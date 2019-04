OVO JE APSURDNO ČAK I ZA HRVATSKU: ‘Tražili su nas da platimo 25 kuna kako bi nam otkrili informaciju koliko košta autobusna karta’

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača rekla im je kako je takav način naplate informacije i drugdje praksa, naime jedna firma u blizini Zagreba traži od kupaca 100 kuna za takvu potvrdu

Kako bi saznali odgovor na pitanje koliko košta mjesečna pokazna karta za relaciju Split-Makarska, Slobodna Dalmacija otkrila je kako je potrebno platiti 25kuna kako bi se uopće došlo do informacije o tome koliko košta.

25 kuna za informaciju

Novinari su prokušali prvo telefonskim putem, međutim dobili su odbijenicu i rečeno im je da moraju otići na kolodvor kako bi saznali tu cijenu mjesečne pokazane karte. Kako navode, poslali su upit mailom. Kako im nije stizao odgovor, ponovo su poslali upit na koji su dobili odgovor.

“Poštovani, naša firma nema radnički blok karata. Imamo blok karata (50 komada) koji dođe 20 posto jeftinije nego da se kupuje karta po karta. Potvrdu o cijeni mjesečne karte možete izvaditi na autobusnom kolodvoru Makarska, te je cijena iste 25,00 kn. Radno vrijeme kolodvora je 05:30 do 22:00 h. Sa štovanjem! Promet Makarska”, navodi se u odgovoru.

Novinari su otišli na kolodvor, na kojem su pak saznali kako moraju na kolodvor u Makarskoj. Tamo su pak platili 25 kuna kako bi saznali koliko košta mjesečna karta.

Drugdje ista praksa

“Vadimo novac, guramo ispod stakla. Žena odlazi do printera. Lista još neke papire. Izgleda da ćemo dobiti i račun. Račun za cijenu. Zaklama ga za samu potvrdu. A ta potvrda je zapravo A4 papir na kojem piše: “Potvrda o cijeni vozne karte kojom se potvrđuje da vozna karta na relaciji Makarska-Split prijevoznika Prometa Makarske iznosi 2000 kuna”. To je to.”, navodi Slobodna, te se pitaju je li moguće da je to legalno.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača rekla im je kako je takav način naplate informacije i drugdje praksa, naime jedna firma u blizini Zagreba traži od kupaca 100 kuna za takvu potvrdu. Kako navodi Slobodna Dalmacija, Ministarstvo gospodarstva niije znalo što bi rekli jer Zakon o zaštiti potrošača takvo što uopće ne spominje.