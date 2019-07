OVO JE LUKSUZNA VILA VIDJELICE KOJA TVRDI DA O NJOJ POJMA NEMA: Iznajmljuje je na Bookingu, za cijenu od koje boli glava

Prve slobodne dane Booking.com nudi tek u rujnu. Tri noćenja, dvoje odraslih – 12.496 kuna

“Smještena u Sućurju, kuća za odmor Sućuraj 04 nudi smještaj s privatnom bazenom i privatnim parkingom te besplatnim WiFi-jem. Uz pogled na more, nudi i privatni bazen.

Kuća za odmor ima četiri spavaće sobe, TV i potpuno opremljenu kuhinju koja gostima osigurava i perilicu za suđe, mikrovalnu, perilicu za rublje, štednjak i hladnjak. U kući za odmor postoji i jacuzzi”, navodi na Bookingu tvrtka koja iznajmljuje luksuznu vilu vidjelice Mirjane Dragičević Soldo. Slučajno ili ne, barem ako je suditi prema fotografijama, ni u jednoj spavaćoj sobi nema križa, niti ikakvih vjerskih motiva.

Objekt je udaljen svega nekoliko metara od mora, točnije udaljen je za širinu šetnice i sunčališta. Ima prostrane balkone s kojih puca pogled na otoke i palme oko bazena u dvorištu. Prve slobodne dane Booking.com nudi tek u rujnu. Tri noćenja, dvoje odraslih – 12.496 kuna.

Zemljišne knjige pokazuju da su vlasnici kuće i parcele Mirjana i Marko Soldo. Novinari su nazvali navodnu vidjelicu kako bi doznali više o njezinim naporima, no ona tvrdi da ne zna o čemu se radi.

“Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati”, rekla je kratko za 24sata.

VIDJELICA TVRDI DA LJUDI NE VIDE DOBRO? Oglasila se o luksuznoj vili i betoniranju plaže: ‘Kakva kuća? Koja plaža?’

No zato je Odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije za Slobodnu Dalmaciju rekao kako osuđuju takvo devastiranje obale.

“Možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blaće, općina Sućuraj, otok Hvar, do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrasca niti direktno e-mailom ili poštom”, naveli su pa dodali da je prijava proslijeđena nadležnim institucijama: Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj.

Vidjeli devastiranu obalu, ali ne znaju koga prijaviti…

Tek nakon prijave, nadzor je obavila i Građevinska inspekcija. Oni su 25. srpnja obavili nadzor pred vilom “Veronika”, ali tamo nisu nikoga zatekli pa zato ne znaju tko je betonirao plažu.

“Na lokaciji uvala Blaca na otoku Hvaru, općina Sućuraj, obavljen je inspekcijski nadzor. Na terenu nije nitko zatečen, već je utvrđeno da je na dijelu k.č. 1486/2 K.O. Sućuraj uz ulicu anagrafske oznake Ulica Blace, uz more izbetonirano sunčalište dimenzija 24 x 2 metara, djelomično obloženo kamenim pločama. U nastavku ispitnog postupka, kako bi se utvrdio investitor, poslat će se poziv predstavniku Općine Sućuraj i pokrenuti upravni inspekcijski postupak”, najavili su iz Državnog inspektorata RH.