OVO JE OSIJEK DANAS: Zatvoreni gotovo svi lokali u centru, ljudi su otišli, a vrijeme kao da je stalo; ‘Mladih zapravo uopće nema’

Otišli smo provjeriti što se događa u Osijeku, gradu koji je postao rak-rana Hrvatske kada je u pitanju iseljavanje mladih

Nekada se Osijek vezao uz Dravu, tamburicu, “lega” sleng i navijačku skupinu Kohorta, dok je danas postao pojam za pustoš i iseljavanje stanovništva. Alarmantno stanje s mladima koji napuštaju, kako bi se nekada reklo Mursu, poznato je svakom građaninu Hrvatske pa se ponekad čini da Osijek postaje grad duhova. Prema prošlogodišnjem izračunu Glasa Slavonije, u Osijeku je u 2018. živjelo 97.000 stanovnika, što znači da je u pet godina ostao bez otprilike 10.000 stanovnika, odnosno njih 10 posto.

Iako podaci o iseljavanju iz Hrvatske nisu optimistični niti za ostatak Hrvatske, čini se kako je u Osijeku ipak specifičnija situacija. Najnoviji podaci iz 2019. koje je objavio Jutarnji list kažu da je Hrvatska u razdoblju od pet godina zbog iseljavanja ostala za 2,4% manje stavnovnika nego što ih je imala 2013. Podaci za velike gradove također zabrinjavaju jer je broj onih koji su se odselili i dalje veći od broja osoba koje su se doselile. Istovremeno, u Hrvatsku se prošle godine doselilo 88.000 stanovnika dok ju je istovremeno napustilo 189.000.

Baš zato što se svakodnevno u javnosti pojavljuju apeli demografa i priče mladih koji su iselili iz Osijeka u Irsku ili Njemačku, otišli smo u Osijek i provjerili jesu li ulice uistinu prazne, a trgovine zatvorene i što Osječani misle i rade za vrijeme najvećeg iseljavanja iz grada na Dravi.

Propali prostori u samom srcu Osijeka

Ekipa Net.hr-a u Osijek je stigla u četvrtak, taman za vrijeme radnog tjedna. Na glavnom osječkom Trgu dr. Ante Starčevića oko 13.30 sati nije bilo previše ljudi. Najviše je bilo onih koji su čekali tramvaj jer se ondje, tik uz kultnu Namu, nalazi tramvajska stanica. Ne može se niti očekivati da na trgu slavonske prijestolnice bude vreva kao u Zagrebu, ali ni ne vlada totalna pustoš kao što se to nekada predstavlja u javnosti. No, ono što se može zamijetiti jest da su mnogi dućani i prostori u Osijeku zatvoreni. Na nekim vratima piše da je “zatvoreno zbog renovacije”, što je uobičajena hrvatska laž kada je u pitanju zatvaranje nekog prostora.

Zatvorene radnje mogu se vidjeti i u Kapucinskoj ulici koja je nekada, za vrijeme 70-ih i 80-ih godina, bila slavni osječki korzo gdje su se nekada mladi upoznavali i družili. Već dugo od korza nema ni “k”, a kultna mjesta, poput hotela Royal i kineskog restorana Konfucijus u sklopu hotela, zjape prazna s natpisom o renovaciji. Inače, taj restoran je prvi kineski restoran u Osijeku. Royal, nekada jedna od najljepših zgrada u Osijeku, sada je u derutnom stanju te se nedavno posve zatvorio. Kada se s Kapucinske zaviri kroz “izlog” Royala, odnosno njegove legendarne kavane u prizemlju, dobiva se dojam da je vrijeme stalo. Sam ulaz u hotel je prekriven ptičjim izmetom. U listopadu ove godine objavljeno je da se ovaj hotel sa 60-ak soba sa 7000 kvadratnih metara unutarnjeg i vanjskog prostora prodaje po cijeni od 10 milijuna eura, izvijestio je portal SiB. U tom prostoru nalazi se i Kino Zvečevo, inače secesijska kinodvorana.

