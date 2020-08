OVO JE STRAŠNO: Satima je nemoćno ležala na pločniku ispred Traume; ‘Znate što mi je odgovorila sestra? Da sam od jutra već 33. koja to prijavljuje!’

‘Znate što mi je odgovorila? Da sam od jutra već 33. koja to prijavljuje te da kao građanin slobodno mogu nazvati Hitnu i ispuniti svoju građansku dužnost’

Vremešna žena u utorak je ležala okrenuta na bok na pločniku Boškovićeve ulice tik uz ogradu Klinike za Traumatologiju. Tamo ju je oko 17 sati zatekla jedna prolaznica koja se na biciklu kretala tom dionicom te za Jutarnji list ispričala što se dogodilo.

“Skoro sam ženu koja je ležala na pločniku pregazila biciklom. Automatski sam odjurila u bolnicu. Na trijaži je bila doktorica ili sestra, ne znam, i rekla sam joj za gospođu koja leži na pločniku. Znate što mi je odgovorila? Da sam od jutra već 33. koja to prijavljuje te da kao građanin slobodno mogu nazvati Hitnu i ispuniti svoju građansku dužnost. A hitna se nalazi s druge strane zgrade.

Pitala sam je glasno u prisutnosti još dvoje pacijenata i tri sestre na porti: ‘Dakle, vi ne smijete otići do žene na cesti i pregledati je?’ Na to mi je gestikulirajući licem odgovorila: ‘Paaaa možemo’. Zatim sam glasno zaključila: ‘Onda očito nećete. I skroz vam je ok da stara žena satima leži ispred bolnice?’ Ništa mi dalje nisu odgovorili jer su bili zaokupljeni uzimanjem podataka od pacijenata s pitanjima oko kovida”, ispričala je za Jutarnji list Zagrepčanka.

Dezorijentirana i zapuštena

Nakon šokantnog dijaloga na bolničkoj porti vratila se do gospođe koja je i dalje ležala, nemoćna, na pločniku. Tamo je već bio jedan prolaznik koji je u međuvremenu pozvao Hitnu pomoć i koja je za tri minute došla na mjesto poziva.

Zagrepčanka je rekla da je gospođa bila pri svijesti, ali dezorijentirana i zapuštena. Zbog toga što je možda riječ i o beskućnici, djelatnik Hitne ju je upozorio da se “pripazi i da ne prilazi jer da gospođa možda ima buhe”.

“Ljudi radi hunjavice moraju biti u izolaciji i onda im se nadgleda kretanje jer su opasni za društvo, a kad žena leži na cesti ispred bolnice iz nepoznatog razloga to nije apsolutno nikakav problem. Na kraju su mi rekli da im je žao i da to nije u nadležnosti njihove bolnice. Prestrašno. Nikad takvo što nisam doživjela, a ovo je pokazatelj svega u sustavu ove zemlje”, zaključila je prolaznica za Jutarnji list.

Još uvijek se čeka pojašnjenje iz bolnice zašto nisu pomogli gospođi.