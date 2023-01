Kakva je snježna mećava zahvatila dijelove Hrvatske možda najbolje govori fotografija sa Zavižana koju je objavio DHMZ na svom Twitter profilu.

"Evo u riječi i slici, kako je Tomislavu Tomaiću, našem motritelju na Zavižanu bilo jutros: "Dobro jutro! Jutros žurim na motrenje, vidim mećava, vijavica, bura 13m/s, na udare do 32m/s, ne radi mi automatska postaja pa ne znam temperaturu dok ne dođem u krug, otvorim vrata...", objavio je DHMZ na Twitteru.

U unutrašnjosti kiša, u gorju snijeg

Kako navodi DHMZ, u ponedjeljak će u nizinama unutrašnjosti biti oblačno uz kišu, na zapadu i susnježicu, a u gorju će padati snijeg. Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, u Dalmaciji i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeverozapadu i u gorju vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, a drugdje istočnjak i jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na Jadranu 7 i 12 °C.

Što nas čeka u utorak?

U utorak se u unutrašnjosti očekuje oblačno povremeno s kišom, a u gorju sa snijegom. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na moru umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu između 4 i 8, a maksimalna uglavnom između 2 i 6, na Jadranu od 10 do 13 °C.

Od četvrtka opet hladnije

"Prva polovina tjedna bit će malo manje hladna od druge, ali valja ne zanemariti kako će na Jadranu osjet hladnoće i dalje pojačavati bura - veći dio razdoblja umjerena do jaka, no u ponedjeljak jaka do olujna, podno Velebita na udare i orkanska, dok će u ponedjeljak srednjem i južnom dijelu još puhati istočnjak i jugo", kazala je za HRT meteorologinja Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Idućih dana u većem dijelu unutrašnjosti prevladavat će oblačno vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. U gorju će povremeno padati snijeg, dok će u ostalim krajevima oborine, uglavnom slabe kiše, biti u sjevernim krajevima. U četvrtak malo hladnije. Na Jadranu i dalje bura, ali slabijeg intenziteta nego u ponedjeljak. I pritom uglavnom suho, uz promjenjivu naoblaku. Malo kiše može u utorak pasti na sjevernom Jadranu, a u srijedu na krajnjem jugu. Nakon malo toplijeg utorka, od srijede temperatura u padu.