‘OVO ĆE DONIJETI NOVE POLITIKE U BORBI S COVIDOM-OM; Markotić objavila: ‘Žene su bolje reagirale na cjepivo’

‘Vidi se da su oni djelatnici koji su preboljeli covid nakon prve doze imali značajno visoku razinu antitijela i da se ta razina nije povisila nakon drugog cijepljenja, dok kod onih koji nisu oboljeli i dobili drugu dozu dosegli su razinu kao oni koji su preboljeli i bili jednom cijepljeni’

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, govorila je danas na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite o istraživanju provedenom u Hrvatskoj vezanom uz cijepljenje protiv koronavirusa koje je pokazalo da se nakon druge doze cjepiva višestruko povećavaju antitijela kod određenog broja ispitanika. Markotić je naglasila da je studija još u tijeku te da je napravljena preliminarna analiza podatka.

“Vidjeli ste da je datum 5. ožujka, tada je analiza napravljena. Do danas je cijepljeno 426 zaposlenika klinike s dvije doze Pfizerova cjepiva. Kod osam zaposlenika su se nakon prve doze razvile alergijske reakcije nakon čega nisu dobili drugu dozu. Pokušat ćemo s EMA-om razjasniti mogu li primiti drugu dozu. Prvi serološki testovi su napravljeni tri tjedna nakon primitka prve doze cjepiva, pred samu drugu dozu. Drugi serološki testovi su napravljeni četiri tjedna nakon druge doze cjepiva i napravili smo testiranje na 82 zaposlenika. Planira se pratiti situacija nakon tri, šest ili više mjeseci. U skladu s današnjim danom možete vidjeti da su naši ispitanici najvećim dijelom žene, značajno veći je postotak žena u klinici koji radi; 89 muškaraca je bilo u okviru ispitanika i 344 žene, rekla je Markotić.

“Važno je odabrati pravi test. Ono što se može reći je da postoji mogućnost razlučiti je li netko cijepljen ili je prebolio covid. Ako idemo prema testiranju i određivanju specifičnih antitijela, to su određeni proteini koji govore o tome da smo se sreli s virusom ili inficirali. Naša docentica je izabrala test koji detektira IgG antitijela koja imaju domenu vezanja za receptor S1 podjedinice šiljatog izdanka za covid i to se pokazalo među najboljim testovima za detekciju antitijela koji su cijepljeni. Uzimana je krv, vrijednost koju smo smatrali pozitivnom je 51 jedinica po mililitru. Nakon prve i druge doze cijepljenja, u pet ispitanika nakon prve doze nije bilo odgovora, bio je ispod 50 jedinica, većina je imala dobar odgovor od 300 do 20000 jedinica. Na drugu dozu su svi odreagirali”, otkrila je Markotić.

Bolja reakcija kod žena

“Žene su nakon prve i druge doze bolje odgovorile na cjepivo. Trebat će vidjeti završne rezultate. Za jednu statističku analizu su brojevi dovoljni i vidi se da su žene bolje odreagirale na cjepivo. Ovo će trebati dodatno analizirati. Postoji negativna korelacija s količinom antitijela i dobi što je za očekivati. Znamo da sa starenjem ipak naš imunološki sustav nešto slabije reagira. Ako gledamo usporedbu zdravstvenih djelatnika i ostalih djelatnika u zdravstvu, ostali su djelatnici u zdravstvu koji nisu u stalnom kontaktu s bolesnicima, slabije su odgovorili. Oni su tiho prokuženi dijelom bili, nakon drugog cijepljenja su se vrijednosti izjednačile i nema razlike između ove dvije skupine.

Gledali smo razliku djelatnika koji rade u intenzivnoj i ostalih djelatnika budući da je na neki način najveće stvaranje aerosola u intenzivnoj. Na sreću, nije se pokazala razlika u odgovoru na antitijela nakon prvog i drugog cijepljenja što znači da su ti djelatnici bili pravilno zaštićeni. Gledali smo i kod djelatnika u centralnoj ambulanti gdje dolazi dosta bolesnih ljudi i tu nije bilo razlika. To govori o dobroj zaštiti i profesionalnom odnosu djelatnika. Analizirali smo situaciju cijepljenja kod osoba koje su preboljele covid ili su bile u samoizolaciji. Do 5. ožujka je u klinici bilo 69 djelatnika u samoizolaciji, oboljelih je bilo 33 s blažim oblikom bolesti i niti jedan smrtni ishod nije zabilježen. Troje je bilo nakon cijepljenja u samoizolaciji i nitko nije obolio nakon cijepljenja. Nema razlika između količine antitijela koji su stvorili djelatnici koji jesu ili nisu bili u samoizolaciji.

Ono što je važno jest da smo analizirali odgovor nakon prvog i drugog cijepljenja kod djelatnika koji su preboljeli covid i onih koji nisu. Vidi se da su oni djelatnici koji su preboljeli covid nakon prve doze imali značajno visoku razinu antitijela i da se ta razina nije povisila nakon drugog cijepljenja, dok kod onih koji nisu bile oboljeli i dobili drugu dozu dosegli su razinu kao oni koji su preboljeli i bili jednom cijepljeni. Kod onih koji su preboljeli će biti dovoljno jedno docjepljivanje, nema koristi od drugog docjepljivanja. Bit ćemo u sve sigurni kada dovršimo analizu. Većina ispitanika i djelatnika koji su preboljeli covid u listopadu, studenome i prosincu, prije cijepljenja su imala visoki titar koji nije padao i bio je značajno viši u odnosu na titar onih koji nisu preboljeli covid i dobili prvu dozu”, kazala je.

EMA tražila rezultate istraživanja

Markotić je istaknula da su svi djelatnici imali statistički veće vrijednosti IgG mjesec dana nakon druge doze u odnosu na prvu dozu. “Žene su imale veće vrijednosti od muškaraca osobito nakon druge doze. Postoji blaga negativna korelacija s dobi, slabiji je odgovor kod starijih ispitanika i to je umjereno. Nakon druge doze imamo značajni porast antitijela. Niti jedan djelatnik nije obolio nakon što se cijepio”, rekla je.

Markotić je također rekla da je EMA tražila da podijele s njima ove “važne” rezultate. “Važno je da se EMA oglasila i zatražila rezultate. To može rezultirati, ako se to kasnije potvrdi, i imati utjecaja na priču vezano za cijepljenje pogotovo sugrađana koji su preboljeli covid-19”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Na pitanje hoće li biti službena odluka za one koji su preboljeli covid-19 da će dobiti samo jednu dozu cjepiva, Božinović je dodao da će se o tome raspravljati na ekspertnim skupinama i međunarodnoj razini. “Nema rasapa u odgovoru antitijelima. Trebat će se pratiti, ne samo kod nas nego i u Europi”, kazala je Markotić.

“Ovi rezultati će rezultirati time da će se donijeti nove politike u borbi protiv covida. Oni koji su preboljeli covid primili su prvu dozu cjepiva time, a oni koji prime drugu dozu razina antitijela se ne povećava. To smo imali prilike vidjeti u vanjskoj literaturi. Bilo bi logično da oni koji su preboljeli kad se cijepe s prvom dozom da se ne moraju cijepiti s drugom”, rekao je šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.