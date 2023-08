NEOTKRIVENI RAJ / Ovo je skrovita uvala na hrvatskom otoku: More je tirkizno plave boje i pravi je biser za one koji traže mir

Na južnoj strani Korčule, između uvala Tri Porte i Nova, nalazi se skrovita i čarobna uvala Slatina - neotkriveni raj za odmor u prirodi. Ova zaštićena oaza relativno je nepoznata i gotovo nenaseljena, bez velikih ljetnih gužvi. U uvali je tirkizno more izuzetne bistroće, a okružena je borovom šumom koja dodatno pruža osjećaj potpunog mira. Od uvale Nove vodi neasfaltirana cesta, a postoji i pješačka staza do crkvice Sv. Juraja koja je popularna među biciklistima. Plaža Slatina, smještena duboko u zaštićenoj uvali, pravi je biser za sve one koji traže mir i odmor u prirodi. Tirkizno plavo more i nježan šum borova stvaraju savršenu atmosferu za opuštanje, sunčanje i plivanje.