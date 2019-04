OVO ĆE BITI GODINA POSKUPLJENJA – KOJE ĆE SE NASTAVITI I U 2020.: Možda je lakše nabrojati što NEĆE poskupjeti

“Ljudi nekako izdrže veće cijene, ali uz koju cijenu? Porast troškova tvrtkama odrazit će se na materijalna prava njihovih zaposlenika – dok god ide, poslodavci će pritiskati zaposlene, to je standardni recept, a kad to više ne budu mogli, svoje veće troškove “iskrcat” će na cijene, odnosno na krajnje kupce”, rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever

Kako je krenulo, čini se kako će ova godina biti godina poskupljenja. Iako je snižen PDV na nekoliko prehrambenih namirnica i dječje pelene, već od 1. travnja oko 600 tisuća kućanstva koja koriste gradski plin plaćaju u prosjeku sedam posto više nego dosad – to je porast od dvadesetak kuna mjesečno.

Ove će cijene biti na snazi do 1. siječnja 2020., a onda opet slijedi blago poskupljenje, piše Novi list. Što će biti kada se plinsko tržište u Hrvatskoj u cijelosti liberalizira, ne može se predvidjeti.

HEP diže cijenu struje

1. travnja porasla je i cijena električne energije dijelu poduzeća koja još uvijek iz HEP Elektre nisu prela nekom od jeftinijih opskrbljivača. Cijene struje su na tržištu ove godine također rasle, pa se može očekivati da poskupljenje od 1. srpnja slijedi i kućanstvima. Neslužbeno se nagađa da će cijena rasti oko pet posto.

RWE i GEN-I ističu kako zasad ne razmišljaju o poskupljenjima.

Skuplje gorivo

Na svjetskom tržištu raste i cijena nafte, četvrti tjedan zaredom. Prema podacima HGK, cijena sirove nafte Brent na londonskoj burzi trenutno se kreće od 68 do gotovo 70 dolara po barelu, što je mjesečni porast od gotovo šest posto.

Na hrvatskim crpkama Eurosuper 95 trenutno košta 9.99 do 10.14 kn za litru, dok Eurodizel stoji od 9.57 do 9.95 kn. Zajedno s poskupljenjem struje dijelu poduzeća, to će utjecati i na dizanje cijena drugih proizvoda, piše Novi list.

Zagrepčani će plaćati sto posto više račune za smeće?

Ubrzano se priprema i novi sustav prikupljanja i odvoza otpada, a i to će utjecati na rast računa za domaćinstva. Novi list navodi neslužbenu informaciju o sto posto većim računima za Zagrepčane.

S prvim siječnjem iduće godine porast će i cijena mlijeka i mliječnih proizvoda zbog povratka povratne naknade od pola kune na ambalažu. Bit će uvedena i povratna naknada na ambalažu zapremnine dva decilitra koja se dosad nije plaćala u cijeni proizvoda.

U Rijeci skuplja voda

Nova godina je Riječanima donijela i skuplju vodu, i to za prosječno 19 kuna. Poskupio je i fiksni dio računa, koji sad iznosi 15 kuna mjesečno.

“Ljudi nekako izdrže veće cijene, ali uz koju cijenu? Porast troškova tvrtkama odrazit će se na materijalna prava njihovih zaposlenika – dok god ide, poslodavci će pritiskati zaposlene, to je standardni recept, a kad to više ne budu mogli, svoje veće troškove “iskrcat” će na cijene, odnosno na krajnje kupce”, rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.