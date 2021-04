‘OVO JE MUČENJE!’ Mnogi su digli ruke od ugostiteljstva, a oni koji nisu – baš se i ne raduju: ‘Osobno bih najradije prespavao ovu godinu, ali…’

Dubrovčani su jedva dočekali otvaranje kafića: ‘ To je moja psihoterapija, ne baš besplatna, ali zapravo jako povoljna. Za mene to predstavlja vrijeme u kojem mogu ‘pokriti’ i društveni i poslovni dio, kada spajam ugodno s korisnim. Uživam u kavi’

Brojni Dubrovčani s nestrpljenjem su dočekali popuštanje mjera u dijelu Dubrovačko-neretvanske županije koje se odnose na otvaranje taraca kafića i restorana. Dosad su to mogli samo uz popularnu “kavu za van”, no sada stanovnici područja od Janjine do Konavala, uključujući i Dubrovnik, mogu uživati u svojim omiljenim napitcima i jelima na taracama ugostiteljskih objekata, piše Dubrovački dnevnik.

U razgovoru s ugostiteljima čini se kako zarada i nije posebno zadivljujuća, ali svakako je psihološki korak naprijed koji podsjeća na “staro normalno”, kad su se ljudi družili i kretali bez ograničenja i bojazni. Osnivačica i voditeljice stranice DUMAM-e, mame iz Dubrovnika i okolice Dita Lipanović jedna je od brojnih sugrađana koji se vesele djelomičnom otvaranju ugostiteljskih objekata. Za nju je, kaže, odlazak na kavu poput psihoterapije.

„Zbog obveza nisam još stigla popiti kavu u kafiću, ali se jako veselim. To je moja psihoterapija, ne baš besplatna, ali zapravo jako povoljna. Za mene to predstavlja vrijeme u kojem mogu ‘pokriti’ i društveni i poslovni dio, kada spajam ugodno s korisnim. Uživam u kavi, nešto odradim, podružim se i u tih pola sata ili sat odmorim i u sekundi ozdravim kao majka troje djece ili žena-majka-domaćica,“ kroz smijeh govori Lipanović.

SUNCE ĆE NAS SPASITI? Otkrili su da deaktivira koronavirus osam puta brže nego što se mislilo. Evo što vam je činiti ovog ljeta

Restorani još uvijek kalkuliraju

Brojni se građani itekako vesele, bez obzira na brojna ograničenja, mjere i radno vrijeme prema kojem ugostiteljski objekti ne smiju raditi nakon 19:00 sati. Vesele se i ugostitelji, mada se čini kako ozbiljnije zarade od jutarnjih i poslijepodnevnih kava zapravo i nema.

„Promet nije spektakularan jer smo svjesni situacije da su ljudi suzdržani u trošenju. Situacija je i dalje prilično neizvjesna i svi su oprezni, što je razumljivo,“ izjavila je predsjednica Ceha ugostitelja Dubrovnik Nikolina Farčić. Svoje su tarace uglavnom otvorili caffe barovi dok restorani još uvijek kalkuliraju iz više razloga.

„Vjerojatno je lakše bilo mobilizirati restorane koji su sve vrijeme bili aktivni u smislu dostava. Oni su trebali samo aktivirati tarace. Oni koji su morali krenuti ispočetka još su suzdržani, pa i s obzirom na broj ljudi u gradu. Njima trebaju veći brojevi od ovih,“ izjavila je Farčić, referirajući se na restorane čija je ponuda okrenuta posjetiteljima Dubrovnika od kojih egzistiraju u prvom redu.

JEDNA HRVATSKA ŽUPANIJA JE DRUGA NAJGORA U EUROPI: ‘Još uvijek je loša situacija. Pogotovo u centru grada, ali…’

Neki su zatvorili prije otvaranja

Naravno, nisu svi ni u istoj startnoj poziciji. Neki objekti imaju velike zatvorene prostore bez taraca i zbog važećih epidemioloških mjera ne mogu otvoriti svoja vrata.

„Otvorili su oni koji raspolažu s taracama, ostali su u nezgodnijoj poziciji. Ipak, sve i da može, Dubrovnik ne bi otvorio sve kapacitete s kojima raspolaže jer to ovisi o turizmu koji se kod nas ove godine još nije dogodio,“ napominje Farčić. S druge strane, postoji i određena bojazan kako bi se ugostiteljski objekti mogli ponovno zatvoriti, ako tako odluči Nacionalni stožer, s obzirom na brojke novozaraženih koje i dalje nisu zadovoljavajuće.

Odluku o otvaranju svakako pozdravlja, no napominje i to kako treba biti odgovoran, a odgovornost se odnosi na sve dionike gospodarskih aktivnosti, od najniže, do najviše razine. „Gospodarske se aktivnosti pokreću s turističkim aktivnostima, a one ovise o epidemiološkoj situaciji. Nadalje, epidemiološka situacija ovisi o svakom pojedincu i tu odgovornost, stoga, vrijedi spustiti i na osobnu razinu, kako korisnika, tako i davatelja usluga. Moramo poboljšati cjelokupnu sliku,“ poručila je Farčić.

