NEUNIŠTIVI HDZ-OVAC / Ovo je Jandroković danas. Pogledajte kako je izgledao u vrijeme kad je jednom od najomraženijih Hrvata stalno virio iz džepa

Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, jedna je od osebujnih pojava u političkom prostoru u ovom stoljeću. Jedan je od rijetkih HDZ-ovaca koji je preživio sve drame koje su se odvijale u toj stranci još od dolaska Ive Sanadera na vlast. Bio je ministar u Sanaderovoj vladi, pa i u onoj Jadranke Kosor, a i nakon nje bio je u vrhu HDZ-a pod Tomislavom Karamarkom te sada Andrejem Plenkovićem, pod kojim je došao do funkcije predsjednika Sabora. Mnogi se pitaju koja je tajna njegova uspjeha. Neki će zaključiti da se vodio mudrom politikom - 'Ne bi se štel nikom zamerit'. Kako god bilo, Jandroković, koji je bio bitan člana Sanaderovog HDZ-a preživio je i cijelu dramu s Fini medijom i sve što se vezalo s bivšim premijerom, čime se ne mogu pohvaliti njegovi suradnici iz tog doba. U jednom u intervjuu Globusu je rekao i kako je ostao zatečen Sanaderovom odlukom izlaska iz Vlade, ali ne i zabrinut. Kad je pak Ivo Sanader odlučio aktivirati svoju ulogu počasnog predsjednika HDZ-a, bilo mu je jasno, kaže, da će ga stranka morati izbrisati iz članstva. "Ivo Sanader nije bio običan član. Ali napravio je neoprostivu pogrešku. To je bilo nužno učiniti i u takvim situacijama čovjek mora biti principijelan. Uostalom, nije se HDZ odrekao Ive Sanadera, već je Ivo Sanader učinio nešto što ga je isključilo iz HDZ-a", kazao je svojevremeno. Na pitanje pak kako komentira Sanaderov autoritativni stil, te zašto nitko nikad to nije spominjao kao problem, Jandroković je rekao: "Predsjednik stranke nameće svoj stil i način upravljanja i zato odgovara članstvu. Odnosi snaga bili su takvi da je bilo kontraproduktivno voditi takve rasprave", kazao je i možda baš tom rečenicom otkrio tajnu preživljavanja.