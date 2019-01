OVO JE KRSTIČEVIĆEVA MREŽA KOJA NAS JE UVUKLA U PROPALI POSAO S IZRAELOM: Važnu je ulogu odigrao osobni frend Milorada Dodika

Posao s avionima gotovo je sigurno propao, no kako je uopće došlo do njega? Rekonstruirali smo poslovno-političke poteze i lobističke veze povezane sa šefom Republike Srpske Miloradom Dodikom koji su doveli do ovog deala Hrvatske i Izraela

Još uvijek nema službene objave da je propao posao nabave borbenih zrakoplova iz Izraela, ali izgleda da je to pitanje trenutka. Amerikanci dopuštaju Izraelu prodaju 12 borbenih zrakoplova F16 Hrvatskoj, ali u onakvom stanju kakve su oni isporučili, dakle, onakve prastare, bez dorade i osuvremenjivanja koje je ugradio Izrael, a to nije ono što je Hrvatska ugovorila s Izraelom.

Premijer Plenković u svim svojim nastupima ponavlja: Ako ne budemo mogli kupiti avione kakve smo odabrali, Vlada će poništiti odluku o odabiru. Ministar Damir Krstičević se maknuo u stranu, nema ga, ne daje izjave. Istovremeno, američkom Kongresu upućeno je pismo koje potpisuju članovi think tank skupina i političari, primjerice, Dick Black, zastupnik u Senatu države Virginija, nekadašnji vojni tužitelj i načelnik odjela za krivično pravo američke vojske, u kojem se traži istraga zbog sumnje na korupciju u hrvatsko-izraelskom trgovačkom poduhvatu. Ukratko, sve se zakompliciralo.

ČOVJEK KOJI JE PRVI UPOZORAVAO NA ČUDAN POSAO S AVIONIMA: ‘Jasno je tko je forsirao Izraelce, moćan lobi je gurao ovaj posao’

Laži ključnih ljudi

Iako predstavnici hrvatske Vlade forsiraju tezu da se samo zakompliciralo na liniji Izrael-SAD, sve je teže braniti i objašnjavati poziciju Hrvatske “koja ništa nije znala”. Ministar obrane Damir Krstičević još u svojim najavama kupoprodajnog dogovora s Izraelom isticao je da je ta izraelska dorada pokazatelj da su “avioni kao novi”. Brigadir Damir Tretiranjak, na press konferenciji održanoj 28. ožujka 2018. na kojoj je objavljeno da je službeno odabrana izraelska ponuda, izgovorio je doslovno da proizvođač aviona, tvrtka Lockheed Martin, “jamči da će avioni letjeti još 25 godina”, te da država Izrael do tada nikada nikome nije prodala F-15 Barak. “Nudila ih je, ali nije dobila dozvolu SAD, do danas, nama”, izgovorio je brigadir Tretinjak.

Drugim riječima, vodeći ljudi kupoprodajnog projekta u ožujku ove godine ili su lagali ili su bili osobno obmanuti da Izrael ima dozvolu SAD za prodaju dorađenih zrakoplova, a sve službe hrvatske Vlade, MORH-a, MVP-a, itd. – nisu bile u stanju provjeriti ima li doista tih dozvola ili ih nema. Ili se vjerovalo da će se to nekako riješiti u hodu?

No, kako je uopće Damir Krstičević ušao u taj posao s državom Izrael? On sam je tada, u ožujku 2018., objasnio da je do prvih kontakata došlo još 2016. godine kada je Izrael tražio pomoć u obrani protiv požara. “Naši dečki su otišli dolje i pomogli, nakon čega je otišao i premijer Plenković, pa je Izrael pokazao interes za sudjelovanje u natječaju. Napravili smo taktično-tehničku studiju, koju su napravili ljudi u zrakoplovstvu, načelnik glavnog stožera i Hrvatska vojska i detektirali smo da nam treba 12 aviona, odnosno mala eskadrila, jer trebamo biti realni”, rekao je Krstičević tada na press konferenciji.

