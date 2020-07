OVO JE HRVATSKA U 21. STOLJEĆU: U malom selu Dalmatinske zagore konačno su dočekali vodovod, a onda su tek počeli problemi…

Bušotinu su besplatno koristili svi kojima je uz kućne gusterne trebala dodatna voda, no pumpa se pokvarila, a novi vodovod još nije za upotrebu

U Lišane Ostrovičke u Dalmatinskoj zagori konačno je došao vodovod. No tu njihovi problemi tek počinju. Voda za sada nije za piće pa ljudi i dalje ovise o svojim gušternama.

”Trenutno sada je preporuka da ne jer ima dosta dužine od Benkovca do Lišana. Znači imaju ljudi vode u gusterni, ova se voda može prokuhati, može se koristiti”, objašnava načelnik Općine Lišane Ostrovičke Ivica Musić za RTL.

Priključak na vodovod stoji 4500 kuna, a pola od toga sufinancira Općina. Od 200 kućanstava, za sada ih se 50 priključilo na vodovodovodnu mrežu.

Bušotina još upitnije kvalitete

”Ima sam gusternu, ali smatram da je gradski vodovod nešto ekstra, da je on puno bolji i kvalitetnija voda nego ovo što pijemo. Do sada je nismo imali, evo 21. stoljeće, nemamo vode, napajamo se dolje iz bušotine, čemu je ta voda o tom po tom”, prokomentiao je Marko Žilić iz Lišane Ostrovičke.

No još veći problem imaju stočari koji nemaju gdje napojiti stoku.

Ovce na rubu žeđi

Marko je jedan od posljednjih velikih stočara u Lišanima Ostrovičkim. Ima oko 600 ovaca i 400 janjaca, ali i problem otkako se pokvarila pumpa na seoskoj bušotini odakle dovozi vodu ovcama. Tisuću ovaca svakodnevno treba tri kubika vode ili jednu cisternu.

”Ima 3 dana da nemam vode za stoku pojiti. Moram ići u susjednu županiju, Šibensko-kninsku, na Bribir gori. Moram svaki dan ići voziti cisternu. Tamo ima prirodan pad i moram čekati 2-3 sata dok ne nalijem, a ovdje sam nalio za 15 minuta”, opisao je stočar Marko Mamić iz Lišana Ostrovičkih.

Bušotinu su besplatno koristili svi kojima je uz kućne gusterne trebala dodatna voda.

”Kvar je trenutno pretpostavljamo na struji. Električar će sutra ujutro doći pogledati da utvrdi da li je do struje ili do nečega drugog. Ako je do nečeg drugog, mi ćemo izvaditi pumpu i poslati je na servisiranje ili kupiti , ako bude potrebno, novu pumpu”, rekao je načelnik Općine Lišane Ostrovičke Ivica Musić, koji sumještana Mamića upućeje na neki od hidranata nove vodovodne mreže.