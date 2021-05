HRVATSKA POPUŠTA MJERE PRIJE 1. LIPNJA? Neslužbeno, imamo 74 nova slučaja, a nastavlja padati i broj najteže oboljelih na respiratoru

Jučer je u Hrvatskoj u protekla 24 sata zabilježen 251 novi slučaj koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 3881

U Hrvatskoj su 1202 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 123

Preminula su 7903 osobe

U svijetu je potvrđeno 167,531,200 slučajeva

Preminulo je 3,478,418, a oporavilo se 148,547,145

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Primorsko-goranska županija: 7

9:32 – U Primorsko-goranskoj županiji je broj oboljelih od covida-19 pao na 628, jer je proteklog dana bilo sedam novooboljelih, a 91 osoba je ozdravila, te je jedna osoba umrla od te bolesti, javio je županijski Stožer civilne zaštite u ponedjeljak. Tijekom nedjelje je obrađeno 189 uzoraka biseva u hitnoći. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka je 51 oboljeli od covida-19, a šest pacijenata su na respiratoru.

Popuštanje mjera prije 1. lipnja?

9:28 – Ovoga tjedna Nacionalni stožer civilne zaštite predstaviti će popuštanje epidemioloških mjera, koje bi moglo stupiti na snagu i prije 1. lipnja, doznaje N1. Za danas je najavljen novi sastanak u 10:30 sati na kojemu će sudjelovati i predstavnici gospodarskog sektora. Trebalo bi doći do postupnog popuštanja mjera, povećanja broja ljudi na okupljanjima, kao što je više gostiju na svadbama te dozvoljavanja većeg broja ljudi na sprovodima. Razgovarat će se o tome da se produklji rad ugostiteljskih objekata do 23 sata. Očekuje se da će do kraja lipnja biti od 50 do 55 posto procijepljene populacije, jednom dozom.

Virovitičko-podravska županija: 3

9:16 – U Virovitičko-podravskoj županiji u posljednja 24 sata 50 je osoba testirano, a tri su pozitivne na virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Oni dolaze s područja Lukača, Slatine i Voćina. Na bolničkom liječenju je ukupno 29 pacijenata, od čega je njih 28 u Općoj bolnici Virovitica, te jedna osoba u KBC-u Rebro.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 0

9:15 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema zabilježenih novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 21 pacijent zaražen koronavirusom od kojih je njih 3 na respiratoru, a na opservaciji je 8 pacijenta. U posljednja 24 sata tri osobe preminule su s koronavirusom. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 307 osoba.

Istarska županija: 0

9:14 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 404 uzoraka briseva na COVID-19, svi su negativni. Izliječeno je 6 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1461 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 40 osoba, a od toga se 4 osobe nalaze u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1933. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Neslužbeno, u Hrvatskoj je 74 novozaraženih

9:01 – Kako HRT neslužbeno doznaje, u posljednja 24 zabilježeno je 74 novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Nastavlja padati i broj onih koji su u bolnicama, kao i najteže oboljelih na respiratoru. Idući tjedan stižu nam rekordne količine cjepiva.

Sisačko-moslavačka županija: 4

8:38 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan imamo četiri novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o dvije osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja grada Kutine i jednoj osobi s područja grada Popovače.

U Hrvatsku stiže najveća količina cjepiva do sada

8:23 – Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Iva Pem Novosel, rekla je jutros za N1 da idući tjedan u Hrvatsku stiže najveća količina cjepiva do sada. “Imamo najavljen dolazak čak 341.000 doza cjepiva, što je najviše do sada. Očekuje se 175.000 doza Pfizera, 118.000 AstraZenece, 32.000 cjepiva Moderne i 16.000 J&J cjepiva”, otkrila je.

Meksiko: Najniži dnevni broj smrtnih slučajeva u više od godinu dana

8:14 – Meksičko ministarstvo zdravstva zabilježilo je 50 novih smrtnih slučajeva uzorkovanih covidom-19 u nedjelju, što je, prema vladinim podacima, najniži dnevni porast zabilježen u više od godinu dana pandemije. Dnevni broj smrtnih slučajeva od covida-19 u Meksiku, koji je onaj ukupni doveo do 221.647, najmanji je od posljednjeg tjedna travnja 2020. godine. Slijedi ga i stalan pad broja dnevnih slučajeva zaraze tijekom posljednjih tjedana, kako raste uvođenje cjepiva. Iz Meksika su istaknuli da je stvarni broj smrtnih i slučajeva zaraze od koronavirusa vjerojatno znatno veći od službenog. Odvojeni vladini podaci sugeriraju da bi broj mrtvih mogao biti barem 60 posto veći od potvrđene brojke. Ministarstvo je u nedjelju izvijestilo i o 1.274 novih slučajeva zaraze covidom-19 pa je ukupan broj od početka pandemije 2.396.604. Unatoč optimističnim podacima, napori da se život vrati u normalu u dijelovima zemlje bili su neuspješni tijekom vikenda, a vlasti u državama Campeche i Nayarit rekle su da je “povratak učenika u škole obustavljen zbog porasta broja zaraza”.

