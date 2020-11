‘OVO JE FAKAT SR*NJE, U 22 SATA DOMA? PA NISAM U OSNOVNOJ’; Mladi Zagrepčani se oprostili od izlazaka… ili nisu? ‘Idemo na kućni party’

Ipak u metropoli više nema više tuluma nakon ponoći

Naći slobodan stol u subotu navečer na Cvjetnom trgu u Zagrebu bila je nemoguća misija jer je sve vrvjelo ljudima. Novinari 24sata odlučili su provjeriti krše li se igdje u kafićima mjere i kako će izgledati izlazak u metropoli do 22 sata. Puno puta su čuli “zadnja subota pa moramo se napiti!”. U lokalu u Preradovićevoj također je bio čovjek na čovjeku – kako na terasi, tako i u unutrašnjosti lokala. Samo su zaštitari i barmeni imali maske, a novinari su pitali šankera postoji li neki tulum nakon ponoći.

“Ma kaj ti je, pa nakon one racije, nitko se više ne zaj*****. A kaj ćeš riskirat takvu kaznu, to ako ti puknu, možeš stavit ključ u bravu! Da smo do sada radili normalno, ta kazna bi bila sitnica, ovako bi nas bacila u minus. Kolega će doći do vas u pol’ 12 i zamolit vas da odete. Ako ne odete sami, bude vas nježno zagrlio i otpratio van. Ono što znam je da imaju dva lokala na Tkalči u koja se ulazi sa pozivnicom, ovako izvana se ni ne vidi da je unutra žestoki tulum. Ali ne znam rade li danas, mislim da nam je svima dosta ‘tajnih tuluma’, rizik je veći od zarade”, rekao je šanker kroz smijeh.

Pozivnica za ulazak u lokale koji rade

More ljudi bilo je i u Bogovićevoj, vrhu Gajeve, na Trgu bana Jelačića, kao i na popularnoj Tkalčićevoj. Neovisno o hladnoći, zagrebački partijaneri svjesni su da je ovo zadnji izlazak i da će idući biti tko zna kada. Novinari portala 24sata izvjestili su da za razmak kao da nitko nije čuo, a da se žamor i glazba s Tkalče čuju već kod štandova sa cvijećem. Na terasama slična scena kao i na Cvjetnom trgu. Kod jednog popularnog mjesta za izlaske novinari su malo sačekali na stol te ih konobarica smješta, što je inače novina uvedena zbog velike gužve.

U ovom lokalu se mjere drže iako im to utječe na poslovanje, a otišli su toliko daleko da gosti dobivaju slamke u vlastitim pakiranjima. Konobarica je pripomenula da je to još jedan način sigurnosti. Novinari su dečke za susjednim stolom pitali ima li kakav tulum kasnije. Jedan od njih odgovorio im je da pouzdano zna da postoje tri lokala na Tkalči koja rade, no da je za njih potrebna pozivnica. Na pitanje ne boje li se vlasnici kazne, odgovorio je da “imaju veze u muriji i pripremljen keš za kaznu”. “Tak im se valjda isplati. A i furaju se na ono da su restorani pa smiju raditi do dva”, rekao je.

“Ovo je fakat s*****, zadnji put sam doma u 22 morao biti u osnovnoj! Radiš preko tjedna, studiraš, nosiš te maske, smanje ti plaću, ono, generalno k**** je i onda ti još skrate taj izlazak u subotu”, dobacio je prijatelj mladića za susjednim stolom koji je vidno ljut na nove mjere. Kada je rupa u zakonu u pitanju, riječ je o tome da su se neki zagrebački klubovi prenamijenili u restorane kako bi zbog turista dobili dozvolu za rad do dva ujutro. Međutim, ta rupa u zakonu ne vrijedi ako se kuhinja zatvara u 23 sata.

Momci za susjednim stolom dali su novinarima imena lokala koji navodno rade nakon ponoći pa su se oni zaputili tamo.

‘Racija je sve prepala’

Dva kafića koja su mladići naveli nalaze se na vrhu Tkalčićevoj dok je treći na Veslačkoj. Prvi je bio zaključan, a kroz prozor se samo može vidjeti led svjetlo nad šankom. Dakle, prvi lokal je zatvoren nakon ponoći. Tek 200 metara dalje nalazi se drugi lokal koji navodno treba raditi. On se prenamijenio u restoran, a premda ispred stoji malo društvo, zatvara se. Tri zaštitara su ispratila goste i novinarima pokali glavom da je gotovo, što znači da je i drugi pokušaj završio neslavno. Do Veslačke povezli su se taksijem pa taksista pitali zna li on postoji li mjesto gdje mogu nešto popiti i zaplesati.

“Ma kakvi, ona racija je sve prepala. Imao sam šest vožnji večeras, a subota je. Ej, subota i šest vožnji! Pa jeftinije bi mi bilo da sam doma ostao. Uglavnom, vozio sam neku ekipu tamo do onih hangara pa su poljubili vrata. Možda neki tulum u garaži nekoj, ali to sam čuo ovak’ u prolazu. Ni kod ministarstva nema ništa”, govori taksist novinarima.

‘Vraćamo se s kućnog partija’

Taksist ih je ostavio kod lokala koji je prije bio poznato mjesto izlazaka za ljubitelje turbofolka. No, ni tu nije bilo sreće jer se unutra ništa nije događalo. Kroz prozor se vidi da su u lokalnu samo šank i frižideri. Vesela ekipa koja se vraćala s okretišta koju su novinari pitali radi li što i otkud dolaze, kaže im da su bili na kućnom partiju.

Kasnije u taksiju novinari vide policiju koja je otišla u studentski dom. No, brzo su izašli jer je očito po srijedi rutinska kontrola koja je vidjela da su popularni studentski klubovi zatvoreni. Zagrepčani su bez držanja razmaka dočekali kraj noćnih izlazaka i svoje tulume očito preselili u privatne stanove.

