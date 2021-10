Ogroman red za cijepljenje jutros se stvorio pred Vinogradskom bolnicom u Zagrebu.

24sata javlja da se čeka i po nekoliko sati.

"Mi imamo otvoreno testiranje bez naručivanja od 8 do 12 sati, to je razlog zašto su ljudi u ovakvom broju odlučili doći do nas. Ako se ovako nastavi, morat ćemo produljiti to vrijeme, ali puno većih kapaciteta mi u KBC-u Sestre Milosrdnice nemamo. Sutra će biti jedan sastanak ekspertne skupine pri Ministarstvu zdravstva pa ćemo vidjeti što se može učiniti, i to ne samo na nivou naše bolnice", rekao je ravnatelj Vinogradske Davor Vagić za Index.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je danas 3360 novih slučajeva zaraze, a testirano je 10.761 ljudi. Prošlog utorka imali smo 1741 novozaraženih, a prije dva tjedna 1007.

Danas smo imali i rekordan broj preminulih u četvrtom valu, njih 30, što je najviše još od svibnja.