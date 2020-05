OVO JE DANAS SLIKA PROSJEČNOG HRVATSKOG ŠKOLARCA: Pije, puši i mrzi školu zbog vršnjačkog nasilja

Hrvatska je bila dijelom međunarodnog istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika koje je pokazalo da, iako imaju dobre uvjete života, domaći školarci su skloni porocima i nebrizi za zdravlje

Međunarodno istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika, koje je u Hrvatskoj uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo otkrio je kako naši školarci imaju kvalitetne uvjete života, ali se često odaju porocima, zanemaruju školu i tjelesno zdravlje, doznaje RTL.

Pohvalno je što smo peta od 45 zemalja obuhvaćenih istraživanjem po udjelu učenika koji žive s oba roditelja. Zadovoljstvo životom je također kategorija u kojoj se Hrvatska ima čime pohvaliti, jer je 10. kod učenika do 11 godina, deveta kod onih do 13 godina i osma kod učenika do 15 godina.

Pretilost, alkohol i cigarete

No, ostale kategorije nisu baš za pohvalu. Naime, u dobi do 11 godina samo pet zemalja iz istraživanja ima više djeces prekomjernom težinom. U dobi od 13 godina smo na neslavnom četvrtom mjestu, a u dobi do 15 godina na petom. Osmi smo po pretilim školarcima do 13 godina. Petnaestgodišnjaci su u top 10 zemalja s najmanjom dnevnom konzumacijom voća. Prema podacima iz 2018., u devet zemalja je manje školaraca priznalo da je imalo spolne odnose nego u Hrvatskoj.

Još više zabrinjava konzumacija alkohola. Kod učenika do 13 godina Hrvatska je na 11. mjestu ukupno, a na 12. po konzumaciji u zadnjih 30 dana. Sve dobne skupine su na 14. mjestu po odgovoru jesu li bili pijani dva ili više puta u životu, a odskaču školarci do 15. godine koji su priznali da su bili pijani u posljednjih mjesec dana, po čemu je Hrvatska zauzela 12. poziciju u istraživanju.

Prema podacima o pušenju, Hrvatska je deveta pro broju školaraca do 13 godina koji su pušili cigarete u zadnjih mjesec dana, a njihovi dvije godine stariji školski kolege zauzeli su visoko četvrto mjesto. Što se tiče pušenja tijekom života, na 12. mjestu smo kod učenika od 11 godina, devetom kod onih od 13 godina i sedmom po onima od 15 godina.

Velik postotak vršnjačkog nasilja

Hrvatska je na dnu ljestvice po broju 13-godišnjaka koji jako vole školu. Možda je razlog tome i što smo među prvih 10 zemalja u kojoj je ta generacija školaraca barem dva ili tri puta u proteklih nekoliko mjeseci prijavila vršnjačko nasilje te osmi po broju 13-godišnjaka koji su slali zlobne poruke drugima.