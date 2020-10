Koliko ih je napustilo Hrvatsku, nitko ne zna reći, ali sasvim je očito da su hrvatske medicinske sestre i tehničari svoju sreću odlučili potražiti negdje drugdje

Klinički bolnički centar Split raspisao je natječaj za zapošljavanje 70 medicinskih sestara i tehničara. Javilo ih se samo 14.

Nedostaje ih na svim odjelima, a trenutno su najpotrebniji u jedinici intenzivnog liječenja i na hitnom prijmu. Iako je KBC pokušao privući i one s tek završenom medicinskom školom, no s obzirom na okolnosti, to se baš i nije pokazalo uspješnim.

“Nedostatak medicinskih sestara je višegodišnji problem, posebno u ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo i gdje je medicinska sestra kao zanimanje postalo mogu reći deficitarno. Brojka koja je potrebna prema normativima s kojima određujemo broj djelatnika – trenutno u splitskoj bolnici nedostaje ih oko 300”, rekla je za HRT glavna sestra KBC-a Split, Marija Grančić.

U Europi, na jedinicama intenzivnog liječenja rade po dvije sestre na jednog bolesnika, a ovdje 5 na deset bolesnika, kaže sestra Grančić.

Zbog nastale situacije sestre i tehničari su na izmaku snaga. “To, naravno, ima svoj danak, iznimno je teško biti kontinuirano pod tolikim pritiskom, odnosno stresom, pod tolikom količinom posla da vi zapravo morate biti non stop u funkciji, u pogonu i nemate niti sekundu za odmor, kaže dr. sc. Ivan Agnić, docent s Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.

A KBC Split će problem pokušati riješiti upisivanjem dodatnih kadrova u srednjoškolski program. U Sinju je ove školske godine prvi put upisan razred medicinskih sestara, a iduće će se u Splitu, uz dva postojeća, dodati treći.