Ipak, neki nisu uspjeli dočekati otvaranje. Kako kaže Farčić, prema informacijama s kojima raspolažu, najmanje 25 osoba je odustalo od bavljenja ugostiteljskom djelatnošću jer su procijenili da ne mogu ići u dodatna zaduženja i dizati dodatne kredite te nisu izdržali krizu koju je sa sobom donijela Covid pandemija.

‘BILI SMO ŠOKIRANI KADA SMO OTKRILI VEZU SA BROJEM MRTVIH…’: Zvuči nevjerojatno, ali u borbi protiv covida bitan je svaki – kilogram

‘Najradije bih prespavao…’

Kako su se restorani našli u nešto nezavidnijem položaju od kafića, potvrđuje i izjava vlasnika lanca restorana “Tutto bene” Marija Zvona. Njegov restoran u Župi dubrovačkoj radi dostavu, a ugostiteljski objekt u Uvali Lapad je krenuo s pripremama. Kaže kako još uvijek osluškuju situaciju nakon čega će donijeti konkretne odluke.

„Ustvari čekamo da vrijeme učini svoje. Pripremamo se i vjerojatno ćemo otvoriti tarace, čisto da se nešto događa. Bilo bi lijepo otvoriti sve, prvi bih to volio, no smatram kako ne treba žuriti. Možda se s otvaranjima moglo i pričekati mjesec, dva dana, da se procijepe ljudi i da malo zatopli. Onda bi sve bilo lakše, i psihički, i fizički, i što se tiče kapitala. Ako smo mogli dosad čekati, mogli smo još mjesec, dva… Osobno bih najradije prespavao ovu godinu i otvorio 1. ožujka sljedeće godine, premda nam dolaze i domaći i turisti. Jer ovo je mučenje,“ izjavio je Zvono.

UMIRU LJUDI KOJI SU CIJELI ŽIVOT BILI ZDRAVI; Za život se bori i djevojka (20) s Downom: ‘Nažalost, smrt nam je ovdje sastavni dio posla…’

Ništa dok ne krenu avioni

Vlasnik Gorumet&Lounge bara Cele na Stradunu Tomislav Ivušić kaže kako je kod njih prvi dan otvaranja kafića prošao dobro. Bilo je sunce, ljudi su se uželjeli svojih navika, no sutradan je vrijeme bilo loše pa nije bilo posjetitelja na taracama. Svakako će mjere itekako ovisiti o vremenskim prilikama, a cijela je priča, kaže, zapravo pozitivna psihološki, mada pravog posla tu nema.

„Nudimo kave domaćima po 10 kuna do 10 sati. Prvi dan je bilo lijepo vrijeme, ljudi su izašli vanka, popili kavu i razveselio ih je taj dragi, ali pomalo zaboravljeni ritual. No, posao kreće onda kada krenu avioni. Imamo veliku taracu stoga s lakoćom održavamo razmak među stolovima i poštujemo sve epidemiološke mjere,“ kaže Ivušić.

TURISTA U DUBROVNIKU IMA, ALI NA KAPALJKU: ‘Hoćete li imena i prezimena gostiju i datume rođenja? Znači, toliko ih je bilo’

Bilo je nešto zarade i od kave za van

Uz Grad, jedno od omiljenih okupljališta za ispijanje kava na suncu svakako je i Uvala Lapad.

„Prvi dan je prošao u redu, relativno dobro, na opće zadovoljstvo kako nas, tako i posjetitelja. Vrijeme je bilo lijepo, uživalo se na taracama, a mi smo ispoštovali i poštujemo i dalje sve propisane mjere. Kako imamo veliku taracu, osigurali smo potrebnu udaljenost među stolovima i sve je sukladno pravilima,“ izjavio je operativni direktor Sunset Beacha Dubrovnik Mili Vučković.

Proteklih tjedana se po interesu za kavu za van isticao upravo Sunset Beach Dubrovnik. Na njihovu se kavu tijekom zatvaranja kafića čekalo u redu. „Pomoglo je utoliko što smo zadržali sve djelatnike i preko zime, a pomogle su svakako i mjere Vlade u vidu subvencioniranja plaća djelatnika,“ kazao je Vučković.

BORBA ZA OPSTANAK: Vlasnik malog hotela u Dubrovniku ugostio dvojicu Švicaraca, a u gradu sve zatvoreno: ‘Važno nam je preživjeti…’

Brojke nisu bajne, ali…

Ipak, bez obzira na relaksacije mjera, brojke i dalje nisu zadovoljavajuće. Tako je u utorak zabilježeno 115 novozaraženih, a u prethodnim danima brojke su se kretale od 70 pa naviše. Načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo za Dubrovački dnevnik je objasnio zašto je došlo do odluke o djelomičnom otvaranju ugostiteljskih objekata bez obzira na tu činjenicu.

“Kao što ste vidjeli, odluka se ne odnosi na cijelo područje Županije. Do nje je došlo zbog toga što više od 20 dana imamo stalni pad novozaraženih na širem dubrovačkom području, stoga je procjena epidemiologa da se odluka za dio Županije može uskladiti s onom koja je na snazi na nacionalnoj razini, no i dalje je nešto rigoroznija u odnosu na ostatak županija na Jadranu,” izjavio je Cebalo te podsjetio kako je radno vrijeme kafića ograničeno, a i dalje je na snazi odluka prema kojoj na javnim okupljanjima može prisustvovati do 15 osoba, a privatnim do osam iz najviše dva kućanstva.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.