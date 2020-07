OVO JE NAJBOLJA WEB STRANICA U HRVATSKOJ: Nakon ‘digitalnog Oscara’, Humanu je stigla još jedna važna nagrada

Nakon što su jedini u 24 godine u Hrvatsku donijeli ‘digitalni Oscar’ Webby, sada su nagrađeni i najtraženijom globalnom nagradom za dizajn – Red Dot u kategoriji Brands & Communication Design.

Dobar dizajn je više od samo vizualnog, on je spoj komunikacije, estetike i iskustva kojeg korisnik doživi koristeći proizvod. Najnoviji dokaz tome još je jedna nagrada za Human.

Nakon što su jedini u 24 godine u Hrvatsku donijeli “digitalni Oscar” Webby, sada su nagrađeni i najtraženijom globalnom nagradom za dizajn – Red Dot u kategoriji Brands & Communication Design.

Red Dot je jedno od najpoznatijih svjetskih nagrada za izvrsnost u dizajnerskim inovacijama koje postoji već više od 65 godina, a jednom godišnje ju dodjeljuje žiri od 24 svjetskih stručnjaka iz područja dizajna. Nagrade se dodjeljuju projektima koji zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete, dobre promišljenosti i uvjerljivosti.

Značajna nagrada

Nagrada je još značajnija kada se u obzir uzme činjenica da su prošlogodišnji pobjednici firme poput Sonyja za svoju gaming platformu Playstation, KIA Motors za web stranice KIA Ceeda te naravno Google za svoj Store. “Naša Human priča krenula je prije otprilike godinu dana. Već prilikom prvog predstavljanja weba skužili smo da smo napravili odličnu stvar. Potom smo osvojili Mixx, Lovie, a zatim i Webby u svibnju ove godine, da bi nas sada ugodno iznenadila vijest o Red Dot priznanju! “

Zbog svoje velike reputacije Red Dot često služi kao referenca za najnovije dizajnerske trendove i upečatljive ideje. Ova prestižna nagrada ujedno potvrđuje inovativnost i svjetsku konkurentnost hrvatske proizvodnje i dizajna.

Red Dot je nagrada koju već 60 godina osvajaju najveći svjetski inovatori. Na listi se nalaze Apple, Ferrari, Siemens, BMW i druga zvučna imena koja su svojom kreativom definitivno pomaknula i proizvode i dizajn na bolje. Naći se u društvu takvih velika je čast i potvrda da radimo kreativne i inovativne stvari”.

Presudno digitalno poslovanje

“Dobar dizajn nije samo oku ugodan nego i ostvaruje poslovne ciljeve. Naš zadatak je klijentima stvoriti dodatnu vrijednost u digitalu i olakšati njihovo poslovanje. Kreativan pristup problemu može donijeti bolje rezultate uz manje ulaganja. Mi se nikada ne bismo mogli natjecati s velikim imenima kada bi se snage mjerile samo u novcu, ali upravo naša kreativa nam je omogućila da s malo resursa postignemo puno. To je glavna prednost dobrog dizajna i to je ono što je žiri prepoznao kod nas.” izjavio je Vanja.

Digitalno poslovanje pokazalo se posebice presudnim u 2020. godini kada su mnoge firme bile primorane u kratkom roku preseliti svoje ukupno poslovanje online. Oni koji su uspješno proveli tranziciju nastavili su uspješno poslovati, a dobra digitalna prisutnost pokazala se kao neizostavan potez.

“Osim nagrada za našu web stranicu, redovno osvajamo nagrade i za naše klijente. One dolaze kao potvrda dobro ostvarenih rezultata, a to nam je najvažnije. S nama izrada weba nije samo programiranje, nego i detaljna priprema koju s klijentom krojimo. To je jedini način da ostvarimo dobre rezultate. Prošle godine to je bio Diners.hr s rastom konverzije od 362%. Na takve brojke nitko ne može zažmiriti.“ – zaključuje Vanja Bertalan.

Red Dot nagrada dobitnicima će biti uručene na svečanoj Gala dodjeli u Berlinu 23. listopada 2020. Tijekom iste večeri nagrađeni će radovi biti izloženi na ekskluzivnoj izložbi, a moći će se vidjeti i u knjizi International Yearbook Communication Design 2019/2020.