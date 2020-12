‘LJUDI SU U STRAHU, NE ZNAMO ŠTO DONOSI DAN’: U Glini su neke kuće sravnjene sa zemljom; ‘Trese se gotovo svaku minutu…’

U jučerašnjem razornom potresu od 6,2 po Richteru s epicentrom kod Petrinje poginulo je sedmero ljudi a najmanje šest osoba je teško ozlijeđeno

Danas u 6,15 sati tri nova potresa pogodila su središnju Hrvatsku

Prekinute pripreme vaterpolske reprezentacije

9:20 – Nakon što je snažan potres pogodio Hrvatsku, vaterpolska reprezentacija prekinula je pripreme koje su počele 27. prosinca u Zagrebu. Potres jakosti 6.3 stupnja po Richteru, zatekao je hrvatsku mušku reprezentaciju na svom radnom mjestu. U bazenu na Savi. “Momci su bili unutra, ali i oni kao i svi uz rub bazena ne da smo osjetili potres, nego je bilo stravično. Voda se počela prelijevati preko ruba bazena, kao da je tsunami. Sve nešto škripi, tutnji. To je bio toliki strah da su dečki istrčali iz bazena, ali ne iz vode nego iz zgrade bazena. Onako, u gaćicama,” kazao je izbornik Ivica Tucak.

U Vinogradsku bolnicu stiglo 38 pacijenata iz Siska i Petrinje

9:18 – Ravnatelj Vinogradske bolnice u Zagrebu, Mario Zovak, rekao je kako je iz Siska i Petrinje u utorak stiglo 38 pacijenata, među kojima ima i teže ozlijeđenih, dvoje ih je u Draškovićevoj i jedan u Vinogradskoj. Nitko od njih nije u životnoj opasnosti. U utorak navečer stigla je mlada žena s teškom ozlijedom zdjelice, ali nije bilo potrebe za operacijom. Jutros u bolnicu nije stigao ni jedan novi pacijent iz potresom pogođenih područja, javlja 24sata.

Hrvatski sportaši i znanstvenici prikupili 150.000 kuna

9:12 – Članovi humanitarne udruge Cro Unum, u čijem radu sudjeluju proslavljeni hrvatski sportaši, znanstvenici, niz osoba iz javnog života te mnogi vrijedni poduzetnici, prikupili su 150.000 kuna u sklopu humanitarne akcije “Srcem za Petrinju i Glinu”. Humanitarna udruga CroUnum na čelu sa predsjednikom prof. dr. Draganom Primorcem u srijedu planira uputiti tri kamiona punih osnovnih potrepština za stradalnike pogođenog područja. Udruga koju čine poznati hrvatski sportaši, glumci, pjevači i poslovni ljudi u svega nekoliko sati je prikupila 150 tisuća kuna. U akciji sudjeluju brojni članovi udruge Cro Unum među kojima su Dragan Primorac, Franjo Arapović, Stojko Vranković, Zoran Primorc, Mirko Filipović, Davor Šuker, Slavko Goluža, Perica Bukić, Dino Rađa, Josip Šimunić… Humantirna udruga Cro Unum okuplja predstavnike sportskog, kulturnog, političkog i poslovnog svijeta u Hrvatskoj, a sada sudjelovala u organizaciji niza velikih humanitarnih akcija.

Potreba za pomoći trajat će neko vrijeme

8:51 – Silvana Radovanović iz Crvenog križa zahvalila je građanima koji pomažu pogođenima potresom, ali upozorava na velike gužve. “Molimo građane da pričekaju s humanitarnom pomoći, da je ostave kod sebe neko vrijeme ili da je dostave u najbliži Crveni križ.” Dodala je da će potreba za pomoći potrajati neko vrijeme te da je dobra organizacija najvažnija. “Osobe koje su evakuirane na sigurnom su i zbrinute, imaju svu pomoć. Molimo da svi oni koji mogu dođu dati krv u najbliže centre, jer svih grupa krvi nedostaje, rekla je, javlja N1.

Gordan Jandroković će obići područje Petrinje i Gline

8:49 – Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u dogovoru s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem i sisačko-moslavačkim županom Ivom Žinićem u srijedu u 11 sati obići će razornim potresom pogođena područja Petrinje i Gline, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Teška situacija u Glini

8:16 – “Ima dosta ljudi koji nisu htjeli napustiti svoje kuće i noć su proveli u automobilima. Oni koji nemaju krov nad glavom, kojima su kuće srušne smo zbrinuli. Imamo 35-36 naselja koje je potres pogodio i još ih moramo danas obići”, rekao je javljajući se u emisiju Dobro jutro, Hrvatska rekao je gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević. “Pomoć stiže sa svih strana, potrebni su šatori. Negdje su kuće sravnjene sa zemljom, negdje pali dimnjaci, Ljudi su u strahu, trebamo smiriti situaciju, borimo se cijelu noć. Ne znamo što donosi dan, jutros je bilo nekoliko podrhtavanja i čuli smo da je bilo još urušavanja”, dodao je. “Petero je poginulih u Glini dosad u potresu, a dvije su osobe spašene iz ruševina. Smještaj je u drvnom centru za 150 ljudi, ima još mjesta. Morat ćemo pronaći dugotrajniji smještaj jer će obnova biti dugotrajna, ima kuća gdje ljudi upće ne mogu živjeti”, rekao je za HRT.

