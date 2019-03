‘OVO JE SADA PRVORAZREDNI SKANDAL’: Koliko suludo zvuči da tri godine nije produžila vozačku? Ključnog odgovora nema

Policija nam nije konkretno odgovorila na pitanja je li bilo ikakvih eventualnih zapreka da ministrica vozačka dozvola ne bude produljena

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac ponudila je ostavku zbog nesreće u kojoj je sudjelovala bez vozačke dozvole u kojoj je ozlijeđeno dijete, no premijer Andrej Plenković ostavku nije prihvatio kazavši kako to nije razlog zbog kojeg bi trebala otići. Djevojčica je teže ozlijeđena, no, srećom, nije u životnoj opasnosti te se oporavlja. Repovi ove prometne nesreće počeli su se povlačiti čim se iz policijskog izvješća doznalo da je ministrica Žalac upravljala vozilom s nevažećom, odnosno isteklom vozačkom dozvolom. Zbog toga joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 1000 kuna, a budući da je kaznu platila na licu mjesta, iznos je bio prepolovljen.

Ministrica Žalac ubrzo nakon nesreće oglasila se putem Facebooka gdje je, nakon zahvala “dragome Bogu” na tome što se ozlijeđena djevojčica dobro oporavlja, o svome prekršaju s vozačkom dozvolom napisala sljedeće: “Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu.”

Znakovito je da ministrica, priznajući grešku i ispričavajući se, nije poručila da će vozačku dozvolu produljiti čim prije, što mnogi u toj situaciji ne bi propustili naglasiti. No, znakovita je i nonšalancija kojom je ministričin nadređeni, predsjednik Vlade Andrej Plenković opravdao svoju podređenu rekavši da se takvo što (i nesreća i vožnja bez važeće vozačke dozvole) “svakome može dogoditi”. Nakon toga je ova neugodna situacija po ministricu i po Vladu počela eskalirati u prvorazredni skandal. Tek danas je, kada je po svemu sudeći postalo očito da ovaj slučaj neće tek tako proći ispod radara javnosti, ministrica Žalac ponudila ostavku, ali ne neopozivu.

Tri lagana pitanja PU vukovarsko-srijemskoj bez odgovora

Da bismo pokušali razjasniti okolnosti, baš poput brojnih drugih redakcija koje su pokušale isto, uputili smo dopis Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj s tri pitanja koja se sama nameću tražeći nimalo komplicirane odgovore koji se, s obzirom na visoku dužnost koju Žalac obnaša, tiču i javnosti: kada je istekla valjanost njezine vozačke dozvole, je li bilo ikakvih eventualnih zapreka da joj vozačka dozvola ne bude produljena te je li u međuvremenu produljila vozačku dozvolu?

U međuvremenu je ministrica izjavila kako joj je vozačka istekla u lipnju 2016, te kako to “nije znala”. Na ta tri pitanja iz policije smo dobili sljedeći… hm, odgovor: “Vezano uz Vaš upit obavještavamo da je policija obavijestila nadležno državno odvjetništvo u Vinkovcima o svemu do sada utvrđenom i poduzetom, a koje odvjetništvo je i rukovodilo očevidom prometne nesreće. Policija je u dva navrata izvijestila javnost o navedenoj prometnoj nesreći i to u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Za sve daljnje upite upućujemo Vas da se obratite nadležnom državnom odvjetništvu.”

Nije dakle jasno postoje li neki zdravstveni problemi zbog kojih bi ministrici bilo otežano dobivanje vozačke dozvole. Treba naglasiti kako osoba s, primjerice, dioptrijom mora ponovno otići na pregled okulistu te cjelokupni zdravstveni pregled. Ne radi se o formalnom i brzom procesu produljenja vozačke, nego procesu koji može trajati i do nekoliko dana.

‘Ovo sad prerasta u prvorazredni skandal’

Prometnog stručnjaka Željka Marušića, upitali smo za ovaj događaj koji se prometnuo u “aferu” ne samo zbog same ministričine nevažeće vozačke dozvole nego i zbog neshvatljivog mistificiranja te usput otkrivene činjenice. “Ovo sad prerasta u prvorazredni skandal”, bila je prva Marušićeva reakcija na misitričino priznanje da joj je vozačka dozvola istekla još prije tri godine.

“Ne može se nikome dogoditi da sjedne u vozilo bez dozvole. Može pod uvjetom da ima osoba koje su neubrojive, ali odvojimo neubrojive. Ako imamo samo ubrojive, kako ćete voziti bez dozvole? Vožnja bez dozvole je nedopustiva. Ja sam zadnji puta produljivao vozačku dozvolu 1996. godine i još mi traje 3-4 godine. Osoba koja produžava na kraće razdoblje ima medicinska ograničenja i to nije bezazlena situacija”, tvrdi Marušić. Vozačka dozvola može se izdati na kraće vrijeme. Recimo, osobama s progresivnom dioptrijom produljuje se svakih godinu dana.

‘U kakvoj je obući bila ministrica u trenutku nesreće?’

Prometni stručnjak Marušić, naglašavajući kako nije politički analitičar, kaže kako ne može ne zapaziti da je ono što je uslijedilo nakon subotnje nesreće u Vinkovcima, u kojioj je sudjelovala ministrica bez važeće vozačke dozvole, katastrofalno eskaliralo.

“Što se dogodilo, dogodilo se, ali ovo što se dalje događa je užas – od muljanja policije do sabotiranja prometne sigurnosti od strane Vlade. Imamo situaciju kao iz onog vica kada policija zaustavi vozača, a on im kaže: “Znate, žurio sam jer sam malo popio”. Iz jednog problema koji je, recimo to tako, indeksa 100 dobili smo problem indeksa 300. A taj dodatni problem stvorila je policija svojim neshvatljivim muljanjem te Vlada svojim još neshvatljivijim relativiziranjem”, kaže Marušić koji smatra da je premijer morao smijeniti ministricu zbog ovog slučaja.

Nadalje, kaže, Vlada je ovime sabotirala rad policije. “Ovo može izazvati situacije u prometu u kojima će ljudi, kada ih se uhvati u nekom prekršaju, početi govoriti da “zašto to može ministrica”. Ova situacija može izazvati još gore situacije”, kaže Marušić te poziva policija da javno kaže u kakvoj je obući bila ministrica u trenutku nesreće. Jer, ako je bila u štiklama, obući u kakvoj se najčešće viđa, treba znati je li to utjecalo na vožnju odnosno njezine reakcije u vožnji, smatra Marušić.

Marušić također smtara da u ovoj situaciji i oporbeni SDP “mora biti kuš” zbog onoga što se dogodilo njihovom predsjedniku Davoru Bernardiću. Bernardić je, naime, prije tri godine, tada kao član Predsjedništva SDP-a, uhvaćen u vožnji s 0,94 promila alkohola u krvi.

“Nesreća se može dogoditi svakom, to je jednostavno splet nesretnih okolnosti. No, vožnja bez valjane vozačke dozvole je nepoštivanje zakona Republike Hrvatske”, kazao je Bernardić žurno reagirajući na slučaj ministrice Žalac, apelirajući na njezinu ostavku. “Bernardić je doživotno diskvalificiran da kao javna osoba ikome išta kaže za vožnju u prometu. Odakle mu moralna podloga da govori to što govori, kad je i on napravio prekršaj”, zapitao se Marušić.