Krstičevićevi posjeti Izraelu

Krstičević je više puta bio u posjeti Izraelu i teško je precizno utvrditi kada je točno dogovoren posao. U siječnju 2017. bio je u Izraelu u Plenkovićevoj delegaciji, ali nije se konkretnije otkrivalo što se govorilo o vojnim temama. U ožujku 2017. u Izrael putuje samo delegacija MORH-a, te ministar Krstičeviće s izraelskim ministrom obrane Avigdonom Liebermanom potpisuje Memorandum o razumijevanju u području obrane,te se pretpostavlja da se tada razgovaralo i o mogućem poslu s avionima. U srpnju 2017. uslijedio je tzv. pozivni natječaj MORH-a: zahtjev za ponudom na nabavu višenamjenskih borbenih aviona upućen je u pet država, Grčku, Izrael, Južnu Koreju, Švedsku i SAD.

U rujnu u Zagreb dolazi ministar Lieberman s delegacijom u kojoj “dominiraju predstavnici iz vojne industrije i IT-a”. Krstičević već tada počinje otvoreno govoriti o prednostima izraelske ponude, a i izraelski ministar čak je izjavio da se nadaju plodnoj i “opipljivoj suradnji”. Naši sugovornici, bliski krugovima u MORH-u, smatraju da se upravo tog ljeta i u ranu jesen 2017. zaredao i niz neformalnih sastanaka između ministra Krstičevića, odnosno osoba iz njegovog tima, predstavnika tvrtke Israel Aerospace Industries, izraelske tvrtke koje ja kasnije operativno preuzela vođenje posla s kupoprodajom aviona, ali i mnogih lobista i konzultanata koji su već ranije bili uključeni u različite izraelsko-hrvatske poslovne poduhvate, pa i one s tvrtkom u kojoj je radio ministar Krstičević, ali i mnoge druge poslove i političke projekte u regiji.

Činjenica je da je u rujnu 2017. tvrtka KING ICT, u kojoj je do ulaska u Vladu jedan od ključnih menadžera bio upravo Damir Krstičević, registrira tvrtku Planet IX, kojoj u opisu poslova stoji “proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme”, te “popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica”. Sam ministar obrane, Damir Krstičević, kada ga se u ožujku 2018. na press konferenciji pitalo o toj neobičnoj koincidenciji odgovorio je da on nema veze sa svojom bivšom tvrtkom i da “čuje da se bave poljoprivredom”. Iz tvrtke su pak objašnjavali da će se baviti dronovima, te da je upravo to bio razlog zbog kojih su menadžeri KING ICT putovali u Izrael.

Dobar posao KING ICT-a i Izraelaca

Činjenica je također da je tvrtka iz koje je Damir Krstičević došao u Vladu, KING ICT, još u vrijeme dok je on bio menadžer surađivala s izraelskom tvrtkom Israel Aerospace Industries Ltd. koja je nakon odabira izraelske ponude kao najbolje bila uključena u hrvatski posao. Istovremeno s kupoprodajom aviona izraelska tvrtka je nastavila nuditi projekte upotrebe dronova u poljoprivredi zajedno s KING ICT-om – u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji.

No, valja naglasiti da je Povjerenstvo za sukob interesa u lipnju 2018. prihvatilo obrazloženje KING ICT-a “da ih ne zanimaju borbeni zrakoplovi”, te da se posao vodio na razini Vlada, odnosno nadležnih ministarstava, te da nije bilo “izravnih pregovora Ministarstva obrane niti s jednim trgovačkim društvom”, te je Povjerenstvo na temelju saznanja koja su imali, amnestirali ministra Krstičevića sumnji za sukob interesa. Naravno, Povjerenstvo nije imalo uvid u širinu lobiranja niti tko je s kim ručao ili dogovarao. To nije bilo ni njima niti bilo kojem drugom istražnom tijelu u fokusu interesa.

U cijelu je priču uključen i Dodikov prijatelj

Posebnu dozu zanimljivosti cijelom hrvatsko-izraelskom poslu daje uključenost poznatog lobiste koji djeluje i u Izraelu i u SAD, Orena Magnezya. Bivši savjetnik izraelskog premijera Arieala Sharona i službeno vodi lobističku kuću “Laurus Consulting Group”, koja od 2011. među klijentima ima upisanu i Vladu Republike Srpske.

