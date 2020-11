‘OVO JE GENERALNA PROBA’; Stručnjak uvjeren da nas čeka neopisivo opasnija pandemija od sadašnje: ‘Možda nas ne bude’

‘To nije ona pandemija koja se očekivala… Znalo se da postoji vjerojatnost da to bude neki koronavirus i očekivalo se više mrtvih od ovoga’

Govoreći o tome koliko je pandemija koronavirusa već sada izazvala posljedice u ljudskoj civilizaciji koje bi mogle ostati trajne, Korado Korlević, astronom iz Zvjezdarnice Višnjan rekao je za N1 da je kompliciranije nego što se vidi. “Za početak, to nije ona pandemija koja se očekivala. Mi statistički znamo koliko vremena treba da se pojavi neka pandemija prema broju stanovnika i virusa koji se nalaze u opticaju. Znalo se da će biti pandemija, znalo se da postoji vjerojatnost da to bude neki koronavirus i očekivalo se više mrtvih od ovoga”, rekao je.

Upozorio je da to nije jedini problem čovječanstva te da trenutno imamo i “socijalni i kulturni kolaps”. “Imamo situaciju da smo u društvu snova, a onda mediji publiku, koja je spremna na prodaju priča, idu strašiti brojevima po prvi put na takav način”, kaže te dodaje da čovječanstvo nije naviklo živjeti pod pritiskom ovako intenzivne informiranosti umrlih od, primjerice, gripe ili žutice, odnosno malarije.

ZARAŽEN MAĐARSKI MINISTAR VANJSKIH POSLOVA: U posjeti je Tajlandu dok mu zemlja uvodi policijski sat

Trajne promjene

“To se svaki dan daje. Imamo dio sugrađana koji se plaši. Naravno da je virus opasan, kao svi virusi. Ovaj je mrvicu opasniji od onoga što je prosjek, ali nije ni blizu onome što su Ebola, što je SARS, MERS i one grozote od virusa koje srećom nisu uspjele napraviti pandemiju. Imamo potrošače koiji su se prestrašili”, rekao je Korlević misleći na povezanost pandemije s ekonomskim posljedicama.

“U društvu prodaje snova, ti si prestrašio one koji su ti glavni pokretač društva. Godine će trebati da se vrate. A imamo avionsku industriju i cijeli taj segment koji će jako loše proći. Imamo promjene koje će ostati trajne. Nakon ovoga, jedan poljubac neće biti ono što je bio poljubac. Ono druženje koje je nekad bilo, neće biti takvo druženje”, objasnio je posljedice po društvene obrasce ponašanja.

Na pitanje je li cjepivo mogući spas, Korlević kaže da cjepivo nikada nije 100 posto sigurno. “Niti kada nas se bude cijepilo 60 posto, nećemo moći reći da je sada sve riješeno. Pogotovo ako taj virus izaziva slab odgovor tijela (da stvara) antitijela. Bit će vjerojatno kao s gripom, da ćemo se morati cijepiti svake godine. I to je jedna, onako, srednje loša prognoza. Naravno da će ovaj virus ostati. Nas je puno na planetu i nije samo ta bolest. Bolesti će još doći.”

GLAVNA META KORONAVIRUSA UOPĆE NISU PLUĆA? Ovi znanstvenici tvrde da respirator ne pomaže, imaju drugi prijedlog

Opasnost sintetske bolesti

Kao posebnu opasnost Korlević je naveo mogućnost da “pobjegne”, da se počne širiti kakva sintetska bolest. “Jer, zadnjih 60-ak godina vojske su proizvodile bolesti. To će sada moći raditi amateri kad dobiju alate iz molekularne biologije i genetike.”

Korleviću je zapravo neobično da se takvo što već nije dogodilo. “Imamo sve alate da jedan srednjoškolac, kojega to zanima, može krenuti s tim. Uzmimo modificiranje bakterija… naprosto se modificira i pusti se nazad u prirodu”, kazao je.

EPIDEMIJA SVUGDJE SLIJEDI ISTI OBRAZAC, NAŠI STRUČNJACI IZNIJELI PROCJENE: ‘U najgorem scenariju možemo očekivati 40-50 umrlih dnevno’

Generalna proba

Ipak, smatra da ima i dobrih stvari. “Sad smo naučili, kad netko ima gripu, kad je bolestan, da ne treba ići na posao. Imali smo situaciju da je netko imao gripu, došao je na posao i zarazio je pola kolektiva onim virusima koje je donio. Ovo je jedna generalna proba za trenutak kad nam dođe pandemija koja će biti neopisivo opasnija od ove. Sad znamo što treba raditi.”

Korlević tvrdi i da, ako bi se gledali svi mogući scenariji, ne treba isključiti mogućnost da čovjeka, homo sapiensa, više ne bude bilo za, primjerice, sto godina. “Što znači da nas više nema? Netko će nas naslijediti. Ako je to homo superior, onda je on onaj koji preuzima naše poslanje. Ako su to roboti, onda mi nestajemo kao vrsta, ali ne nestaje ono što je misija širenja.

Ako nestaju roditelji, a ostaju djeca, je li bitno što su nestali roditelji? U ovom slučaju je problem da ako se desi da nestanemo, to će biti vjerojatno naša odluka. Neće biti odluka umjetne inteligencije, neće biti odluka homo superiora, nego ćemo mi biti ti koji će zaključiti da je opstanak suviše kompliciran, pa se nećemo razmnožavati”, rekao je.

ZARAŽENI SU, ALI NEMAJU NIKAKVE SIMPTOME: Stručnjak objasnio sve što trebate znati o asimptomatskim slučajevima Covida-19

Manji broj ljudi

Korlević smatra da će se vidjeti već sa sljedećom generacijom, za koju očekuje da će imati “izuzetno malo djece”, u kojem će smjeru čovječanstvo ići po tom pitanju. “I to ne pričamo o Hrvatskoj. Pričamo o mjestima u svijetu gdje danas imamo po pet, šest djeteta po ženi. Taj dio očekujem da će se u 25 godina radikalno promijeniti, smanjivat će se broj homo sapiensa, mi se naprosto nećemo razmnažati. Mi smo u jako kritičnoj situaciji, postali smo previše moćni”, rekao je.

Kaže da će još jedno veliko iskušenje čovječanstva u skoroj budućnosti bit rješavanje starenja kao zdravstvenog problema. “Unutar pet godina trebali bi na tržište doći prvi preparati koji ne da će blokirati starenje, nego će vraćati organizam u puno bolje stanje nego što je sada. Pretpostavka je da će oni koji su danas mlađi od 40 godina, da će moći birati koliko će živjeti”, kaže.

Upozorava da će biti riječ o preparatima koje će si samo rijetki moći priuštiti, što je nazvao velikom nepravdom. “Gledat ćemo (druge) sugrađane koji će se pomlađivati, koji će postajati besmrtni”, tvrdi Korlević za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.