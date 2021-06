Jutros je u Jugovom Polju došlo do prometne nesreće u kojoj, srećom, nitko nije teže stradao. ICV.hr zasad neslužbeno doznaje kako se u Čazmatransov autobus koji je prevozio školarce velikom brzinom zabio vozač osobnog automobila đakovačkih registarskih oznaka.

Autobus je prilikom udara zahvatio bankinu te završio u obližnjem polju. Dvoje je djece lakše ozlijeđeno, no sva su u priličnom šoku.

Vozač autobusa Slavko Spahija kazao je kako se vozač automobila kretao iz smjera Virovitice te vrludao cestom. Iza njega je vozio policijski kombi.

Vozač pribranom reakcijom spriječio tragediju

"U jednom trenutku, a radi se o sekundi, vozilo se našlo pred autobusom. U istom trenu procijenio sam da mogu izbjeći direktan sudar ako skrenem na livadu s desne strane ceste u naselju i to sam i učinio. No, sudar nisam uspio izbjeći. Vozilo nas je udarilo sa strane, ali taj kontakt nije uzrokovao tragičan ishod, na svu sreću", rekao je Spahija ICV.hr.

Zanimljivo je da je Mići, kako ga svi od milja zovu, danas posljednji radni dan. Od sutra je u mirovini.

"Kao da se nešto poslagalo. Cijeli svoj radni vijek vozim, ali nikad nisam doživio ni približno ništa ovom. Danas je u autobusu bilo oko 15 djece, osnovnoškolaca iz Cabune i Žubrice koja su išla 'odraditi' svoj zadnji dan u nastavnoj godini u Osnovnoj školi u Suhopolju. Kad se dogodio udar, svi smo ostali zatečeni", kazao je vozač Slavko za kojeg svjedoci kažu kako je samo zbog prisebnosti uspio izbjeći tragediju.

Slavko je ostao pribran te je nakon sudara uspio izbjeći stupove javne rasvjete te autobus "parkirao" u manji kanal u polju kukuruza. Taj je slalom možda nekog od školaraca spasio od težih ozljeda ili tragedije.

"Nakon nesreće odmah sam pogledao što je s djecom i kad sam utvrdio da je sve u redu, rekao sam im da iziđu iz autobusa na livadu. S druge strane vidio sam vozača automobila koji je skrivio nesreću da bježi preko polja kukuruza. No ubrzo ga je uhvatila interventna policija. Ne znam što mu je bilo da sve to učini, ne mogu i ne želim ga mrziti zbog tog što je ugrozio i svoj i naše živote, no nadam se da će ovakvih situacija na našim prometnicama biti što manje", rekao je vozač.

Očevici nesreće kažu kako je vozač automobila pobjegao kroz suvozačka vrata te potrčao prema polju kukuruza. Policija ga je brzo uhvatila te odvela na ispitivanje.

"Mogu si samo misliti kako je toj dječici i njihovim roditeljima, no nadam se da će zajedno prebroditi ovaj šok. Važno je da smo ostali svi živi i zdravi", zaključio je Mića.