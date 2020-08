OVO JE NAJVEĆI TURISTIČKI HIT U HRVATSKOJ U DOBA KORONE: ‘Buking je odličan, a najviše se prodaje luksuzni segment’

Za razliku od srpnja kada su se puno više tražile klasične, jeftinije parcele za kampiranje, u kolovozu je drastično porasla potražnja za mobilnim kućicama

U Hrvatskoj je ovog epidemiološki kritičnog ljeta turistima otvorilo vrata više od 400 autokampova ili njih 85 posto. U srpnju su dostigli 60 posto lanjskoga prometa, a kolovoz je u uzlaznoj putanji. Smatra se da je u doba pandemije koronavirusa upravo ovaj segment turizma, uz nautički turizam, najsigurniji.

U Omišlju na Krku, primjerice, bilježe nevjerojatan porast potražnje za najluksuznijim i najskupljim mobilnim kućicama. Gotovo sve su pune, a zauzvrat su gosti danas dobili dan godišnjeg odmora za pamćenje, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Popust onima koji ostaju duže od tjedan dana

U autokampu u Omišlju trenutna popunjenost je čak 75 posto. Ondje s obitelji ljetuje i Ksenija Hamilton iz Osijeka.

“Ma krasno za djecu. Od 1. kolovoza smo tu, a idemo prekosutra doma, ali smo se proveli super! Kamp je odličan”, kazala je za RTL.

Od kućica u autokampu najtraženije su one najskuplje.

“Sviđa nam se. Izabrali smo ovu kućicu zbog troje male djece. Tu im je bazen, more je jako blizu, a cijena je standardna. Kada sam provjeravao na internetu za Hrvatsku, normalna je cijena 1600 eura za jedan tjedan”, rekao je Peter iz Mađarske.

Za razliku od srpnja kada su se puno više tražile klasične, jeftinije parcele za kampiranje, u kolovozu je drastično porasla potražnja za mobilnim kućicama. Cijene su kao lani, a 15 posto popusta daje se onima koji ostaju duže od sedam dana.

‘Prvi red uz more i mobilne kućice su popunjeni’

“Buking nam je odličan, prodaje se najviše luksuzni segment mobilnih kućica. To je prvi red uz more na samoj plaži ili mobilne kućice sa bazenom. To nam je sve popunjeno”, kazao je za RTL Danas Luka Majcen, direktor kampa u Omišlju.

U srpnju je u hrvatskim kampovima odmaralo više od 460 tisuća gostiju, a dosad u kolovozu je njih 210 tisuća. Premašeno je 60 posto lanjskog prometa. U Omišlju gosti imaju što požele.

“Imate bazen s direktnim pogledom na more, savršeno”, kaže Marcus iz Njemačke.

Tko voli aktivan odmor, uz ronjenje ondje može birati još štošta.

“Imamo supove, kajake i sea skutere, ali najveća atrakcija su supovi – 75 kuna za jedan sat”, kaže iznajmljivačica Antonija Golubović.

