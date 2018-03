U Saboru je, iz oporbenih redova, noć provelo sedam zastupnika Mosta, po dva iz SDP-a i Živog zida te Glasova Anka Mrak Taritaš.

Maratonska rasprava o izmjenama saborskog Poslovnika u petak ujutro, po već ustaljenom običaju kojeg bi trebale promijeniti nove poslovničke odredbe, prekinuta je stankama na zahtjev zastupničkih klubova, neki su iznosili svoje razloge za cjelonoćnu raspravu, a neki objašnjavali kako je toaletni papir upropastio Narodne novine.

Mostovac Nikola Grmoja kazao je tako kako se u javnosti predstavlja da se noćas dogodio cirkus no, tvrdi, dogodio se otpor oporbe da osujeti namjere vladajućih da se o izmjenama Poslovnika u Saboru raspravlja u ponoć.





“Naš je zadatak da govorimo o problemima ljudi koji su nas birali”, rekao je Mostovac nakon stanke podsjećajući kako je u Saboru, iz oporbenih redova, noć provelo sedam zastupnika Mosta, po dva iz SDP-a i Živog zida te Glasova Anka Mrak Taritaš.

“HDZ i njihovi partneri danas neće glasovati o tim izmjenama pa će javnost više pratiti što se događa, koje izmjene predlaže HDZ i njegovi partneri, te što time što žele postići”, rekao je Grmoja.

Stečaj zbog toaletnog papira

U stankama kojima je prekidano zasjedanje tijekom noći govorilo se, tvrdi, o konkretnim problemima, a raspravljao se i o “nakaradnom Poslovniku koji želi oduzeti pravo zastupnika da govori o problemima građana”.

Saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić poručio je da su Narodne novine primjer kako je političko kadroviranje štetno za javna poduzeća. Ministra državne imovine Gorana Marića pozvao je da poduzme korake kako bi za loše poslovanje državih poduzeća “odgovarali odgovorni, a ne radnici”.

“Kadroviranja upropaštavaju dobre i profitabilne tvrtke u vlasništvu države. Narodne novine vođene su na način kako ne bi trebalo”, rekao je Mrsić.

Zadnji čavao u lijes je, kaže, toaletni papir, koji će “doći glave Narodnim novinama pa će one otići u stečaj”. “A to je zbog loše poslovne politike i nije se vodilo računa o ekonomskoj isplativosti. Strojeve koje su kupile Narodne novine po jednoj cijeni, ispod te cijene se prodaju privatniku, a on kaže da će oni poslovati profitabilno i izvoziti. Ako će on uspjeti, zašto Narodne novine nisu uspjele”, pitao se Mrsić.

Sjednica kakva se ne pamti

Inače, cjelonoćnu saborsku raspravu o izmjenama saborskog Poslovnika, kakva se ne pamti u zadnjih 20-ak godina parlamentranog rada, uz 15-ak zastupnika ‘pratili’ su i drugi.

Prema dostupnim podacima, cijelu noć angažirane su bile i saborske službe, među njima Služba za medije, djelatnici Straže i saborskog kafića.

Unatrag 20 godina, Sabor je često puta znao raditi do kasno, ali nikada cijelu noć do jutra. Znalo se to dogoditi, primjerice, kod rasprava o državnom proračunu, no one bi se u neko doba noći prekinule, pa nastavile idući dan.

I jedna od najdramatičnijih saborskih sjednica, ona iz ljeta 2001. godine, održana nakon što se saznalo za haške optužnice protiv generala Ante Gotovine i Rahima Ademija, nije trajala cijelu noć. Da je to bila posebna sjednica, govori podatak da je počela u nedjelju i ‘protegnula’ se na idućih nekoliko dana, raspravljalo se maratonski, no ne i cijelu noć.