Gužve na prometnicama potresom pogođene Banovine

8:10 – Zbog razornog potresa koji je pogodio područje Banovine – Petrinju, Glinu i Sisak, otežano se vozi lokalnim prometnicama, a gužve su na gotovo svim važnijim cestovnim pravcima, gradskim prometnicama i obilaznicama, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK). Vozače se moli da prate upute nadležnih službi i izbjegavaju odlazak u potresom pogođena područja kako bi se olakšao rad hitnih službi. Privremeno se ukida sustav propusnica za cijelu Hrvatsku pa policija ukida i kontrolne punktove među županijama. U potresu je oštećen most Brest kod Petrinje, no njime se sada ponovno vozi uz ograničenje brzine 30 km/h. Alternativni pravac je Žažina-Sisak-Moščenica-Petrinja i obratno.

Pripadnici HGSS-a noćas obišli 84 sela, nije bilo ljudi pod ruševinama

7:59 – Pročelnik HGSS-a Josip Granić izvijestio je da su noćas pripadnici te službe obišli 84 sela i zaselka na potresom pogođenom području, te istaknuo da nigdje nisu zatekli ljude pod ruševinama ili one koji trebaju hitnu pomoć. „Zatekli smo ljude vani, nigdje nije zatečen netko pod ruševinama ili da treba hitnu pomoć. Imali smo, doduše, dvije osobe s lomovima ruku, koje smo zbrinuli i predali hitnoj medicinskoj pomoći“, rekao je Granić u srijedu ujutro javljajući se iz Petrinje za Hrvatski radio.

Gradonačelnik Petrinje: ‘Ne možemo reći ‘Dobro jutro’

7:37 – “Ne možemo reći ‘Dobro jutro, nije nam dobro. U 6.15 jutros nas je pogodio treći, ako ne i četvrti potres – kraći ali snažni. S ruševina Petrinje opada sve ono što još nije otpalo. Ova druga neprospavana noć za Sisak i Baniju je veliki pritisak za budućnost i egzistenciju. Sve ovo zajedno proživljavamo”, kazao je Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje u javljanju u emisiji “Dobro jutro” HRT-a. Dodao je kako ga je odmah nakon potresa nazvao premijer Andrej Plenković.

Žene iz Strašnika nakon serije novih potresa: ‘Ovo je gore od rata’

7:12 – RTL-ova ekipa javila se jutros iz Strašnika gdje je noć provela sa starijim ženama u kući bez struje. Ubrzo nakon prvog potresa javila se iz Strašnika koji je oko 5 kilometara od Petrinje gdje je provela noć sa starcima u kući bez struje koje novi niz potresa dodatno prestrašio te su komentirale: “Ovo je gore od rata”.

“Novi niz potresa dodatno ih je prestrašio, jedna od njih je plakala i komentirala da je ovo gore od rata. Bilo im je strašno. Onda su poslije došle i govorile o stylingu, kao kako sam moga obući ovu suknju. Imaju od 70 do 90 godina”, javlja reporterka RTL-a. “Ovdje trese svakih par minuta. Tu nema ni struje… U jednom trenutku su starice bile tužne i plakale, a onda su se počele smijati. I govorila što smo mi sve preživjele. Svi stojimo ispred mjesnog odbora, mrak je, nema struje…”, dodala je.

Novi potresi pogodili Hrvatsku

7:01 – Prema prvim informacijama potres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je u srijedu ujutro središnju Hrvatsku, prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru. Dogodio se u 6,15 sati na dubini od 10 kilometara s epicentrom 37 kilometara jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara zapadno od Siska.

Potres u 6,15 bio je magnitude 4,7, onaj nešto kasnije 4, 8 s epicentrom na području Petrinje, rekla je Ines Ivančić, voditeljica Seizmološke službe za Hrvatski radio. Potvrdila da će se tlo i dalje tresti. „Hoće, trest će se duže vrijeme, potres u utorak bio je razoran i iza njega će s velikom sigurnošću uslijediti veliki niz potresa, među kojima će, sasvim sigurno, biti jačih“, kazala je.

