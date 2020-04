OVO JE NAJBOLJI WEB U HRVATSKOJ: Agencija Human sedmu godinu u nizu osvojila prestižnu nagradu

Tjerali smo se do ruba, lupali glavom o zid i nadali se da će ispasti dobro, rekao je CEO agencije Human Vanja Bertalan

Domaća digitalna agencija Human već sedam godina za redom osvaja najprestižniju hrvatsku nagradu MIXX za najbolji website u Hrvatskoj. Riječ je o zavidnom kontinuitetu koju potvrđuje da nije riječ o sreći već ozbiljnom poslovnom modelu koji uspijeva, a ove godine to su potvrdili i kod najzahtjevnijeg klijenta – samog sebe!

Rebranding je bio pakao pun sreće, veselja i dobre zezancije. Tjerali smo se do ruba, lupali glavom u zid, radili gluposti – i nadali da će ispasti dobro. Nagrada kaže da je ispalo dobro. Hvala nagrado <3, izjavio je Vanja Bertalan, Human CEO.

Sami su pisali, fotografirali i dizajnirali svaki element na stranici, a žiri su osvojili iz nekoliko razloga.

Sadržaj na prvom mjestu

Sadržaj nam je bio na prvom mjestu. Nismo se željeli sakriti pred nerazumljivim riječima i generičkim slikama. Željeli smo da tko god posjeti naš web, nađe informaciju koju traži, ali uz narativ koji ga tjera da čita dalje, i dalje.. Kako je ovaj web produžetak nas samih, ljudi i kulture, željeli smo da govori istim jezikom. Jednostavne rečenice s jasnim stavom, informativne i korisne, s malo zafrkancije ubačene usput. Mi ga zovemo “no bullshit approach”. On najbolje pokazuje potencijalnim zaposlenicima i klijentima da se zaista zabavljamo radeći ono što volimo raditi, nastavlja Vanja.

Human je također bio finalist IdejaX nagrade u kategoriji Best of Ad Making (Digital) sa svojim rebrandingom, a osvojio je i najprestižniju europsku nagradu Lovie za najbolju praksu u izradi web stranica na području Europe, zasebno glasovima žirija i glasovima publike. Ova nagrada dodjeljuje se za izvrsnost na online područjima, a također je sestrinska nagrada svjetskih Webby Awards.

Ciljevi koje smo si postavili pri izradi vlastite web stranice bili su jačanje percepcije među potencijalnim klijentima i budućim zaposlenicima. Ono što je često nespojiva priča uspješno smo postigli iskrenom komunikacijom za svačije uši. Današnji potencijalni zaposlenik sutra nam može biti klijent i zato smo odlučili da ne postoje dva svijeta i dvije komunikacije. Taj pristup pokazao se težak, ali učinkovit pa sada imamo 200% rast prometa na webu, objašnjava Vanja.

Pobjednička politika privatnosti

Human ne zaostaje ni s razvojem aplikacija. U suradnji s Bruketa&Žinić&Grey izradili su nagrađivanu aplikaciju A1 Telekoma Lappsus koja je odnijela pobjede u kategorijama Best Mobile App te Best Tech&Innovation. A do finala Human je još poslao i Čazmatrans mobilnu aplikaciju i Čazmatrans digitalnu oglašivačku kampanju.

Odličan je osjećaj dobiti priznanje za projekte u koje uložiš puno truda. U ovoj specifičnoj situaciji u kojoj se cijeli svijet nalazi, online se pokazao kao nezamjenjiv kanal. Najveća nam je nagrada zapravo online iskustvo svakog krajnjeg korisnika koji koristi naše stranice, a tu ima svega od webshopova do news portala. Uspjeli smo održati sve klijente sretnima, a krajnjim korisnicima pružiti potrebne informacije, izjavila je Ivana Božanić, Human COO.

Za kraj, ostavljamo vas da pročitate pobjedničku politiku privatnosti, inače suhoparan tekst, koji je ovaj puta osvojio simpatije žirija. I naravno, prijavite se za kolačiće. Prave kolačiće.