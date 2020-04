OVO JE ŠEF DOMA U KOJI JE UŠAO KORONAVIRUS: Iskusni HDZ-ovac ima sudsku presudu, ne i objašnjenje zašto se ništa nije poduzelo

Ivan Škaričić je bez ikakvog iskustva, natječaja i kvalifikacija postao ravnatelj Doma na Zenti, ustanove s 350 korisnika. Nepravomoćno je osuđen da je oštetio proračun Grada Omiša

Budući da je koronavirus osobito opasan za stariju populaciju jer su oni najranjivija skupina, strahovalo se što će se dogoditi ako Covid-19 na kraju uđe u neki starački dom. Od početka epidemije u Hrvatskoj, koliko je poznato, to se nije dogodilo do sve do jučer. Zaraza je ušla u Dom za starije i nemoćne u Splitu pa su štićenici sinoć evakuirani.

Ravnatelj doma je Ivan Škaričić, bivši HDZ-ov zastupnik te nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik Omiša. Uz njega se vežu i afere, a u javnosti će ostati zapamćen kao gradonačelnik koji, prema tvrdnjama njegovog nasljednika Ivana Kovačića, godinama nije upalio računalo u svom uredu i čovjek koji je, prema nepravomoćnoj sudskoj presudi, oštetio gradski proračun. Inače, Škaričić je bez ikakvog iskustva, natječaja i kvalifikacija u vođenju doma za starije postao ravnatelj Doma na Zenti, ustanove s 350 korisnika, piše KAportal.

Nakon što je otkriveno da je desetak štičenika u splitskom domu za starije zaraženo koronavirusom, Škaričić je na pitanje kako to da nitko nije reagirao desetak dana koliko su štičenici imali simptome odgovara za Novu TV kazao:

“Ja nisam doktor, ne bih to objašnjavao. To je pitanje za struku. Oni su bili pod paskom struke i ja ne bih o tome špekulirao. Bili u kontaktu sa liječnikom svakodnevno.”

Smijenili ga Omišani

“Moram i ja negdje raditi, dugo sam bio bez posla”, kazao je Škaričić novinaru Slobodne Dalmacije kada ga je pitao kako bez kvalifikacija može biti odgovorna osoba u domu za starije. I istina je, Škaričić je bio bez posla, no svojom zaslugom. U lipnju 2013. s mjesta gradonačelnika Omiša smijenili su ga građani jer je izgubio u drugom krugu.

U prvom krugu je prešišao nezavisnog kandidata Ivana Kovačića i imao je dobru prednost. U prvom krugu je gotovo pobijedio i nedostajala su mu 72 glasa te je sve skupa imao 44,72 posto. “Falio mi je tek jedan autobus”, govorio je tada Škaričić koji je bio uvjeren u svoju pobjedu. Prema pisanju KAportala, s obzirom na uvjerljivu većinu u Gradskom vijeću, pred kraj 2014. minirao je proračun svog nasljednika pa je tako izazvao izvanredne izbore.

Te izbore je izgubio kao i njegov dugogodišnji zamjenik Mijo Mimica, što znači da je HDZ tada izgubio većinu u Gradskom vijeću. Par dana je prošlo i Škaričić je podnio ostavku na mjesto predsjednika HDZ-ova ogranka u Omišu. No, on zapravo nije do kraja odstupio pa umjesto da tim potezom pomogne reformaciji ogranka, Škaričić je uz pomoć čelnika županijskog HDZ-a Ante Sanadera, u travnju 2016. opet izabran za predsjednika HDZ-a u Omišu.

Zlouporaba položaja

Godine 2018. Škaričić je nepravomoćno proglašen krivim na Županijskom sudu u Splitu za zlouporabu položaja i osuđen na godinu dana zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Što je učinio?

Naručio je istraživanje javnog mnijenja koje uopće nije bilo potrebno, a plaćeno je iz gradskog proračuna. Sud je odredio da po pravomoćnosti mora gradu Omišu vratiti nešto više od 80.000 kuna za štetu koju je učinio. Bez obzira na presudu i sve ostalo što se veže uz njega, Ivan Škaričić je postao ravnatelj doma za umirovljenike.

Nikada nije upalio računalo u svom uredu

Osim što je poznat po aferama, Škaričić je poznat po još nečemu. Dakle, on je dugo godina sjedio u fotelji omiškog gradonačelnika i za sve to vrijeme on niti jednom u svom uredu nije upalio računalo, tvrdio je njegov nasljednik Ivan Kovačić.

“Živo se sjećam tog dana kad sam došao u ured, sjeo za kompjuter i nekoliko ga puta bezuspješno pokušao upaliti. Onda vidim ispod stola uredno složene kablove, sve u originalnom pakiranju, nikad otvorene! A kompjuter je bio relativno star, sigurno je par godina čamio tako u uredu, bez operativnog sustava, niti spojen u struju, a kamoli na internet”, ispričao je Kovačić.

