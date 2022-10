Danas se sastalo Antikorupcijsko vijeće koje je raspravljalo o aferi Ini, a svoj iskaz dao je bivši šef Janafa i USKOK-ov optuženik Dragan Kovačević. U nastavku donosimo odgovore na pet ključnih pitanja u ovoj aferi, odnosno Kovačevićeve izjave.

1. Kovačević: Plenković sugerirao da se potpiše memorandum

Na sastanku u Vladi premijer Andrej Plenković sugerirao je da se potpiše memorandum koji bi značio gašenje sisačke rafinerije, a ja sam to odbio, kazao je Kovačević "Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministra, koji je vršio pritisak da se potpiše memorandum, ali taj pritisak je vršen 10 godina, i za vrijeme Milanovića, ja kažem da je to protivno interesima Hrvatske, onda bi odustali. Do sad. Memorandum nisam htio potpisati. Tražilo se da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke INA-e. Taj memorandum je politički papir, da smo napravili potpis između INA-e i Janafa, ja bih to napravio, no čim je ministarstvo stavilo potpis, to je dobilo političku dimenziju. Ni Ćorić nije bio baš da se potpiše, svi su izbjegavali to potpisati jer su svi imali neki osjećaj da to nije dobro", rekao je Kovačević.

2. Kovačević je rekao da ne može potpisati memorandum

Na tom sastanku je bilo šest ljudi. Za stolom su sjedili Plenković, Ćorić, Kovačević, dva savjetnika Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnica Ureda, Tena Mišetić. "Ja sam pozvan na konzultacije da kažem što mislim o tome. Ja sam rekao da to nije dobro za energetsku sigurnost, nacionalnu sigurnost Hrvatske, da što se tiče korporativnog dijela za Janaf, da je to jako dobro, ali da mislim da su energetski nacionalni interesi iznad korporativnih interesa društva. Doktor Ćorić je, onako, i hoće i neće, a ja sam rekao da taj memorandum u tom obliku ne mogu potpisati. "

3. 'Sastanak je protekao u tmurnoj atmosferi'

Kovačević je rekao kako je cijeli taj sastanak protekao u tmurnoj atmosferi i cijela bit sastanka bilo je upravo potpisivanje memoranduma. "Magistar Plenković je doktoru Ćoriću rekao da taj memorandum ide. Sastanak je protekao u dosta tmurnoj atmosferi", rekao je Kovačević i dodao da na sastanke u Inu nije išao, ali da je memorandum potpisan. Cijela bit toga je potpisivanje memoranduma. Nitko nije rekao zatvori Rafineriju Sisak, ali kad se potpisalo, tog je trenutka Rafinerija Sisak bila zatvorena. Kad smo potpisali, ja sam rekao uzmi sve što možeš, Mađari su sve plaćali."

4. 'Nitko Ćoriću nije rekao da zatvori rafineriju'

Bartulica je pitao Kovačevića da detaljno opiše sastanak jer Ćorić govori druge stvari. "Ako pažljivo čitate njegovu izjavu, doktor Ćorić nije govorio suprotno od ovog. Nitko Ćoriću nije rekao da zatvori rafineriju", rekao je Kovačević. Kaže i da je pod pritiscima mislio na razgovore. "To je njihov zadatak, njihova uloga. Što sam je trebao? Napraviti konferenciju i reći da su mi rekli da treba zatvoriti rafineriju? To se događa svaki dan", kazao je Kovačević. "Ja sam na tome sastanku i pozvan da to kažem. Ja nisam ni ministar, ne vidim kaznenu odgovornost. Da kažem da je memorandum kazneno djelo? Valjda je najviša institucija izvršne vlasti premijer? Rekao sam to na najvišem sastanku. Moguće je da sam trebao izaći. Svatko ima odgovornost. Možda sam trebao dati ostavku, ali ništa se ne bi dogodilo i dalje bi proces išao", rekao je.

5. Kovačević smatra da gašenje rafinerije nema smisla

Kovačević je rekao da je bio na samo jednom sastanku na vladi gdje nije bilo argumentacije. "Ja sam pozvan da kažem svoje mišljenje. Rekao sam da korporativno to može imati smisla, ali da energetski nema i da će doći do zatvaranja rafinerije", rekao je Kovačević. Grmoja je pitao je li nakon njegovih argumenata Plenković rekao da se memorandum potpiše, a Kovačević je rekao da je to točno.

6. Vrh HDZ-a sve negira

Premijer Plenković i ministar Ćorić negiraju kako su bili za gašenje rafinerije u Sisku. HDZ-ovci su danima pokušavali spriječiti održavanje sjednice Antikorupcijskog vijeća, a kada im to nije uspjelo, sve zastupnici vladajuće stranke otišli su sa sjednice.