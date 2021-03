Pulmolog Saša Srića za Net.hr prokomentirao je najavu uvođenja novih epidemioloških restrikcija te iznio svoju prognozu uspješnosti borbe protiv pandemije u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen 1891 novi slučaj zaraze koronavirusom, a od posljedica bolesti preminulo je još dvadeset osoba. U Europi treći val pandemije već odavno hara, a čini se kako se sve prelijeva i u okvire naših granica. Iako je šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak izjavio kako neće uvesti propusnice za odlazak u druge županije, već će se usmjeriti na “ciljano gašenje epidemije” u pogođenijim županijama, 32-postotno povećanje broja zaraženih u odnosu na sredinu prošlog tjedna natjeralo ga je da “promijeni ploču”.

Iako nije bilo riječi o propusnicama, ministar Božinović je poručio kako razmatraju uvođenje strožih epidemioloških mjera. U nekim županijama je zbog izrazito teške epidemiološke situacije on već i uveden. Tako su od proteklog petka Zagrebačka, Primorsko-goranska, Karlovačka te veći dio Dubrovačko-neretvanske županije uveli izmijenjene mjere koje se ogledaju, primjerice u Karlovačkoj županiji, u zabranama održavanja radionica i škola stranih jezika za djecu te treninga u zatvorenom, osim za momčadi prvog i drugog ranga natjecanja.

S obzirom na sve, Uskrs bi, kao što je to bilo i za protekli Božić, mogli dočekati u nešto restriktivnijem, umjesto opuštenijem raspoloženju. “Mi ćemo razgovarati ovaj tjedan o nekim mjerama koje se mogu donijeti, ali ovaj princip koji sam pokušao objasniti bi trebao ostati i za vrijeme ljetne sezone i dok se situacija s procjepljivanjem i ukupna situacija ne poboljša. Napravit ćemo ozbiljan okvir, no na nama svima je da se uvjerimo da se provodi”, rekao je Božinović u srijedu.

Na naplatu dolaze masovna okupljanja

Na najnovije reakcije Stožera osvrnuo se pulmolog Dnevne bolnice Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb, Saša Srića. Iako nije epidemiolog, susretao se s teškim oboljenjima od COVIDA-19.

“Zagovarao sam strože mjere, ali mislim da se svaka moja tvrdnja obistinila i pokazala točnom. Smatram da je trebalo polagano otvoriti terase, ali i da se to opet pretvorilo u poprilično masovno okupljanje. Između ostalog, sad dolaze na naplatu ta masovna okupljanja”, kaže Srića i dodaje da su izvor zaraza i škole, gdje je puno zaraženih među mladima koji su i asimptomatski prenositelji zaraze. Smatra kako se trebalo ostati na modelu online nastave.

“Ne znamo što će nove mjere uključivati, ali će restrikcije biti bitne, jer ne vidim zbog čega bi ove brojke padale. Zapravo, mislim da će samo rasti”, rekao je Srića za Net.hr.

Šef Stožera Božinović zalaže se za regionalni pristup borbi protiv zaraze. I istina, neke su županije zbilja pogođene novim valom, dok su druge još u “zelenom”. Srića smatra da bi se i u takvom pristupu trebalo voditi računa o suzbijanju okupljanja i uvođenju strožih kontrola.

“Ako će biti na tragu županijskih stožera, čak i u onim županijama gdje su te brojke velike, mislim da će se, nažalost, morati krenuti na zatvaranje ugostiteljskih objekata ili će se zaista morati napraviti stroga kontrola, jer nisam baš previše vidio da se drže adekvatni razmaci, a i jako puno je tih zatvorenih terasa. Čak i taj dio je dopustiv kada bi se ljudi okupljali i pridržavali mjera. Nemali broj puta sam vidio da sedam-osam ljudi sjedi za jednim stolom i da su zaista kafići dupkom puni”, poručio je Srića te naveo primjer regionalnog pristupa kojeg smatra ispravnim.