I na samom Trgu Ante Starčevića rijetko koji od nekadašnjih dućana radi. Tako je, primjerice, nekad puna Mango trgovina sada prazna i vjerojatno negdje preseljena. Većina trgovina zatvorena je i preseljena u trgovačke centre poput Portanove. Inače, Avenue Mall u Osijeku zjapi prazan, osobito gornji kat gdje je većina trgovina zatvorena. Od jedne djelatnice u Avenue Mallu čuli smo da je prije nekoliko mjeseci tamo zatvoren i poznati frizerski salon u koji je navodno zalazila i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović. Osim toga, prazan je i Esseker centar, no kako nam Osječani kažu, to nije novost jer to mjesto gotovo otpočetka izgleda kao centar duhova. Mnogo se toga ondje obećavalo i planiralo, a na kraju je ostalo jedno veliko ništa pa se u tom velikom prostoru nalaze samo trgovina Dm-a i Kik. Nekada su tamo bili i kafići i trgovine na gornjem katu, a kada smo mi zašli u Esseker centar zatekli smo prazan prostor, doslovno dvoje ljudi i obavijest da pokretne stepenice ne rade. Tamo se nalaze i poslovni prostori, što vjerojatno jedino taj prostor drži na životu. I Esseker se također nalazi u osječkom centru. U ulici Josipa Jurja Strossmayera, koja se nalazi blizu glavnog trga, zatvorene su banke koje su donedavno ondje bile i radile. Isto tako, zatvorena je trgovina Terranove. No, parking u popularnoj “Rupi” ostavlja dojam kao da u Osijeku živi mnoštvo ljudi.

Što Osječani misle o stanju u svom gradu?

Kako bismo provjerili razmišljanja Osječana o stanju u gradu te o situaciji s odlaskom ljudi, osobito mladih, razgovarali smo s “legama” koje smo sreli. Osječanka Gabrijela Tomas ima 19 godina i maturantica je Ekonomske škole. Ova djevojka smatra da mnogi gledaju negativno na stanje u Osijeku i da “nitko ne gleda na ljepši dio grada”. Tvrdi da većina mladih gleda kako će otići iz Osijeka, a ne žele se potruditi pa poduzeti nešto u svom gradu. “Kažu nema posla, a nitko se primjerice za početak ne bi htio zaposliti malo u pekari, nego bi svi odmah neke basnoslovne poslove”, komentirala je Gabrijela. Smatra da bi mlade u Osijeku zadržalo više sadržaja koji su namijenjeni njima kao primjerice kultni Pannonian Challenge, natjecanje u vožnji skatea i BMX-a, po čemu je Osijek zapravo mnogima i izvan Hrvatske poznat. Maturantica misli da Osijek ima puno potencijala za slične događaje, osobito na drugoj strani Drave. Kako kaže, ona bi htjela ostati u Osijeku pa će ići odmah po završetku srednje škole na prekvalifikaciju za veterinarskog tehničara jer je to zanima pa će dalje vidjeti što je čeka.

Gospođa Anica Ljubičić već 50 godina živi u Osijeku, točnije u Višnjevcu, prigradskom naselju, odakle potječe i pjevač i predsjednički kandidat Miroslav Škoro. Za razliku od Gabrijele, Anica ne dijeli isti optimizam u vezi stanja u Osijeku.

“Mladi u Osijeku nemaju perspektive, mladih zapravo uopće nema. Osijek se pretvorio u grad umirovljenika, studenata i učenika iz drugih gradova. Znači, radnika ima najmanje. Pogledajte oko sebe, pa svi su lokali u Osijeku skoro zatvoreni, osobito u centru grada. Moje radno mjesto nalazi se na Trgu Ante Starčevića, pogledajte što još radi na trgu, samo ljekarna, banke, Konzum, Bipa i dvije knjižare. Mislim da se ne može ništa poduzeti da mladi ostanu u Osijeku jer naša gradska vlast uopće za tako nešto nije sposobna, a ni županijska. Oni su one koje su trebali zaposlili, i sada je to to”, komentirala je gospođa Anica.

Zoran Kojčić, profesor filozofije i hrvatskog u daljskoj srednjoj školi, u Osijeku živi više od 10 godina. Iako je originalno iz Dalja, svoj život je organizirao u gradu na Dravi. Na temu Osijeka i mladih on se osvrnuo sa stajališta sveučilišta, inovacija te udruga. Kako kaže, premda je Sveučilište Jurja Strossmayera u Osijeku veliko, smatra da unutar njega ne postoji dovoljan angažman mladih ljudi koji bi svojim idejama mogli pokrenuti neke promjene.