Magnezya je smatra osobnim prijateljem Milorada Dodika, navodno posjeduje i nekretnine u Republici Srpskoj, ali i posreduje u poslovima s izraelskim kompanijama, ne samo u Republici Srpskoj nego i u Srbiji i Hrvatskoj. Pretpostavlja se da je Magnezy bio uključen u spajanje karika hrvatsko-izraelskog posla koji se upravo urušava, da je često boravio u Zagrebu i organizirao komunikaciju između svih uključenih strana, no, MORH ne želi ni potvrditi niti demantirati njegovu upletenost.

Za tog rujanskog susreta Liebermana i Damira Krstičevića u Zagrebu je boravio i predsjednik Republike Srpske iz BiH, kontroverzni Milorad Dodik. Hrvatski mediji su samo neslužbeno nagađali o čemu se tu radi, ali u Republici Srpskoj su objavljene fotografije druženja Liebermana i Dodika iz zagrebačkog restorana i šturo priopćenje da se “predsjednik Dodik zahvalio ministru Liebermanu na iskrenoj i prijateljskoj podršci koju je uvijek pružao Republici Srpskoj.”

Je li Dodik lobirao za Izraelce?

Nezavisni bosansko-hercegovački mediji već su se bavili tim zanimljivim prijateljstvom i posebno činjenicom da ministar Lieberman voli posjećivati s obitelji i odabranim krugom poslovnih suradnika jedino i isključivo jedan jedini bosansko-hercegovački entitet, Republiku Srpsku. S druge pak strane, i tvrtka u kojoj je Damir Krstičević bio menadžer, KING ICT, godinama je uspješno poslovala u Republici Srpskoj. Uputili smo upite i MORH-u i uredu Milorada Dodika oko njegovim kontakata s Liebermanom i eventualnoj uključenosti u lobiranje za hrvatski posao s izraelskim avionima, ali do zaključenja teksta odgovori, na žalost nisu stigli.

No, i s ovim saznanjima može se nedvojbeno skicirati portret čovjeka s kojim je trgovao ministra Krstičević: on je prodaju izraelskih aviona dogovarao je s prijateljem Milorada Dodika, političarem porijeklom iz Moldavije, kojeg se u vladi Benjamina Netanyjahua koju se smatra jednom od najdesnijih izraelskih vlada, percipiralo kao ultradesničara. Avigdor Lieberman u studenom ove godine podnio je ostavku na mjesto ministra obrane zbog potpisanog primirja u Gazi (on je to nazvao činom “kapitulacije pred terorizmom”) i vrlo je izgledno da je i zbog toga došlo do razotkrivanja da s hrvatsko-izraelskim poslom kupoprodaje borbenih zrakoplova nešto nije u redu.

Političar koji je RS nazivao rajem na zemlji

Avigdor Lieberman, lider stranke Ysrael Beytenu (u prevodu “Naš dom Izrael”) koja okuplja iseljenike iz bivšem Sovjetskog saveza, političar koji je Republiku Srpsku nazivao rajem na zemlji, i nakon ostavke u izraelskoj vladi, aktivno nastavlja lobirati za svoj omiljeni entitet. Primjerice, portal alo.rs prenio je krajem prosinca Liebermanov protest zbog smjene počasnog ambasadora BiH u Tel Avivu, Aleksandra Nikolića, Srbina, njegovog osobnog prijatelja.

O fijasku s prodajom izraelskih aviona Hrvatskoj niti riječi. Reklo bi se da se i Lieberman sada pravi da nema ništa s time. S hrvatske strane na potezu je ministar Damir Krstičević. Iako se sada službeno samo govori o poništenju natječaja jer je nešto otišlo u krivo na liniji Izrael-SAD, i nakon poništenja, trebalo bi posve rasvijetliti kako se dogovarao izraelsko-hrvatski posao.

Ne samo zbog sumnji na korupciju kojima će se baviti američki Kongres, mnogo više zbog hrvatske javnosti. Ne može se samo tako prijeći preko ovako čudnog poslovno-političkog zapletaja.