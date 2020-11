OVO JE NAŠE ZDRAVSTVO: Krov prokišnjava, pacijenti strahuju od urušavanja zidova, a osoblje se boji dirati prekidače

Dojadilo je svima, i liječnicima i sestrama, a koliko su prepušteni sami sebi najviše je došlo do izražaja tijekom pandemije

Stanje u Domu zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici malo koga bi ostavilo ravnodušnim. Krov i nakon sanacije prokišnjava, liječnici i pacijenti strahuju da će se ponovno urušiti zid, a u pojedinim prostorijama nema struje. Neke prekidače se ne usude dirati jer izbacuju sklopke, a neko vrijeme nije radilo ni grijanje. Inventar, ali i medicinsku opremu povremeno su prisiljeni tražiti iz donacija. Predstavnik osnivača, sisački župan obećao se javiti, ali nije, a ravnateljica je poručila da nastoji ugasiti požar. Ogorčeni stanjem zgrade u kojoj rade, djelatnici su odlučili za RTL javno progovoriti o svemu.

Zgrada Doma zdravlja sagrađena je 1982., sjećaju se obnove nakon rata i sve je nekako funkcioniralo do 2004. Centralizacijom zdravstva za njih je sve krenulo nizbrdo.

Strahuju od ponovnog urušavanja

Od toliko prokišnjavanja 2018. dio zida jednostavno srušio. Sad, kažu ponovno strepe od istog. Županijska Hitna pomoć, nalazi se u najmu u ovoj zgradi u vlasništvu Doma zdravlja Sisak, no od vlasnika nemaju puno očekivanja.

“Mi smo ovdje u najmu, unatoč tome što nemamo potpunu mogućnost utjecati na infrastrukturu, mislim da što uz neke naše napore, što uz donacije, moram reći naša Uprava je stala iza nas, iako nije morala jer nismo vlasnici, mi smo uspjeli riješiti i zavjese i prozore, i madrace smo uspjeli obnoviti što se tiče medicinske opreme, zaista se ne mogu požaliti. Evo sad smo dobili i grijač infuzije, ali taj dio koji po mom mišljenju stoji je da, da, ovo nije jednostavno prilagođeno za potpuni rad ovdje”, kazao je Neven Obradović, voditelj ispostave Zavoda za hitnu medicinu Hrvatska Kostajnica.

“Nemamo struje, prozori su nam katastrofa, grijanja nemamo, ne znam što bih rekla, u 21.stoljeću”, priča Kalač Pahljina, stomatologinja.

Dojadilo je svima, i liječnicima i sestrama, a koliko su prepušteni sami sebi najviše je došlo do izražaja tijekom pandemije.

Ovaj Dom zdravlja nema šefa u svojoj ustanovi, ispostava su Doma zdravlja u Sisku, i svaki problem koji iskrsne rješavaju telefonski ili mailom.

“Znači nemamo šefa ispostave kojem bi se mi tu obratili za takve nekakve stvari, bilo kakve probleme. Ustanova je velika, nas je ipak dovoljno tu da se neke stvari moraju rješavati na dnevnoj bazi. Recimo, ja se razbolim u toku noći ili mi se dijete razboli i ja ujutro ne znam koga bih nazvala. Zovem našu gospođu u Upravi, koja nije nit šef ispostave niti je zadužena za naše organiziranje posla. Ako nazovem u Sisak, Sisak automatski nju nazove. Ona radi u računovodstvu. Znači, onda mi moramo preko nje rješavati, što ona nevoljko radi jer nije za to plaćena. I to tako već godinama traje”, objašnjava Hrvojka Kušlan, medicinska sestra.

Problemi s ravnateljicom

Prepiska s ravnateljicom traje već mjesecima. Pisali su Ministarstvu, žalili se. Ravnateljica se na upit Ministarstva zdravstva očitovala kako se svi tekući problemi rješavaju. Sažeto, stanje nije tako strašno kao što tvrde oni koji u zgradi rade.

“Ona je došla, to je znači bilo prije šest godina, ušla je u moju ambulantu, ja doslovce da vidim tu ženu na cesti ja je ne bih prepoznala, jer ja ne znam kako ona izgleda više, bila je nekakvih 10, 15 sekundi jer je rekla da ima puno ljudi vani, da nam ne želi smetati, ali da se vidimo još. Kako tada, tako danas. Znači, postoji pismeni zahtjev naš da želimo sastanak. Ja sam zvala šeficu ispostave u Dvoru i rekla da mi želimo sastanak i ona je rekla da će pozvati i ravnateljicu i glavnu sestru, međutim to se nije do dan danas dogodilo, skoro dvije godine”, priča Kušlan.

Na njihove žalbe Ministarstvu, ravnateljica je, između ostalog odgovorila da je u zgradi djelomično zamijenjena stolarija. Točno je, kažu, na pedijatriji imaju novi PVC prozor i vrata. Da stomatologinja radi u stalnom strahu od strujnog udara, to se ne spominje.

Da je situacija i više nego neusporediva s uvjetima otmjenog hotela, slaže se i gradonačelnik koji smatra kako treba razgovarati s osobom koja vodi Dom zdravlja Sisak koji je nadležan.