“U Osijeku je trenutno najjača IT industrija i ona dosta toga radi da se sveučilište integrira u njihov svijet i da pruže mladima neku perspektivu za ostanak. Ipak, sveučilište je velika institucija i prilično je tromo u praćenju koraka sa svijetom i to bi se trebalo promijeniti. Recimo, neki fakulteti su se okrenuli reklamiranju svojih aktivnosti na društvenim mrežama kako bi se približili mladima, no to nije dovoljno da bi se pokrenula neka značajnija akcija. Osim toga, u Osijeku djeluje određen broj udruga za mlade koje se uvijek žale na odaziv mladih na njihove akcije i događaje u gradu, imaju veliki problem privući ih i tu ne vidim krivicu udruga nego samih mladih koji su sve nezainteresiraniji za bilo koji oblik aktiviranja u društvu. Moguće je da se treba početi odmalena, gdje bi veliku ulogu igrale škole i roditelji. Roditelji danas djecu uvelike šalju na razne sportske aktivnosti, što je svakako pohvalno, no djeci ne bi ništa falilo da ponekad odu u kazalište, da sviraju neki instrument ili da posjete muzej, da ih se usmjerava prema stvaralaštvu ili umjetnosti. Grad je već postao dovoljno malen da se na svim javnim događajima mogu vidjeti iste face koje aktivno sudjeluju u događajima, sad treba raditi da se na takva događanja privuku i ostali građani. Recimo, održavanje ovogodišnjih Dana turizma u Osijeku je bilo pun pogodak i sjajna manifestacija koja je ponudila mnogo sadržaja i privukla dosta turista, Tvrđa je bila puna ljudi, vjerujem da će slično biti i za advent ove zime. Možda ne bi bilo loše ponuditi više tako kolektivnih događaja koji okupljaju više izlagača ili više aktivnosti u kojima bi građani lakše pronašli nešto prema svojim interesima”, komentirao je Zoran.

Osječka Tvrđa kao središte za mlade

Ako se pitate gdje onda ima najviše života i mladih u Osijeku, odgovor se krije – iza zidina osječke Tvrđe. U samom srcu ove kulturne i zaštićene građevine nalazi se nekoliko srednjih škola poput Ekonomske, Jezične i Matematičke gimnazije te se u blizini nalazi popularna “EMŠA”, odnosno Elektrotehnička i prometna škola Osijek. No, u Tvrđi su se “nastanili” i pojedini fakulteti pa tako među povijesnim građevinama studiraju studenti Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, dok se u samom centru Tvrđe, na Trgu Svetog Trojstva, nalazi i Rektorat. Zbog svega navedenog Tvrđa je puna mladih koji u stankama predavanja i nakon škole ispijaju kavu i pivo u punim kafićima.

I oni koji nisu iz Osijeka uglavnom znaju gdje se odvija noćni život u gradu na Dravi. I, da, odgovor je u Tvrđi. Ondje se u nizu nalaze kafići od kojih se mnogi za vrijeme vikenda pretvaraju u noćne klubove iz kojih trešte uglavnom popularne “cajke”. Kako su nam neki Osječani rekli, noćni život prije nekih 20-ak i 30-ak godina uopće nije bio u Tvrđi, nego u drugim dijelovima grada. Međutim, stvari su se promijenile pa većina hrli u Tvrđu.

U Osijeku nismo trebali ostati dugo da zaključimo da je riječ o prekrasnom gradu s mnogo zelenila i parkova te biciklističkih staza pa se može reći da je grad raj za bicikliste. Grad na Dravi krase mnoge znamenitosti i bogata povijest, no ono što čini grad polako nestaje, a to je stanovništvo. Iz razgovora s Osječanima može se zaključiti da mladi, osobito visoko obrazovani, odlaze jer u slavonskoj metropoli za njih nema posla, a htjeli bi bolje uvjete rada i, naravno, veće plaće. Tko zna koliko će još ljudi iseliti iz Osijeka i tko zna koliko će autobusi za Njemačku i Zagreb biti puni Osječana koji trbuhom za kruhom odlaze iz svog grada u neku bolju budućnost.

