OVO HRVATSKO MJESTO IMA NAJDEPRESIVNIJE IME – TUŽNO; Kako mještani opisuju kvalitetu života? ‘To je nešto normalno’

Možda niste znali, ali u Varaždinskoj županiji stvarno postoji mjesto s najdepresivnijim imenom u Hrvatskoj: Tužno. Jedan od njegovih tisuću stanovnika odlučio ga je promovirati, ali ne kao tužno, nego veselo mjesto. Priroda je prekrasna, sve je puno kleti i vinograda, javlja RTL.

Po zimi, kiši i snijegu u Tužnom je danas tužnije nego u promo videu u kojim mještani predstavljaju svoje naselje s najdepresivnijim imenom u Hrvatskoj. U kleti, odjeven u narodnu nošnju čeka nas 21-godišnji Matija Mihalina. Dosadilo mu je objašnjavati otkuda je jer većina Hrvata za ovo mjesto u Varaždinskoj županiji nikada nije čula.

“Pozvao sam vas u Tužno da ne bude više Tužno nego da lijepo cijela naša Hrvatska zna što je tužno, da to nije hrana, da to nije osjećaj nego da je to jedno lijepo mjesto koje ima lijep krajolik i još ljepše ljude”, rekao je Matija.

Kako je nastalo ime?

Problem je samo u nazivu mjesta. Tužno ima oko tisuću stanovnika koji ne žive baš tužno. Osim crkve, imaju osnovnu školu, tri trgovine i prelijepu prirodu, ali kod liječnika ili u poštu moraju u dva različita mjesta. Općina se zove Vidovec.

“U ovom dijelu u Tužnom imamo puno vinograda tako da je tu često veselo, a ne tužno i to sami mještani Tužna, o tome znaju reći. Zapravo neka legenda, je li istina ili nije, kaže da su Turci došli do tu i hrvatsko plemstvo ih je porazilo ovdje i da su oni dali naziv zapravo da je to mjesto za njih Tužno”, rekao je načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić.

Iako se Tužanci ne tuže, nije sve idealno, nedostaje im više autobusnih linija, a godinama već čekaju kanalizaciju koja stiže iduće godine.

“U Tužnom je lijepo živjeti. Mislim da je jedna opuštena atmosfera. Mislim da je pravo zadovoljstvo bez razlike i na ovu situaciju koja je sada, kad izađete, na ulici nitko od nikog ne okreće glavu, dapače uvijek netko nekog pita kako si, dobar dan. To je nešto normalno u Tužnom”, kazala je Ljubica Hosni.

Najveselije je u vinogradima

Većina stanovništva bavi se poljoprivredom ili su zaposleni u Varaždinu. “Meni je u Tužnom čisto ok, inače radim, ali se bavimo proizvodnjom božićnih drvaca i uzgojem ljeske”, rekla je Ljiljana Biškup.

Najveselije je u vinogradima i podrumima u kojima se događa sav društveni život. “Pa nije loše, dok se bavimo vinom znači da u Tužnom može biti i veselo. Ne bismo se mijenjali, a valjda bude još bolje iza korone. Posao je potpuno stao, ali uvijek iza kiše ide sunce pa se tako nadamo da bude i ovo”, kazao je vinar Stjepan Kolarek.

Tužno se može pohvaliti i jednim od najvećih jaslica u toj županiji. Matija je cijelu svoju sobu pretvorio u jedne velike jaslice. “Trebalo je u prosjeku tjedan dva, znači dok se to sve pripremi i složi, a ove godine malo čak i više jer sam napravio novu veliku pozadinu u koju je utrošeno samo 20 sati rada”, rekao je Matija.

Matija je odlučio promovirati svoje mjesto, koje ima tisuću stanovnika i trostruko više obožavatelja na Facebooku. Osim zanimljivog imena ima i puno zanimljivih priča, ljudi i veselja.