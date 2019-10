OVO JE PROSTORIJA SUDA ZATRPANA SPISIMA O ZDRAVKU MAMIĆU: ‘Četrdeset tomova i 133 registratora. To vam je otprilike 64.200 stranica’

Dokazna dokumentacija za drugu optužnicu protiv Zdravka Mamića smješteni su u posebnu prostoriju Županijskog suda u Osijeku u 40 tomova i 133 registratora; na oko 64.200 stranica

Tijekom suđenja koje se ranije odvijalo na Županijskom sudu u Osijeku, Zdravko Mamić se požalio kako su zbog prebacivanja slučaja iz Zagreba potrošeni milijuni kuna. RTL je uz sudsku dozvolu ušao u prostoriju u kojoj se čuva dokazna dokumentacija prikupljena u istrazi koja je prethodila suđenju. Samo za drugu optužnicu, u kojoj ga se tereti da je u sklopu zločinačkog udruženja oštetio Dinamo za 200 milijuna kuna, prikupljeno je čak 64.200 stranica.

Najopsežniji predmet u povijesti

“Na Županijskom sudu nikada nismo imali ovako opsežan predmet nakon podizanja optužnice. Četrdeset tomova i 133 registratora. To vam je otprilike 64.200 stranica. To je ono što je bilo do podizanja optužnice. Koliko će na kraju stranica biti to ćemo vidjeti”, rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac, dodajući da bi se kasnije mogli pojaviti još deseci tisuća stranica.

Sudu će trebati puno vremena

Čini se kako će Mamić još dugo moći mirno spavati u Hercegovini. Naime, Raspravnom vijeću će trebati dugo vremena da prouči tolike stranice, a zatim ih na suđenju opet provjeri.

“U tim registratorima se nalazi materijalno dokazna dokumentacija, financijska, ugovori koji su prikupljeni tijekom istrage”, kaže Rožac.

Možda se među silnim papirima nalazi i razlog zašto Bosna i Hercegovina ne želi izručiti Mamića Hrvatskoj. Tamošnje pravosuđe tvrdi da je jedan dio djela iz optužnice počinjen prije sklapanja ugovora o suradnji Hrvatske i BiH o izručenju.

