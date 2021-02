‘OVO JE KAP U MORU MULJAŽA S DONACIJAMA’: Petrinjci ušli u tajno skladište puno građevinskog materijala i bijele tehnike

Iz fotografija i videa vidljivo je da je u skladištu bilo frižidera, knauf ploča, OSB ploča, letvi za krovove, ljestvi, kliznih vrata, građevinskog stiropora

Petrinjci nisu znali da zaključano skladište u kojem je donirani građevinski materijal i bijela tehnika, no jučer su to saznali predvođeni Inicijativom branitelja Petrinje. Kako javlja 24sata, htjeli su da ono otvori i da se donacije podijele ljudima kojima je to potrebno.

Građani Petrinje kažu da su to uspjeli nakon dugo inzistiranja. Luca Gašpar Šako, Mostova koordinatorica za Sisačko-moslavačku županiju, na svom je Facebook profilu objavila snimku ulaza u skladište i onoga što su Petrinjci tamo zatekli.

Poručila je da je to još jedna pobjeda građana jer su otkrili skriveno skladište i da će nastaviti s tim.

Skladište puno knaufa, frižidera, vrata…

Iz fotografija i videa vidljivo je da je u skladištu bilo frižidera, knauf ploča, OSB ploča, letvi za krovove, ljestvi, kliznih vrata, građevinskog stiropora… Mostova Gašpar Šako veli da ovo nema veze s politikom nego s borbom da sve donacije budu podijeljene građanima na transparentan način.

Navodi da se ne zna gdje su goleme količine doniranog građevinskog materijala u Petrinji. Skladište je u vlasništvu gradske tvrtke Komunalac Petrinja te je smješteno u prostoru bivše vojarne. Gašpar Šako tvrdi da ih nisu htjeli pustiti unutra.

“Meni su ljudi poslali fotografije iznutra na kojima se vidi da donacije stoje zaključane umjesto da su podijeljene ljudima. Zvala sam direktora Komunalca, ali oni nisu htjeli otvoriti skladište i tvrdio je da unutra nema ništa, tek par starih frižidera. Tek kada sam sve prijavila policiji koja je izašla na teren, stigao je nalog da se otvori skladište. Mi smo pozvali građane da dođu i uzmu materijal i sve je popisano tko je što preuzeo”, rekla je Gašpar Šako za 24sata.

‘Ovo je kap u moru muljaža’

Naglašava da je ovo kap u moru muljaža s donacijama te da joj se javljaju donatori koji su poslali vrijedno materijal i da ne znaju gdje je završio. Ona vjeruje da ovo skladište nije jedino u kojem stoji pa se pita zašto materijal nije podijeljen građanima.

“U Petrinji ne poštuju zakon o humanitarnoj pomoći gdje se mora evidentirati ulaz i izlaz donacija. Ovo je tek jedan posto onoga što je nestalo bez traga”, govori Gašpar Šako.

Šef Komunalca: ‘To je plasiranje laži’

Vlado Lovreković, šef Komunalca, kratko je novinarima 24sata rekao da je riječ o plasiranju laži te zamolio za pisani upit u vezi skladišta. U odgovoru su potvrdili da je u njihovu skladištu bio građevinski materijal i bijela tehnika. Odgovor na pitanje zašto donacije nisu ranije podijelili je vrlo zanimljiv pa kažu da su ih podijelili. No, to se dogodilo tek nakon inzistiranja Petrinjaca.

Iz Komunalca kažu da je materijal bio u njihovom skladištu kako ne bi pokisnuo i da je to zahtijevao petrinjski Stožer civilne zaštite. Odgovarajući na pitanje zašto nisu htjeli pustiti građane i da snimka pokazuje tvrdnju direktora da je unutra samo nekoliko hladnjaka, kažu da nisu htjeli najednom pustiti više ljudi.

“Obzirom se radi o skladištu u kojem Komunalac Petrinja d.o.o. ima i svoje vlastite stvari i materijale, nismo bili u mogućnost dozvoliti slobodan ulazak, pogotovo ne velikom broju ljudi odjednom , već samo uz pratnju djelatnika Komunalca Petrinja d.o.o. Za sav izdani materijal postoje izdatnice, kao i što postoji evidencija što je eve od donacija zaprimljeno. Što se tiče frižidera, ukupno je zaprimljeno 7 frižidera i svi su izdani”, odgovaraju iz Komunalca, a upitani je li ovo jedino skladište gdje čuvaju robu, i ako jest, je li ona podijeljena ljudima, kažu:

“Komunalac Petrinja d.o.o. je zadužen za ovo skladište (građ.materijal i bijela tehnika), skladište na zemljištu Centra za vozila Hrvatske (građevini materijal) i skladište u Sisačkoj 116 (roba i hrana te nešto građevinskog materijala, ali isto je u fazi preseljenja na lokaciju Centra za vozila Hrvatska)”.

Odgovore petrinjskog Komulanca potpisuje direktor Vlado Lovreković.