U malezijskih pacijenata otkriven novi koronavirus koji je na čovjeka prešao s psa

8:13 – Kad se covid-19 počeo širiti svijetom, profesor Gregory Gray s Instituta za globalno zdravlje sveučilišta Duke zadužio je svojeg doktoranda da u laboratoriju razvije test na koronavirus koji će obuhvatiti sve vrste i tako pridonijeti suzbijanju iduće pandemije. Zamisao je bila da se alat, kad njegova točnost bude verificirana, koristi za pretraživanje uzoraka ljudskih testova na koronavirus kako bi se otkrili znakovi ove vrste virusa koji su možda potekli od životinja. Gray i njegovi kolege ustanovili su da je pseći koronavirus bio prisutan u skupini djece primljene u malezijske bolnice zbog upale pluća još 2017. i 2018. godine.

Stručnjaci s Dukea smatraju da je njihovu bolest prouzročio virus koji je na njih prešao s pasa, premda to nisu uspjeli definitivno dokazati. No s obzirom na njegov genski sastav, malo je vjerojatno da taj pseći koronavirus trenutačno cirkulira među ljudima. “Mi zagovaramo širu primjenu testova koji obuhvaćaju sve vrste da bismo pronašli pet različitih virusnih porodica koje su, po našem mišljenju najproblematičnije za širenje epidemije među ljudima”, rekao je Gray AFP-u. “Ključna je poruka da se ovakve stvari vjerojatno događaju posvuda u svijetu, dakle, gdje god su ljudi u intenzivnom i čestom kontaktu sa žvotinjama, no mi ih sve ne uspijevamo detektirati. Smatram da bismo takve pojave trebali proučavati, jer, uspijemo li ih otkriti dovoljno rano i ustanoviti na koji način ti virusi uspješno koriste čovjeka kao domaćina, moći ćemo ih eliminirati i prije nego što postanu pandemijski”, smatra epidemiolog Gray.

Požeško-slavonska županija: 5

7:43 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 76 slučajeva zaraze koronavirusom, 66 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 150 osoba, a ukupno je testirano 44771 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 28 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih.

Bolnice u Osaki pod pritiskom velikog vala novih infekcija

7:00 – Bolnice u drugom po veličini japanskom gradu Osaki suočene su pod pritiskom velikog vala novih infekcija koronavirusa s nedostatkom kreveta, dok izmoreni liječnici upozoravaju na “kolaps sistema” i zagovaraju neodržavanje Olimpijskih igara ovog ljeta. Japanska zapadna regija u kojoj živi devet milijuna ljudi najteže je pogođena četvrtim valom pandemije te je u njoj u svibnju zabilježena trećina svih smrtnih slučajeva iako u ukupnom broju japanskog stanovništva čini tek sedam posto.

Brzina kojom je zdravstveni sustav u Osaki preplavljen ukazala je na izazove organiziranja velikog globalnog sportskog događaja za dva mjeseca, posebice u situaciji u kojoj je tek polovina japanskog zdravstvenog osoblja procijepljena dvjema dozama cjepiva. “Jednostavno rečeno, ovo je kolaps zdravstvenog sistema”, rekao je ravnatelj sveučilišne bolnice Kindai u Osaki Yuji Tohda. Japan je izbjegao veliki broj infekcija koje su imale druge zemlje, ali je četvrti pandemijski val pogodio Osaku u kojoj je u tjednu do četvrtka zabilježeno 3849 novih slučajeva, što je porast za više od pet puta u odnosu na razdoblje prije tri mjeseca. Do četvrtka je u upotrebi bilo 96 posto bolničkih kreveta namijenjenih teško oboljelima, dok je od ožujka od covida-19 izvan bolnica umrlo 17 ljudi.

Ravnatelj Medicinske i farmaceutske sveučilišne bolnice (OMPUH) Toshiaki Minami rekao je da od nove varijante mogu teško oboljeti i mladi ljudi koji se potom teško oporavljaju, zaključivši da svi podjednako snose rizik. Glavna medicinska sestra upozorila je da je rad s kritično oboljelim pacijentima teško pogodio bolničko osoblje na intenzivnoj njezi koje joj kaže da su dosegnuli prelomnu točku. Na loše radne uvjete za medicinske sestre u lokalnim bolnicama ukazao je i sindikalac Yasunori Komatsu po čijim riječima sestre imaju nakupljenih i do 200 prekovremenih sati.