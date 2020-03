‘OVO JE SOCIJALNA BOMBA!’; Stručnjak: ‘Ako se stanje produbi, treba odustati od parlamentarnih izbora. To je ratno stanje!’

Ekonomski stručnjak poziva na sastavljanje velike koalicijske vlade kao u doba Domovinskog rata: ‘Ovo je ratno stanje! Koronavirus možemo pobijediti ako se odgode parlamentarni izbori’

Nakon “crnog ponedjeljka” i povijesno loših rezultata na svjetskim burzama, svjetska gospodarstva gotovo su redom krenula najavljivati protumjere. Hrvatska vlada zasad ne vuče konkretne poteze, nego samo prati situaciju. Europa ima plan, injekcija za gospodarstvo je “stisnuta”, a gdje je tu Hrvatska i što ju čeka, objasnio je priznati ekonomski stručnjak u Direktu RTL-a Guste Santini.

Problem neizvjesnosti

Slovenija daje milijardu eura za pomoć svojim poduzetnicima, Njemačka više od 12 milijardi, a Hrvatska još razmišlja. To djeluje malo zastrašujuće i postavlja se pitanje o tome koliko se Vlada ponaša odgovorno. “Podsjetio bih da je 2007. premijer Ivo Sanader rekao da krize u Hrvatskoj neće biti pa kad je vidio da ‘rastrošno pijanstvo’ ne može ići dalje, otišao je. Problem s koronavirusom je neizvjesnost i koje su moguće posljedice. Kod krize se zna koji je problem, ali ovdje proizvodnje nema, potražnja pati također”, rekao je Santini.

Zna se da je otkazana trećina uskrsnih bukinga, a čini se da Europa još nije na vrhuncu epidemije. Turizam ima velik udio u BDP-u, tu su još i vezane industrije. Dubrovnik prognozira 30 milijuna kuna manje te da bi sezona, ako se ne zaustavi epidemija, mogla biti 30 do 40 posto lošija.

“Sve zavisi i o tome koliko će kriza koronavirusa trajati. Bez hrane se može biti dva dana, bez vode se ne može. Međutim, ako se to produži, imate problem odumiranja. To je ‘socijalna bomba’ i ako dođe do produbljivanja, imate dramu. Ako turizam padne za 20 posto, a vrlo vjerojatno pada i više, naš predviđeni rast za ovu godinu je na nuli. Pod pretpostavkom da gospodarstvo funkcionira, a neće”, naveo je ekonomski stručnjak.

Što ako problemi ostanu?

Rekao je i što misli zašto Vlada toliko čeka s “injekcijama”. “Ako je pitanje za milijun dolara, onda ću vam reći da su ovogodišnji izbori problem. Tko smanjuje rashodovnu stranu proračuna u izbornoj godini jer time gubi izbore? Moje je mišljenje, koje prvi put iznosim, da ako se stanje produbi i problemi ostanu, treba odustati od parlamentarnih izbora. To je jednako ratnom stanju i treba formirati veliku koalicijsku vladu, kao što je to učinio Tuđman. No, problemi su toliko dramatični da nismo ni svjesni što se događa. Koronavirus je na čekanje stavio cijeli niz bitnih politika na europskoj razini.

Tad bi prestale ove rasprave. Na sjednicama Sabora nema sadržaja, samo forma. Hrvatska ima ogromne probleme, kao korupcija… Ovo je možda prilika i upozorenje. Mi smo u goroj situaciji nego 2008. jer je javni dug bio 30 posto pa smo tad imali rizik krize. A sad imamo neizvjesnost jer ne znamo koliko ovo može ići duboko”, ustvrdio je Santini.

Dodao je da to govori kako bi javno kritizirao političare da okrenu ploču. “Primjera radi, uzmite Dalmaciju. Ljudi su digli kredite, ovise o turizmu i pitam se što će se dogoditi ako podaci budu porazni. Ako bi Dubrovnik patio, kako bi tek manja mjesta?”

Socijalna bomba

Na pitanje bi li građani mogli osjetiti sve ove posljedice, kaže da bi. “Jer, ovo je ‘socijalna bomba’ i što su građani siromašniji, to će problemi biti veći, mnogi će izgubiti šanse. Možda i životne. Ako nemamo razumnu politiku i ako se ne ide ususret problemu, zapravo ćemo imati tragičnu situaciju. Sve one priče o povratku mladih ljudi time padaju u vodu, samo bi ubrzale odlazak iz Hrvatske”, zaključio je Guste Santini za RTL.

