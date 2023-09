Radovi na najskupljoj cesti u Hrvatskoj polako se privode kraju. Ona se, naime, nalazi u Rijeci i duga je tek tri kilometra, a svaki kilometar koštao je 25 milijuna eura. To znači da je za ovu vrlo zahtjevnu cestu izdvojeno 75 milijuna eura, a njezin zadatak je rasteretiti riječke prometne gužve, javlja Danas.hr.

Cesta ima tri ključne točke, a na samom izlazu iz centra Rijeke prva je ona na vijaduktu Piopi. Za 300 metara je duži, a radnici su se bacili na posao i asfaltiraju ga. Ekipa RTL-a odlučila ih je posjetiti pa provjeriti do koje faze su stigli.

"Stavljamo drugi sloj, vezni sloj asfalta i njemu je temperatura negdje oko 160 stupnjeva“, kazao je radnik Damir Tomljanović.

Radnici rade u grupama

Tom vijaduktu zadatak će biti pružiti kamionima slobodan prolaz kojim će se prevoziti teret s budućeg kontejnerskog terminala u riječkoj luci da se ne mora više prolaziti kroz centar grada. Preko vijadukta dolazit će se do ključne točke nove državne ceste, to jest, do rotora koji će rasteretiti prometne gužve u centru grada. Osim toga, on će povezati i dva velika riječka kvarta, Podmurvice i Škurinj, te osigurati bolju povezanost s riječkom zaobilaznicom.

Tako će vozači sa zapada Rijeke moći odahnuti. Tunel koji je prokopan pod urbanom džunglom kompletno je asfaltiran, a trenutno se montira oprema.

"Električni kablovi i znakovi, ventilacija i svjetlo je već spojeno. Na tunelu sada ostaje samo spojiti instalacije, zatvoriti ih i sve pripremiti za tehnički pregled!“, objasnio je predstavnik Hrvatskih cesta Martin Abramović.

Ti energetski kanali već se zatvaraju, a betonske ploče četvorica radnika polažu jednu po jednu.

"Svaka je ploča teža od 60 kilograma pa ih skupa podižemo, a moramo ih postaviti od početka do kraja tunela", kazao je radnik Depesh Rai iz Nepala.

Ostalo je još desetak dana posla

Tunel uskoro mora biti završen, tako da na terenu vlada užuranost.

"Dečki imaju još desetak dana posla. Sada spajaju prometnu svjetlosnu signalizaciju i to je to“, rekao je radnik na gradilištu, Dalibor Canjek.

Ekipa RTL-a otkrila je još jednu zanimljivost dok se vozila kroz tunel. Uz glavnu cestu koja je duga oko 1300 metara, iskopana je i druga cijev, potvrdio je vodič, Martin Abramović. Tu cijev vozači neće moći vidjeti, a služit će kao evakuacijski tunel.

"Imamo mali tunel za interventne izlaze. Dugačak je oko 850, 900 metara i ima četiri izlaza“, objasnio je vodič. "Na svim dijelovima gradilišta se rade ustvari završna uređenja, završno postavljanje instalacija, završna čišćenja i procjenjujemo da bi kroz mjesec dana cesta mogla ići u promet!", dodao je Abramović.

Država cesta D403 prolazi ispod i nad zemljom, s tunelima, vijaduktima, rotorima i odvojcima. Bilo ju je vrlo zahtjevno za izgraditi i baš zbog toga ponijela je titulu najskuplje ceste u cijeloj Hrvatskoj.