemiološka situacija nepovoljna u nas, ali i u našim tržištima, pa bi sezonsko zapošljavanje, u usporedbi s normalnim godinama, moglo kasniti.

“Izražavamo optimizam ako će se epidemiološka slika od lipnja stabilizirati uz pojačano cijepljenje, da možemo do kraja 2021. doći do razine prihoda od 60 posto u odnosu prema 2019.”, ističu u HGK-u.

Ipak, neki poslodavci unatoč nepovoljnoj situaciji i dalje nastoje privući sezonske radnike. U porečkoj Valamar Rivieri ističu da svojim sezoncima osiguravaju minimalna primanja od 5000 kuna neto za odrađeni mjesečni fond sati, smještaj u Kući Valamar i tople obroke. “Kao odgovoran poslodavac, Valamar je od početka izvanrednih okolnosti prioritet usmjerio na očuvanje svih radnih mjesta – još 1. travnja 2020. pokrenut je program ‘Pauza, Restart‘ s ciljem očuvanja radnih mjesta svih zaposlenika”, kažu u grupaciji i dodaju da je taj program produljen do 31. ožujka 2022. Time je svim njihovim zaposlenicima koji su upućeni na čekanje bez obveze rada, osigurana isplata naknade plaće u iznosu od 60 posto, ali ne manje od 4250 kuna neto, uz podršku Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta u pogođenim djelatnostima.

