U utorak je Dan državnosti i mnoge trgovine neće raditi. Donosimo popis svih trgovina i njihovih radnih vremena.

Konzum

Konzum je na svojim stranicama obavijestio da će raditi prema posebnom radnom vremenu, a radno vrijeme trgovina pogledajte OVDJE.

Lidl

Većina trgovina Lidla radit će do 14 ili 20 sati. Kako će raditi sve poslovnice pogledajte OVDJE.

Kaufland

Kauflandove poslovnice radit će prema nedjeljnom radnom vremenu, od 8 do 21 sat. Popis pogledajte OVDJE.

Interspar i Spar

Skoro sve trgovine Interspara i Spara radit će do 14 sati ili će biti u potpunosti zatvorene. Koje će sve raditi pogledajte OVDJE.

Plodine

Plodine rade prema nedjeljnom radnom vremenu, a možete ga pogledati OVDJE.

Westgate

Westgate će raditi od 10 do 21 sat.

Arena Centar

Arena Centar će raditi prema redovnom radnom vremenu, osim što javni bilježnik, Fina, Hrvatska pošta i PBZ neće raditi.

Avenue Mall

Trgovine u Avenue Mallu će raditi od 10 do 21 sat, neće raditi Clean Express, Hrvatska pošta, Fina, OTP banka. Konzum, dm i Müller će raditi od 9 do 21 sat, Leggiero bar će raditi od 9 do 18 sati, a Lotus bar od 9 do 22 sata.

City Center one

City Center one West i East radit će od 9 do 21 sat, Hrvatska pošta će u Westu biti zatvorena, a u Eastu pošta i Fina neće raditi. Isto radno vrijeme ima i City Center one Split, od 9 do 21 sat, a neće raditi pošta ni Fina.

Z Centar

Z Centar će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Supernova

Supernova Zagreb Buzin radit će prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat. Supernova Cvjetni radi od 9 do 17 sati. Supernova u Zadru radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat. Spar u sklopu centra i kafići rade od 8 do 21 sat.

Supernova Varaždin radi skraćeno, od 9 do 14 sati, a Supernova u Karlovcu radi od 9 do 21 sat.