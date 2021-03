‘OVO JE PRILIKA ZA NOVU ERU’: Autor knjige o zagrebačkim gradonačelnicima objasnio tko zaslužuje biti prvi čovjek metropole

Goran Beus Richembergh smatra da je Milan Bandić za vrijeme svog gradonačelničkog mandata morao napraviti više te da je ‘ovo prilika za novu eru’

Autor knjige o povijesnim zagrebačkim gradonačelnicima i njihovom radu, Goran Beus Richembergh u Novom danu N1 televizije govorio je o dostignućima najznačajnijih zagrebačkih gradonačelnika te koliko je, u odnosu na njih, bio uspješan Milan Bandić.

Prvi zagrebački gradonačelnik, Janko Kamauf prvi je izmjerio područje grada i popločao glavne ulice, a Josip Dvoranić je nakon potresa 1880. godine restaurirao Crkvu. sv. Marka, započeo gradnju mirogojskih Arkada i gradske kanalizacije. Jedan od najvećih gradonačelnika Zagreba svih vremena, je bio Vjekoslav Heinzel koji je u vrijeme svog mandata Zagreb postavio kao najveće industrijsko središte na ovom području.

‘Moralo se napraviti puno više’

Richemberg smatra da je Milan Bandić morao napraviti više, s obzirom na raspoložive resurse i vremenski period u kojem je bio na čelu Grada. “S obzirom na to da najduže vladao, živio u vremenu kad je centralizacija moći bila neusporedivo veća nego kod svih prethodnika u svim epohama, mislim da se moralo napraviti puno više. Imao je ogroman novac kroz 21 godinu”, rekao je Richemberg te dodao da ne možemo, ipak, reći da nije ništa napravio.

“Iza njega ostaje rotor, obnovljeni Bundek, regulirana Radnička cesta, probijena Branimirova, MSU, ali sve to skupa je iznimno malo u odnosu na gradske potrebe. Na građanima je da ocijene je li njegov učinak bio dovoljan. To će valorizirati u budućnosti. Volio bih da budući gradonačelnici promisle o baštini prethodnika i da interes grada i građana bude primaran, da se Zagreb, pogotovo sad nakon potresa, ne obnovi nego da se ovo shvati kao prilika kao što je to Dvoranić shvatio nakon potresa 1880. ili Pirker nakon poplave, da je ovo razvojna prilika koju se ne smije propustiti. Na dispoziciji su veliki novci, ali stvar je volje i želje da se napravi više”, rekao je.

Dodao je da je “ovo prilika za novu eru” te da jedino ljudi koji Zagreb vide deset godina unaprijed zaslužuju biti gradonačelnici.