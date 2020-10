‘OVO DIJETE JE OČITO BILO INSTRUMENTALIZIRANO’; Macan analizirao napad: ‘Ovo je samo dio problema’

‘Postoji dio javnosti koji smatra da ako država ne riješi probleme, onda treba uzeti pravdu u svoje ruke. Ljudi iz očaja, iz sto razloga, naprave ovako nešto’, naglasio je Macan

“Sve što se može dovesti u vezu s radikalizacijom, iz koje onda dođe do ovakve situacije, ima elemente terorističkog akta. To je domaći terorizam. U društvu je velika polarizacija, gdje god dođe do toga, dolazi do čina internog nasilja. Ovo je ružan čin, moglo je biti više žrtava”, rekao je Krešimir Macan za N1, ističući kako pucnjava na Trgu sv. Marka “ima elemente terorističkog akta, ali nije teroristički napad”.

Ističe kako ni u svijetu nije razrađen odgovor na društvene mreže putem kojih se može provesti radikalizacija, no smatra kako je to samo dio problema.

“Može biti radikalizacija u obitelji, putem društvenih mreža, ali to nema veze s općom politikom koja se smiruje i želi što manje tenzija. Postoje pojedinci kojima je u interesu radikalizacija, imaju više ili manje uspjeha. Ovo dijete je očito bilo instrumentalizirano”, ističe.

Profil napadača obrisan je s Facebooka, no i neke javne osobe poslale su poruke da je kriv sustav.

“To su ti ekstremni ljudi koji podupiru takva razmišljanja i ne shvaćaju kakvu štetu rade političkom spektru. Istu stvar smo imali oko trostrukog ubojstva u Splitu, i danas na suđenju imate grupu podrške. Postoji dio javnosti koji smatra da ako država ne riješi probleme, onda treba uzeti pravdu u svoje ruke. Ljudi iz očaja, iz sto razloga, naprave ovako nešto”, naglasio je Macan.

Međutim, čini se da se ne širenje grupa podrške kaznenim djelima zasad ne može spriječiti:

“Onda ćete prvi reći da Vlada uvodi cenzuru na društvenim mrežama. Na društvenim je mrežama zabranjeno veličati Hitlera i ustaše, a ovo nije. Još nismo došli do te faze da odredimo što je dobro, a što ne. Kako ljudima zabraniti da iznesu mišljenje da je država zakazala i slično. U uredima na Markovom trgu sjede ljudi, da je do pucnjave došlo kasnije, mogla se dogoditi puno gora stvar. Osobno sam za više regulacija, ali svijet još nema odgovor. Društvene mreže su prominijele način kako se informiramo.”