Potvrdila je da će i slabiji potresi, poput jutrošnjih, imati utjecaja na objekte u Petrinji i Sisku koji su oštećeni u potresu u utorak. „Sasvim sigurno“, rekla je. Navela je da je Petrinju od ponedjeljak pogodila „ogromna količina“ manjih potresa. Trese se gotovo svaku minutu, rekla je Ivančić, navodeći da je potresa, jačih od 3 bilo barem 25 do 30.

Prema informacijama Seizmološke službe Republike Hrvatske jutros, 30. prosinca 2020. u 06 sati i 15min, 06 sati i 26min i 06 sati i 29 min, seizmografi Seizmološke službe zabilježili su tri jača potresa s epicentrima nedaleko od Petrinje. Magnitude potresa iznosile su 4.7, 4.8 i 3.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VII, VII i VI stupnjeva EMS ljestvice.

“Jako se ljulalo uzas”, “Diglo me iz kreveta, užas”, “Probudilo me i prepalo”, “Velika Gorica, tutnjava, trajanje oko 4 sekunde”, “Probudilo me, lagano ljuljanje, tutnjava, Zagreb”, “Odvratan osjećaj u dobro poznatu uru”, neki su brojnih svjedočanstava uplašenih stanovnika na Emsc.csem.

#potres (#earthquake) Naknadni potresi, 30.12.2020. u 6:15 (M 4.7), 6:26 (M 4.8) i 6:29 (M3.9). Ako ste osjetili, molimo da javite na https://t.co/RJDaIJlwpM — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 30, 2020

Srbija: Apeli podrške i solidarnosti s građanima Hrvatske

7:00 – U Beogradu će u srijedu ispred Veleposlanstva RH biti održan skup solidarnosti i podrške građanima Hrvatske pogođenim potresom, a više organizacija, udruga i stranaka apeliralo je u utorak da se Hrvatskoj uputi pomoć u otklanjanju posljedica potresa. Asocijacija neovisnih intelektualaca Skupštine slobodne Srbije pozvala je utorak navečer na solidarnost s građanima Hrvatske pogođenim potresima i, poručivši da šalje “poruku snažne solidarnosti”, ocijenila kako “nesretni događaji uvijek podsjete koliko su sudbine ljudi na ovim našim prostorima isprepletene i koliko je važno da se međusobno ispomažemo i podržavamo”. “Pozivamo stoga Vladu Srbije da čim prije ponudi materijalnu pomoć i spasilačke ekipe državi Hrvatskoj i pogođenim građanima susjedne zemlje kako bi lakše prebrodili ove teške dane”, naglašeno je u apelu Skupštine slobodne Srbije.

Svim građanima Srbije upućen je poziv da, sukladno svojim mogućnostima, obiteljima Petrinje i okolnih sela koje su ostale bez domova ponude privremeni smještaj. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u utorak kako je Srbija spremna pružiti svaku vrstu pomoći Hrvatskoj poslije potresa. “Želim im da se oporave i brzo obnove sve objekte… Ako možemo bilo kako pomoći kao Srbija – pomoći ćemo. Veoma mi je žao i spremni da pružiti svaki vid pomoći, financijsku, tehničku”, rekao je Vučić. Ranije u utorak poruku suosjećanja i solidarnosti s građanima Hrvatske zbog potresa na teritoriju Sisačko-moslavačke županije uputila je i Stranka moderne Srbije. “Svim srcem smo uz naše komšije i nadamo se da će im Vlada Republike Srbije, kako i pristaje u duhu solidarnosti, ponuditi pomoć”, navedeno je u priopćenju, uz poruke “najdublje sućuti” obiteljima koje su u katastrofalnom potresu izgubili svoje najmilije. Za srijedu u podne nevladina građanska Inicijativa “Ne davimo Beograd” održat će skup podrške i solidarnosti s građanima Hrvatske ispred Veleposlanstva RH.

Jučer tijekom popodneva i večeri još sedam potresa magnitude 3 ili veće

Jučer – Središnju Hrvatsku je jučer tijekom popodneva i večeri, po podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), uzdrmalo još sedam potresa s epicentrom na području Petrinje magnitude 3 ili veće po Richteru, a posljednji takve snage dogodio se u 20,23 sati magnitude 3,1. Seizmološka služba RH objavila je u utorak navečer popis naknadnih potresa magnituda većih ili jednakih 3 do 16,16 sati koji su uslijedili nakon potresa magnitude 6.2 prema Richteru u 12,19 sati s epicentrom kod Petrinje, a u samo nekoliko sati, bilo je čak 16 takvih. Tijekom popodneva EMSC je zabilježio još sedam potresa takvih magnituda s epicentrom na petrinjskom području od kojih su najsnažniji bili magnitude 3,9 u 17,29 i 17,53 sati te 3,8 u 19,31 sati. U današnjem razornom potresu od 6,2 po Richteru s epicentrom kod Petrinje, poginulo je sedmere ljudi, najmanje šest osoba je teško ozlijeđeno, a potraga u ruševinama i dalje traje.