“Postoje pozitivni primjeri, poput Istarske županije, gdje ima 10 novooboljelih, ali su otvorene terase. Između ostalog, to je jedan stožer koji pravovremeno i kvalitetno djeluje, ali riječ je i o mentalitetu samih ljudi. Uz svo dužno poštovanje prema svima, ali istarski mentalitet je mentalitet Europe kojeg bi trebali slijediti svi ostali naši sugrađani”, smatra pulmolog.

Igra pandemije

Srbija je proteklog utorka odlučila uvesti privremeno petodnevno zatvaranje kako bi barem malo snizila visoku incidenciju zaraze. No, vlast je doživjela kritike jednog dijela epidemiologa koji smatraju kako se stalnim otvaranjem i zatvaranjem te promjenama epidemioloških mjera oni zapravo “igraju pandemije”. Vrijedi podsjetiti da su terase kafića te teretane i zatvoreni sportski objekti u Hrvatskoj otvoreni tek 1. ožujka. Iako nije poznato znače li najavljeni potezi Stožera novo zatvaranje ugostiteljskih i sportskih objekata, Srića smatra da takav pristup nije dobar.

“Često sam zagovarao da se vidi kakva će situacija s brojkama biti u sljedećim danima. Ako se ide u lockdown da se ide u najmanje trotjedni lockdown. Ako se ide na pet dana to je smiješno. Pet dana lockdowna, pa tri dana otvaranja, pa sedam dana lockdowna, to definitivno ne može polučiti nikakve adekvatne rezultate”, govori Srića.

Nikakve rezultate, osim većeg broja zaraženih, po njemu neće pružiti niti prosvjedi, poput onih održanih u subotu, kada se u pet hrvatskih gradova okupilo mnoštvo ljudi tražeći ukidanje epidemioloških mjera. “Povećat će se brojke i nakon ovih masovnih prosvjeda. Ne vidim da se oni igdje osuđuju. To nisu nikakvi prosvjedi za slobodu, jer nije sloboda svjesno širenje virusa koji je opasan. Ta negacija virusa, to ravnozemljaštvo, ne znam kojim bih to terminom nazvao, nego osobnom neodgovornošću prema ljudima i neshvatljivim načinom razmišljanja. Mislim da treba represivno djelovati i jednostavno se ne smiju takvi prosvjedi dopuštati jer ugrožavaju zdravlje svih ostalih ljudi koji isto tako žele normalno živjeti, ali, naravno, ne žele biti bolesni”, ustvrdio je.

Ugrožena turistička sezona

Upravo je vrijeme oko Uskrsa, po mnogima, trebala biti pozitivna prekretnica u borbi protiv koronavirusa. Računalo se na veći broj cjepiva, toplije vrijeme, ali i početak turističke sezone koja bi dala barem malo zraka grogiranoj domaćoj ekonomiji. No, čini se, barem zasad, kako će Uskrs značiti i nova ograničenja, koja smo već iskusili u predbožićno vrijeme. To ujedno znači i nove probleme za iznajmljivače, hotelijere, prijevoznike, ugostitelje…

“Mislim da je ovo tek početak trećega vala i zbog toga se pribojavam da je turistička sezona već sada ugrožena. Mislim da bi ona mogla biti lošija od protekle, upravo zbog pojave novog soja i svih drugih razloga zbog kojih je taj treći val krenuo”, rekao je Srića te dodao kako su naše epidemiološke mjere zaista jedne od najblažih u Europi.

‘Bojim se da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine’

Istaknuo je da je ranije čak i on, koji se zalagao za strože mjere, bio optimističan oko suzbijanja zaraze. Ipak, odlučio je iznijeti sumornu prognozu. “Donedavno sam djelovao strogo kada sam rekao da se moramo strpjeti do jeseni. Vjerovao sam da ćemo do tada pobijediti pandemiju, ali ovakvim trendom, bojim se, da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine”, zaključio je pulmolog Srića.

