Memorandum o izvozu hrvatske nafte u Mađarsku značio je i gašenje Inine rafinerije u Sisku, kazao je danas Dragan Kovačević na Antikorupcijskom vijeću. Kazao je kako je premijer Plenković rekao ministru Ćoriću da potpiše taj memorandum koji je dogovoren izvoz nafte u Mađarsku te kojim se gasi rafinerija u Sisku.

"Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministra, koji je vršio pritisak da se potpiše memorandum, ali taj pritisak je vršen 10 godina, i za vrijeme Milanovića, ja kažem da je to protivno interesima Hrvatske, onda bi odustali. Do sad. Memorandum nisam htio potpisati. Tražilo se da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke INA-e. Taj memorandum je politički papir, da smo napravili potpis između INA-e i Janafa, ja bih to napravio, no čim je ministarstvo stavilo potpis, to je dobilo političku dimenziju. Ni Ćorić nije bio baš da se potpiše, svi su izbjegavali to potpisati jer su svi imali neki osjećaj da to nije dobro. Na tom sastanku je bilo šest ljudi. Za stolom su sjedili magistar Plenković, Ćorić, ja, dva savjetnika magistra Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnica Ureda, Tena Mišetić", rekao je Kovačević na današnjoj sjednici Antikorupcijskog vijeća, a više možete pročitati ovdje.

Što piše u spornom memorandumu?

S obzirom na to koliko se spominje ovaj memorandum treba napomenuti da je riječ o neobvezujućem dokumentu koji je potpisao u kolovozu 2018., između Ine i Janafa s ciljem stvaranja pretpostavki za donošenje poslovnih odluka koje osiguravaju veću profitabilnost i održivost rafinerijskog poslovanja Ine, a time i cijele kompanije. Tako je priopćila Ina ovog tjedna te ga je objavila u cijelosti.

Sam tekst Memoranduma o razumijevanju potpisali su ga kao predstavnici Ine predsjednik Uprave Sandor Fasimon i član Uprave Ivan Krešić te predstavnik Janafa, a u nazočnosti ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića.

U tom tekstu se može vidjeti da Ina i Janaf potvrđuju kako među njima zasad ne postoji ugovorni odnos, ali su suglasni da će raditi zajedno u duhu partnerstva kako bi iskazali financijsku, administrativnu te upravljačku obvezu prema projektu kako je definirano tekstom. Također, govori se i o dvosmjernom toku između Janafovog terminala Sisak i Rafinerije nafte Sisak, te se navodi da je Ina iskazala potrebu da Janafov terminal bude u mogućnosti u svoje spremnike primati naftu iz smjera sisačke rafinerije čime se bi se toj rafineriji i Ininom istraživanju i proizvodnji omogućio stalan pristup dodatnom skladišnom prostoru na Terminalu Sisak.

“Ina i Janaf zaključit će sporazum o transportu nafte uz tržišne uvjete najkasnije kada Janaf bude tehnički u mogućnosti zaprimati naftu na svoj Terminal Sisak i ishodi sve potrebne dozvole. Stranke će nastojati istražiti mogućnost skladištenja nafte u Janafovom Terminalu Sisak na komercijalnoj osnovi.

Ina, kao članica MOL grupe, uložit će maksimalne napore da poveća količine transportirane sirove nafte od Janafovog Terminala Omišalj prema Mađarskoj i Slovačkoj Republici, posebice za rafinerije MOL grupe”, navodi se u Memorandumu dok se nastavku detaljnije govori o radnjama koje Janaf namjerava poduzeti kako bi se omogućilo zaprimanje nafte iz sisačke rafinerije na Terminalu Sisak.....

No, važno je napomenuti da Kovačević smatra kako je ovim memorandumom zapravo ugašena rafinerija u Sisku