OVO ĆE VAS IZNENADITI: Hrvatska i Švedska imaju najveći pad broja zaraženih, matematičar Bakić poentirao: ‘Na vrhu su ovi što su nas mučili’

Švedska je s negativnom stopom od -18,7 na samom dnu liste zemalja EU s najvećim tjednim padom broja novozaraženih, a odmah uz nju je Hrvatska sa stopom od -16,3 posto

Tijekom ljeta, a i nakon naprasnog završetka turističke sezone, Hrvatska je zabilježila rekordne dnevne brojke novozaraženih koronavirusom te preminulih od Covida-19. No, usprkos tim zabrinjavajućim podacima, koji značajno variraju iz dana u dan (primjerice, jučer je novozaraženih bilo 151, u ponedjeljak 65, a prošle subote čak 261) čini se da situacija u Hrvatskoj ipak nije dramatična. Barem ne u zadnjih tjedna dana i u odnosu na druge zemlje Europske unije.

Kazuju to brojke na stranici Our World In Data gdje se iz dana u dan prikupljaju i objavljuju statistički podaci ne samo o pandemiji koronavirusa, nego i o drugim globalnim problemima poput siromaštva, gladi, klimatskih promjena…

Ovoga puta je dobro biti na samom dnu liste

Ondje su jučer objavljeni podaci o stopi potvrđenih slučajeva zaraze u zemljama-članicama EU u zadnjih sedam dana u odnosu na tjedan dana ranije. Prema tim podacima, Hrvatska je sa Švedskom čvrsto na dnu liste, odnosno s najvećim tjednim padom broja potvrđenih slučajeva zaraze. Ovoga puta, eto, dobro je biti na samom dnu neke liste.

Švedska je s negativnom stopom od -18,7 na samom dnu ove liste, a odmah iznad nje je Hrvatska sa stopom od -16,3 posto. Dakle, Švedska i Hrvatska u proteklih sedam dana imale najveći pad broja novooboljelih. Uz Švedsku i Hrvatsku, negativnu stopu rasta broja novooboljelih u proteklih tjedan dana imale su još samo Poljska (-9,4 posto) i Rumunjska (-0,8 posto).

S druge strane najveću stopu rasta zabilježile su Češka s čak 107,6 posto, Slovenija (89,6 posto) i Austrija (81,6 posto).

‘Na vrhu su ovi koji su nas mučili krajem kolovoza’

Zanimljiv osvrt na ove podatke dao je naš poduzetnik i matematičar Nenad Bakić, koji od početka pandemije intenzivno prati i na društvenim mrežama komentira te korigira neke krivo postavljene ili interpretirane matematičke modele predviđanja širenja zaraze. Na Facebooku se osvrnuo na gorespomenute podatke.

“Hrvatska i Švedska najveći tjedni pad broja slučajeva, ionako je skoro cijela EU u tzv. ‘švedskom modelu’, pa nemojte tu tražiti neko značenje kojeg nema #NismoSamoMi. Ako ste slučajno pomislili da je to “jer nosimo maske”, sjetite se da ih Šveđani ne nose. No 2/3 na vrhu su ovi koji su nas mučili krajem kolovoza. Karma!”, poentirao je Bakić.

