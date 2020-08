‘OVO JE VELEIZDAJA’: Dio branitelja sprema probleme u Kninu, na piku je i Plenković: Sve će ‘podebljati’ i posebnim majicama

Predstavnici dijela braniteljskih udruga nezadovoljnih dolaskom SDSS-ovog Borisa Miloševića na obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, u Knin će doći opremljeni majicama s HOS-ovim amblemom, sličnima onima zbog koji je Zoram Milanović napustio obilježavanje obljetnice ‘Bljeska’

Iako je proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu trebala proteći u duhu pomirbe, tolerancije i zajedničkog građenja budućnosti hrvatskog i srpskog naroda, što se ogleda u dolasku SDSS-ovog potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića te odlaskom ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, čini se kako manifestacija ipak neće proći mirno. Naime, upravo zbog spomenutog dvojca, dio braniteljskih udruga nezadovoljnih vladinom inicijativom, upriličit će doček državnom vrhu u Kninu, po uzoru na doček predsjednika Zorana Milanovića na obljetnicu Bljeska, 1. svibnja.

PLENKOVIĆ OTKRIO: SDSS-ov Milošević ide u Knin, a Tomo Medved u Grubore!

Zakonsko uporište

Naime, Milanović je tada otišao s obilježavanja obljetnice Bljeska revoltiran nekolicinom branitelja odjevenih u majice na kojima je dominirao grb HOS-a s pokličem “za dom spremni”, a sada sličan scenarij branitelji pripremaju u sličnim majicama, ali i u mnogo većem broju, doznaje Večernji. Iako je Ministarstvo branitelja osiguralo dovoljan broj majica s amblemom vojno-redarstvene akcije Oluja, dio branitelja će se pojaviti u crnim majicama s natpisom “Zajedno u ratu, zajedno u miru” te s amblemima Specijalne policije, gardijskih postrojbi i HOS-a.

Branitelji se pozivaju na članak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja, prema kojemu je “hrvatski branitelj osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani suvereniteta RH kao pripadnik Oružanih snaga odnosno Zbora narodne garde, Hrvatske vojske, ministarstva nadležnog za obranu, policije, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i Hrvatskih obrambenih snaga”, a s obzirom da je HOS ugrađen u Zakon, oni ne vide ništa sporno da na obljetnicu Oluje dođu s tim amblemom.

Na ‘piku’ i Plenković

No, uz drugačiji vizualni dekor, državne dužnosnike bi mogla dočekati i drugačija zvučna kulisa. Naime, Milanović je, dok je bio premijer, na ranijim obljetnicama u Kninu često morao slušati zvižduke. Iako su majice i zvižduci prvenstveno namijenjeni njemu, sada bi svoju “porciju” mogao dobiti i premijer Andrej Plenković zbog zalaganja za pomirbu, što dio branitelja smatra veleizdajom.

“S obzirom na to da je predsjednik nakon Okučana o meni govorio kao o nekome tko se vuče po sudovima, ignorirajući pravomoćnu presudu, a navodno je legalist, zanima me hoće li sada napustiti svečanost zbog govora generala Gotovine koji se također ‘vukao po nekim sudovima’. Ja sam opet u protokolu i molio bih ga da ne pobjegne iz Knina. Nosit ću majicu Udruge specijalne policije, ali ako me budu ljutili, mogu je lako promijeniti”, rekao je Zoran Maras, predsjednik Udruge Specijalne policije i jedan od dvojice branitelja zbog kojih je Milanović napustio obljetnicu Bljeska, dodajući kako je to inicijativa braniteljskih udruga iz cijele Hrvatske.

INCIDENT U OKUČANIMA: Milanović zbog poruke ‘Za dom spremni’ otišao s obilježavanja ‘Bljeska’! ‘Ne želim u tome sudjelovati’

‘Zvižduci i demokracija idu zajedno’

Iz Ureda predsjednika tvrde kako će Milanović svoj govor održati do kraja te da “zvižduci i demokracija idu zajedno”. Dodaju da je neprihvatljivo da HOS-ove majice nosi bilo tko u službenom protokolu, dok za one izvan protokola tijela državne vlasti moraju odlučiti hoće li reagirati.